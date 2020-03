Ein totes Reh liegt nach der Kollision mit einem Auto am Straßenrand. Die Zahl der Wildunfälle im Landkreis Roteburg ist nach Angaben der Polizei im Vergleich zu 2018 um mehr als 20 Prozent gestiegen. (Stratenschulte)

Rotenburg. In der gesamten Region hat es 2019 mehr Verkehrsunfälle gegeben. Das stellt die Rotenburger Polizei in ihrer aktuellen Verkehrsstatistik fürs abgelaufene Jahr fest. So war auch im Landkreis Rotenburg ein deutlicher Anstieg um 513 von 5532 auf 6045 Unfälle zu verzeichnen. Dies entspreche einer Steigerung um 9,3 Prozent. Bei 139 Verkehrsunfällen mit schwerem Personenschaden wurden 16 Menschen (2018: zwölf Menschen) getötet und 141 schwer verletzt. Hauptunfallursache bei den schweren Verkehrsunfällen – dazu mit steigender Tendenz – bleibe die unangepasste Geschwindigkeit. In zwölf Fällen spielten Alkohol oder berauschende Mittel eine Rolle.

Eine detaillierte Analyse erfolge im Rahmen der jährlichen Sitzung der Verkehrsunfallkommission, die sich aus Experten verschiedener Behörden und Institutionen zusammensetzt. Dabei würden Unfallhäufungsstellen festgestellt und Lösungen zu deren Entschärfung erarbeitet, so Polizeisprecher Heiner van der Werp.

Bei den Wildunfällen stellte die Polizei einen starken Anstieg von mehr als 20 Prozent fest. 2022 Mal kam es zu Kollisionen mit Wildtieren – das sind 349 mehr als noch 2018. Damit liege der Anteil weiter bei einem Drittel am Gesamtunfallgeschehen. Auch dieses Phänomen lasse sich in der gesamten Region erkennen. Ende 2019 wurde die Warnbeschilderung an den Straßen im Landkreis wieder angepasst. „Die Polizei bittet dringend um angepasste Geschwindigkeit in besonders betroffenen Bereichen“, so van der Werp.

Die Anzahl der Verkehrsunfallfluchten ist 2019 angestiegen, jedoch nicht so stark wie Zahl aller Unfälle. In 1101 Fällen entfernte sich ein Unfallbeteiligter unerlaubt von der Unfallstelle. Gut die Hälfte der Unfallfluchten ereigneten sich auf Parkplätzen oder beim Vorbeifahren an geparkten Fahrzeugen. Die Anzahl der aufgeklärten Unfallfluchten sei höher als im Vorjahr, bei 42 Prozent dieser Unfälle wurde ein Verursacher ermittelt.

Alkohol und Drogen spielten weiter eine gefährliche Rolle bei Verkehrsunfällen. In 79 Fällen wurde beim Unfallverursacher Alkohol festgestellt, zwölf Mal sei Drogenbeeinflussung im Spiel gewesen. „Blutprobenentnahme und Führerscheinentzug sind regelmäßig die Folge“, sagt van der Werp. 2018 wurden 52 Unfallverursacher unter Alkohol- und sechs unter Drogeneinfluss registriert.

Trotz vermehrter Nutzung von Fahrrädern und steigendem Anteil von Pedelecs ist die Anzahl der Fahrradunfälle von 239 auf 225 gesunken. Seit Einführung der Pedelecs ist auch hier erstmals ein deutlicher Rückgang von 25 auf 17 unfallbeteiligten Pedelec-Fahrern festzustellen. 27 Radfahrer wurden 2019 schwer verletzt – das wieder stelle einen deutlichen Anstieg zu den Vorjahren dar. Die Polizei rät, Fahrradhelme zu tragen. Nach polizeilicher Einschätzung sind immer mehr Radfahrer wieder „oben ohne“ unterwegs. Sie setzten sich damit einer deutlich höheren Gefahr schwerer Kopfverletzungen aus.

Im Vergleich der Risikogruppen „Junge Fahrer“ und „Senioren“ schneiden die Fahranfänger schlechter ab. Junge Menschen zwischen 18 und 24 Jahren waren an 1227 Verkehrsunfällen beteiligt (2018: 1056), Menschen über 65 Jahren 1025 Mal (2018: 1020). Bei den jungen Fahrern ist damit ein deutlicher Anstieg festzustellen. Bei der Analyse der Gruppe der Senioren wird eine Verschiebung hin zur Gruppe der 75 bis 84-Jährigen deutlich. In dieser Gruppe war ein Anstieg von 385 auf 441 Unfälle zu verzeichnen, während bei den 65 bis 74-Jährigen der Anteil um das gleiche Maß zurückging. Bei den Unfällen wurden fünf Senioren getötet und 27 schwer verletzt. In der Gruppe der jungen Fahrer erlitten ebenfalls fünf Personen tödliche und 19 schwere Verletzungen.

Auf der Hansalinie zwischen den Anschlussstellen Posthausen und Rade mussten die Beamten der Autobahnpolizei Sittensen im vergangenen Jahr 663 Unfälle aufnehmen – das waren 34 mehr als 2018. Dabei wurden zwei Beteiligte getötet und 34 schwer und 159 leicht verletzt. Der leichte Anstieg der Unfallzahlen dürfte den Sanierungsmaßnahmen geschuldet sein, heißt es von der Polizei. Allein an den Auffahrten der Anschlussstelle Posthausen und der Rastanlage Grundbergsee kam es in der Bauphase zu 34 Unfällen.