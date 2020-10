So sieht der Entwurf der Gebrüder Viohl für das Baumarktgelände aus. (Grafik: as2architektur schomers.schürmann)

Borgfeld. Jetzt geht es ins Detail. „Wie stellen Sie sich die Zentrenentwicklung in Bremen-Borgfeld vor?“ Mit dieser Frage, eröffnen Stadtplanerin Katharina Ruhr und Moderatorin Sarah-Maria Schmitt vom Dortmunder Planungsbüro Stadt und Handel eine zweistündige Diskussion im Borgfelder Gemeindehaus. Die zweite Runde zur Entwicklung eines neuen Nahversorgungskonzeptes für Borgfeld hat begonnen. Am Mittwochnachmittag trafen sich Sachkundige zu einem Workshop hinter verschlossenen Türen. Experten aus Ortspolitik, Stadtplanung, der Bremischen Handelskammer, Borgfelder Geschäftsleute und Architekten waren zusammengekommen, um über die zukünftige Entwicklung des Einzelhandels an der Wümme zu verhandeln. Ein erstes Ergebnis gibt es bereits: Eine Mehrheit der zwölf Workshopteilnehmenden wünscht sich eine Erweiterung der Einkaufsmöglichkeiten in Borgfeld. Überwiegend positiv bewertet wird dabei das Bauvorhaben am Standort des Baumarktes Viohl.

Eingeladen zu dem Treffen hatte der Referent für Stadtentwicklung der Bremischen Baubehörde, Jan Dierk Stolle. Der Geograf ist federführender Planer des sogenannten Zentren– und Nahversorgungskonzepts für die Hansestadt Bremen. Im Januar hatte er erste Pläne für die Borgfelder Ortsentwicklung im Rahmen einer Beiratssitzung öffentlich vorgestellt (wir berichteten). Danach gab es kontroverse Diskussionen.

„Breit getragenes Ergebnis“

Diese scheinen nun weitgehend vom Tisch. Stolle berichtet nach dem Workshop von „viel Konsens“ und geht von einem „breit getragenen Ergebnis“ aus. Es habe sich eine „Tendenz“ ergeben, die nun von den Planerinnen aus Dortmund fachlich ausgearbeitet werde. Konkreter werden will Stolle nicht. „Es soll einen zweiten Workshop geben. Ich möchte da nicht vorweggreifen“, sagt der Chefplaner.

Klare Positionen sind hingegen von Ortsbeiräten, einer Geschäftsinhaberin und Baumarktinhaber Jörg Viohl zu vernehmen. „Wir sind im Kern einer Meinung“, erklärt der Borgfelder SPD-Fraktionsvorsitzende Alexander Keil nach dem Treffen. Der Ortskern solle weiterhin von inhabergeführten Geschäften geprägt bleiben. Alle schätzten das „kleinteilige Fachhandelsangebot“. Einen Konsens gibt es auch darüber, „dass die Flächen für den Einzelhandel erweitert werden sollen“, berichtet die Borgfelder Geschäftsfrau Brigitte Kuhnke. „Wir Geschäftsleute sind keine Konkurrenten, sondern profitieren alle von einem vielfältigen Angebot“, so Kuhnke weiter. Der Borgfelder CDU-Fraktionsvorsitzende Jörn Broeksmid und Grünensprecher Jürgen Linke schließen sich letzterem Punkt an. Alle gemeinsam sprechen sich für den Ausbau der Einzelhandelsflächen am Standort Viohl aus.

Die Inhaber des Baumarktes, Michael und Jörg Viohl, hatten bereits im Herbst vergangenen Jahres einen Entwurf für eine Bebauung an der Borgfelder Heerstraße vorgelegt. Demnach könnte das rund 5000 Quadratmeter große Areal zwischen Bürgermeister-Kaisen-Allee und Querlandstraße zu einer Entwicklungsfläche für die Nahversorgung werden. Vorausgesetzt, die Bremischen Stadtplaner sehen das genauso.

Wie berichtet planen die Gebrüder Viohl ein Einzelhandelszentrum mit einem Drogeriemarkt, einer Aldi-Filiale und einem verkleinerten Baumarkt an der Borgfelder Heerstraße. Mit dem Bau einer Tiefgarage wollen sie ausreichend Parkplätze schaffen. Zudem sollen 40 bis 50 Wohneinheiten entstehen. „Zurzeit lassen wir ein Verkehrskonzept für unser Bauvorhaben prüfen“, berichtet Jörg Viohl auf Nachfrage. Man habe die Bedenken mancher Kritiker zum Anlass genommen, eine Verkehrsplanung zu erstellen. Hinter dem Baumarktgrundstück solle zudem eine Lärmschutzwand gebaut werden. „Der Anlieferverkehr für den Einzelhandel würde sich zukünftig eher zur Hauptstraße hin abspielen“, berichtet Jörg Viohl. Für den Drogeriemarkt sei bisher eine Fläche von bis zu 750 Quadratmeter vorgesehen. Für den Aldi-Markt seien es 800, für den Baumarkt rund 2000 Quadratmeter.

Die Gebrüder Viohl haben ihre neuesten Entwürfe noch nicht in der Expertenrunde vorgestellt, würden das aber gern tun, berichtet Jörg Viohl. „Wir wären mit den Vorbereitungen soweit.“ Entwurfspläne, Ergebnisse von Bodenproben und statische Berechnungen lägen bereits vor. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht“, sagt der Unternehmer.

Bislang steht das Bremische Stadtplaner-Team um Stolle dem Projekt skeptisch gegenüber. Jürgen Linke von den Grünen kann das zum Teil nachvollziehen. Er fordert als stellvertretender Seniorenbeiratssprecher den Bau von Altenteilen auf dem Viohl-Gelände. „Viele Rentnerinnen haben nicht mehr als 1000 Euro im Monat. Sie können nicht mehr als 35 Prozent davon an Miete zahlen“, sagt Linke. Die Viohls stehen dem Vorschlag offen gegenüber.

Zurzeit wird eine weitere Potenzialfläche hinter dem Borgfelder Rewe-Markt geprüft, berichtet Stolle. „Dieser gutachterliche Vorschlag würde die etablierte Lauflage im Nahversorgungsbereich der Ortsmitte Borgfelds wahren“, unterstreicht Beiratssprecher Gernot Burghardt (FDP). „Vielleicht wird es am Ende einen Kompromiss geben“, resümiert Stadtplaner Jan Dierk Stolle zu den Gesprächen. Ein zweites Workshop-Treffen zur Ortsentwicklung ist für Montag, 16. November, geplant.

Zur Sache

Das städtische Nahversorgungskonzept

Das zurzeit geltende städtische Nahversorgungskonzept aus dem Jahr 2009 soll demnächst novelliert werden. In dem 380 Seiten starken Leitfaden sind zentrale Versorgungsbereiche räumlich für die kommenden Jahre definiert und baurechtlich verankert. Gestärkt werden soll die „Stadt der kurzen Wege“, heißt es in einer Information der Baubehörde. Das neue Konzept biete große Chancen zur Weiterentwicklung des Ortsteils Borgfeld, sagen Stadtentwickler. Es gehe unter anderem um die Zuordnung von Verkaufsflächen pro Einwohner, die Strukturierung von Wohn- und Gewerbeflächen, die Einteilung von Baurecht. Das von der Bürgerschaft beschlossene kommunale Zentren- und Nahversorgungskonzept bilde den Rahmen zur Stärkung und Stabilisierung der Zentren sowie zur Sicherung einer wohnortnahen Versorgung in der Stadt Bremen. Das Konzept wurde gemeinsam mit dem Wirtschaftsressort unter Federführung des Bauressorts der Freien Hansestadt Bremen sowie unter Einbeziehung der Handelskammer Bremen erarbeitet.