Die Lilienthaler Polizei hat seit Monatsbeginn drei versuchte Einbrüche im Ort registriert. Die Täter scheiterten jeweils an den Wohnungstüren. (Carsten Rehder/dpa)

Lilienthal. In Lilienthal scheinen verstärkt Einbrecher unterwegs zu sein: Die Polizei berichtet von zwei Fällen, die sich in den vergangenen Tagen ereignet haben, bei denen die Täter jedoch jeweils bei dem Versuch scheiterten, in eine Wohnung zu gelangen. Zwischen Sonntag- und Dienstagmittag ist demnach ein Mehrfamilienhaus an der Hauptstraße betroffen gewesen. Dort hatte jemand versucht, in eine Wohnung zu gelangen, war jedoch an der Eingangstür gescheitert und flüchtete ohne Beute vom Tatort. Ähnliches passierte an der Falkenberger Landstraße in Höhe Auf dem Kamp, in diesem Fall ging es um den Zeitraum zwischen Dienstagmorgen und Mittwochmittag. Eine andere Tat soll sich bereits zwischen dem 7. und 8. März ereignet haben. In allen drei Fällen sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können. Diese nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04298/465660 entgegen.