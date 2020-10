Die Polizei sucht nach Unbekannten, die in der Region Autoscheiben zerstört haben. (Carsten Rehder/dpa)

Lilienthal/Worpswede. In drei Fällen haben Unbekannte am Wochenende in Worpswede und Lilienthal Autos beschädigt. Laut Polizei schlugen der oder die Täter zwischen Sonnabendnachmittag und Sonntagmorgen in der Straße Am Schulhof in Lilienthal die Heckscheibe eines grauen Kombis ein, der auf einem Grundstück abgestellt war. Darüber hinaus wurde im Molkereiweg die Frontscheibe eines weißen Transporters beschädigt. Der Schaden beträgt den Angaben zufolge rund 1300 Euro. In Worpswede wurde zwischen Sonnabendabend und Sonntagmorgen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Osterweder Straße die Heckscheibe eines grauen Wagens zerstört. Dabei entstand ein Schaden von rund 200 Euro. Mögliche Zeugen, die zu einer der Taten Hinweise geben können oder verdächtige Umstände oder Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 04298/ 465 660 an die Polizeistation Lilienthal oder unter 04792/ 956 790 an die Beamten in Worpswede zu wenden.