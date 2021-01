Mehrere Vandalismus-Taten meldet die Polizei aus dem Landkreis Rotenburg. (Carsten Rehder)

Tarmstedt/Rotenburg. Eine ganze Reihe von Vandalismus-Taten meldet die Polizei aus dem Kreis Rotenburg. Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte mit einem Stein die Eingangstür der Schulkantine der Tarmstedter Gesamtschule an der Straße Kleine Trift eingeworfen. Laut Polizei entstand dabei ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise erbitten die Beamten der Polizeiwache Tarmstedt unter Telefon 04283/ 95 51 80.

In Sottrum ist ein Einbruch in einen Supermarkt an der Straße Lienworth gescheitert. Wie die Polizei berichtet, hatten die Täter einen Gullydeckel gegen die Scheibe der Eingangstür. Eingedrungen sind die Unbekannten aber nicht. Möglicherweise wurden sie bei der Tat gestört.

In Visselhövede haben Randalierer am Dienstagabend auf dem Gelände der Raiffeisen-Warengenossenschaft am Wehnser Weg sechs VBN-Busse beschädigt. Sie schlugen an allen Fahrzeugen die Scheiben der Einstiegstüren und auch noch weitere Scheiben ein und verursachten erheblichen Sachschaden. Zeugen sollen sich an die Polizeistation Visselhövede unter Telefon 04262/ 95 90 80 wenden.

Gefasst hat die Polizei einen 22-jährigen Mann, der für Sachbeschädigungen am Rathaus und am Kreishaus in Rotenburg verantwortlich sein dürfte. Der polizeibekannte Mann hatte am Dienstag kurz nach 23 Uhr mit einem Gullydeckel die Verglasung des Infopoints am Rotenburger Rathaus eingeworfen. Kurze Zeit später schmiss er einen Backstein gegen eine Fensterscheibe des Ausländeramts des Kreishauses. Ein Zeuge hatte den Vorfall bemerkt und sofort der Polizei über Notruf gemeldet. Eine Streifenbesatzung traf den Tatverdächtigen kurz darauf in der Nähe des Tatortes an. Er wurde bis zum Morgen zur Verhinderung weiterer Straftaten in Polizeigewahrsam genommen.