Blühende Kräuter am Wegesrand will der Umweltbetrieb Bremen auch in Borgfeld künftig säen und dann einfach wachsen lassen. (Frank Thomas Koch)

Borgfeld. Mit bunten Blüten und summenden Insekten hat der Umweltbetrieb Bremen (UBB) nach eigenen Angaben gute Erfahrungen gemacht. Deshalb wollen die Mitarbeiter demnächst auch im Ortsteil Borgfeld zum Saatgut greifen und Blühstreifen anlegen. Der Borgfelder Beirat möchte auf diese Weise das Ortsbild verschönern, öffentliche Flächen pflegeleichter gestalten und Lebensraum für Insekten schaffen. Die Initiative geht auf Beiratspolitikerin und Landwirtin Heike Klatte (parteilos) zurück. Sie hatte vor knapp einem Jahr vorgeschlagen, in Borgfeld vermehrt Blühstreifen anzulegen. Der Beirat hatte diese Idee aufgegriffen.

Jetzt kündigt der UBB an: Auf dem gesamten Mittelstreifen der Daniel-Jacobs-Allee soll sich ein etwa 2,50 Meter breiter Blühstreifen entwickeln. „Auch an der Bürgermeister-Kaisen-Allee werden die grünen Flächen im Sinne der Artenvielfalt bearbeitet, mit Ausnahme des Bolzplatzes“, so UBB-Sprecherin Kerstin Doty. Ob dort Wildblumenwiesen angesät werden (Extensivierung) oder die Fläche umgestaltet wird, steht laut Doty noch nicht fest. „Dazu sind noch Abstimmungsgespräche mit dem Ortsamt notwendig.“

Ganz neu ist die Idee der Blühstreifen auch in Borgfeld nicht: Bereits 2019 hatten die Gärtnerinnen und Gärtner des UBB am westlichen Teilstück zum Jan Reiners Weg begonnen, kleine Blühwiesen anzulegen. „Wir entwickeln beim Umweltbetrieb Bremen schon seit einigen Jahren Flächen, um die Biodiversität zu fördern und die städtische Natur für Insekten attraktiv zu machen“, erklärt Kerstin Doty. „Viele dieser ökologischen Kleinode entstanden in Kooperation mit dem BUND.“ Klimawandel und Insektensterben stellen laut Doty auch die städtische Grünpflege vor große Herausforderungen. „Mit dem Anlegen von Wildblumenflächen und dem Pflanzen von klimaresistenten Bäumen nutzen wir die Möglichkeiten, die das urbane Grün bietet.“

Für Insekten sind Blühstreifen das reinste Paradies: „Viele öffentliche Grünflächen beherbergen krautige Pflanzenarten, die für Wildbienen und andere Insekten als Nahrungsgrundlage dienen können“, so Doty. Die Methode sei so einfach wie wirkungsvoll. Der UBB lasse das Gras einfach wachsen und warte, was passiert – so genannte extensive Pflege. „Gemäht werden müssen aber auch diese Flächen, damit sich keine Strauch- und Gehölzvegetation bildet.“ Ein bis zweimal im Jahr müssten die Blüten und Gräser gestutzt werden. An Wegen sind die Blühstreifen laut Doty oft von kurzen abgemähten Streifen flankiert, um die Wege frei von Bewuchs zu halten. In der Regel lasse sich schon nach kurzer Zeit im hohen Gras ein vielfältiges Insektentreiben beobachten. „Zwischen Löwenzahn, Klee und Gundermann, die hier nun zahlreich zur Blüte kommen, erobern sich Honig- und Wildbienen, Schwebfliegen und Schmetterlinge ihren neuen Lebensraum.“ Die Extensivierung der Flächen sehe schön aus, helfe den Bienen und spare Kosten. Eine andere Möglichkeit, die Insektenvielfalt zu fördern, bestehe in der Aussaat insektenfreundlicher Wildblumen in Grünanlagen, auf Friedhöfen und im Straßenbegleitgrün.

Außer in Borgfeld blühen Wildblumen zum Beispiel an der Ritterhuder Heerstraße, am Rembertikreisel, in der Grünanlage Neustadtsbahnhof und im Grünzug Leherfeld. Auch in Knoops Park und auf verschiedenen Friedhöfen seien inzwischen Wildblumenflächen zu finden.