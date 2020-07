Wer sich für eine Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik entscheidet, hat gute Jobaussichten. (Franziska Koark/dpa)

Landkreise Osterholz/Rotenburg. Wer den Beruf des Verkäufers oder des Kaufmanns erlernen möchte, der hat zurzeit gute Chance, einen Ausbildungsbetrieb zu finden. Zumindest in den Landkreisen Osterholz und Rotenburg ist das so, wie die Agentur für Arbeit berichtet. Der Auszubildende Kaufmann im Groß- und Außenhandel gehört im Landkreis Rotenburg zu den am meisten gesuchten. In Osterholz fehle es vor allem an Ausbildungswilligen mit Berufswunsch Verkäufer. Insgesamt sind Hunderte Ausbildungsplätze noch nicht besetzt.

Im Landkreis Osterholz waren nach Angaben der Agentur für Arbeit Bremen-Bremerhaven Ende Juni noch 238 Berufsausbildungsstellen verfügbar – das sind 22 Stellen oder 10,2 Prozent mehr als im Jahr davor. Im Landkreis Rotenburg dagegen ging die Zahl der noch freien Ausbildungsstellen aufs Jahr gesehen um neun Stellen leicht auf 558 zurück. Für einzelne Orte wie Lilienthal oder die Samtgemeinde Tarmstedt liege keine Auswertung vor, heißt es.

Die Gründe dafür, dass so viele Ausbildungsstellen frei sind, seien vielschichtig, sagt die Sprecherin der Agentur für Arbeit Bremen-Bremerhaven, Sabine Giese. „Nicht vorliegende Qualifikation, die Entfernung zum Ausbildungsplatz in einer eher ländlichen Region“, zählt sie auf. Schwierig werde es auch, wenn die Wünsche der Bewerberinnen und Bewerber nicht zum Angebot passten oder Bewerber schlussendlich doch noch eine weiterführende Schule besuchen. Das würde erklären, warum sowohl im Landkreis Osterholz als auch im Landkreis Rotenburg viele Bewerberinnen und Bewerber keine Stelle als Verkäufer finden, während viele Betriebe gerade solche Auszubildenden suchen.

„Das Angebot an gemeldeten Berufsausbildungsstellen übersteigt die Anzahl der gemeldeten Bewerberinnen und Bewerber deutlich“, so Giese. Für das laufende Berichtsjahr notiert die Agentur im Landkreis Rotenburg 1175 gemeldete Ausbildungsstellen und 803 Bewerberinnen und Bewerber. Selbst wenn Giese für den Stichtag 23. Juni die noch nicht versorgten 370 jungen Menschen einrechnet, waren zu dem Zeitpunkt 188 Ausbildungsstellen nicht besetzbar.

Angebote für Verkäufer-Azubis

Ein ganz anderes Bild gibt Osterholz. Hier gibt es laut Agentur übers Jahr gerechnet ein Drittel mehr Bewerber (705) als Ausbildungsstellen (470). Doch das, so die Agentur, habe nichts zu bedeuten. Am Ende könnten auch im Landkreis Osterholz Ausbildungsstellen unbesetzt bleiben. „Zum Ende des letzten Ausbildungsjahres waren das 48 Stellen“, sagt der für Osterholz zuständige stellvertretende Sprecher bei der Arbeitsagentur Stade, Benjamin Bauch.

Gesucht wird gegenwärtig im Landkreis Rotenburg neben dem oder der Auszubildenden im Groß- und Außenhandel vor allem der Azubi im Einzelhandel und die Fachkraft für Lagerlogistik, gefolgt vom Kfz-Mechatroniker, dem Elektroniker Energie- und Gebäudetechnik sowie dem Verkäufer. Im Landkreis Osterholz dagegen finden angehende Verkäufer das größte Angebot an Ausbildungsstellen, gefolgt vom Kaufmann im Einzelhandel und der Pflegefachkraft.

Um die freien Ausbildungsstellen noch zu besetzen, lässt sich die Agentur für Arbeit einiges einfallen. Die Stader Agentur habe gemeinsam mit der Industrie- und Handwerkskammer und dem Jobcenter ein Online-Speed-Dating durchgeführt, so Giese. „Darüber hinaus pflegen die Berufsberaterinnen und Bewerber einen engen Kontakt mit ihren Jugendlichen und machen diese weiterhin auf die zur Verfügung stehenden Plätze aufmerksam.“ Die Jugendberufsagentur im Landkreis Osterholz dagegen habe gemeinsam mit der Agentur für Arbeit und dem Landkreis eine Online-Umfrage zu den Beratungsbedarfen der Jugendlichen durchgeführt. „Mehrere 100 Jugendliche haben teilgenommen“, heißt es in einer Mitteilung der Agentur. Lediglich etwa zehn Prozent haben demnach Unterstützungsbedarf, wer dies angab, sei von den Partnern der Jugendberufsagentur kontaktiert und beraten worden.

Auch die Betriebe würden unterstützt, heißt es, „bei der Azubi-Einstellung zum Beispiel mit ausbildungsbegleitenden Hilfen und während der Ausbildung mit einer Art Stützunterricht bei Ausbildungsschwierigkeiten“. Zudem gebe es für Azubis individuell angepassten Förderunterricht und Unterstützung bei persönlichen Problemen sowie Langzeitpraktika.

Bleiben bestimmte Ausbildungsplätze länger frei, hat das nach Angaben der Arbeitsmarktexperten Folgen. Die offensichtlichste: „Den Unternehmen werden möglicherweise auf lange Sicht Fachkräfte fehlen“, so Sabine Giese. Ihr Kollege sagt für den Landkreis Osterholz: „In bestimmten Branchen zeigt sich das Fehlen von Fachkräften bereits deutlich, insbesondere in der Gastronomie wurden wegen Personalmangel schon einige Betriebe geschlossen.“ Vor wenigen Tagen warb auch Tobias Roeder von der Handwerkskammer Niedersachsen: „Die Ausbildungsbereitschaft im niedersächsischen Handwerk ist ungebrochen und es sind noch viele Ausbildungsplätze frei.“ Interessenten könnten sich unter anderem an die Handwerkskammer wenden.

Ein Ausbildungsbeginn in diesem Jahr ist laut Sabine Giese flexibel möglich. „Die Betriebe schließen auch noch nach dem 30. September Ausbildungsverträge ab“, weiß sie. „Wünschenswert wäre es jedoch, wenn sich die Jugendlichen so zeitnah wie möglich bewerben würden.“

Zur Sache

Unterstützung für Bewerber und Firmen

Die Agentur für Arbeit Stade hat unter anderem für Jugendliche aus dem Landkreis Rotenburg eine Hotline zur Berufsberatung eingerichtet, sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 04141 / 92 63 45. Jugendliche aus dem Landkreis Osterholz wenden sich unter dieser Nummer an die Berufsberatung: 0421/ 1 78 12 45 (Montag bis Freitag von 10 bis 13 Uhr sowie Donnerstag zusätzlich von 14 bis 16.30 Uhr. Die Anrufe sind kostenpflichtig, auf Wunsch rufen die Berufsberater zurück).

Informationen zur Förderung von Ausbildung auf betrieblicher Seite gibt es im Internet auf der Seite www.arbeitsagentur.de. Arbeitgeber werden zudem vom jeweiligen regionalen Arbeitgeber-Service der Arbeitsagenturen unterstützt, Servicerufnummer: 0800/ 4 55 55 20.