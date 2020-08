Barbara Thiel, Lea Fröhlich, Christa Warncke, Eckhart Meyer-Hetling, Jürgen Ludwigs, Reinhard Wischhusen, Karl Heinz und Inge Klum, Dominik Vinbruck, Gunnar Meierdierks und Marion Schorfmann (von links) präsentieren das kleine Grasberger Sachbuch. (Sabine von der Decken)

Grasberg. „So sympathisch habe ich Findorff noch nie gesehen“, sagt Grasbergs Bürgermeisterin Marion Schorfmann anlässlich der Präsentation des auf Anregung des Findorff-Heimatvereins entstandenen Buchs „Die Moorkommissare“ auf dem Findorffhof in Grasberg.

Es ist klein, handlich, intensiv farbig und mit jeder Menge Expertenwissen für Kinder im Kita- und Grundschulalter zum Thema Moor, Moorkolonisation und den schweren Bedingungen, mit denen die ersten Siedler zu kämpfen hatten, gefüllt. Alles auf 32 Seiten. Möglich machten dies die beiden Autorinnen Christa Warncke und Barbara Thiel sowie Illustratorin Lea Fröhlich, bekannt durch ihre Werke über „Die Hinnerks“. Realisiert werden konnte das Projekt dank der Förderung der Grasberger Stiftung Beringhoff, die sich mit 6000 Euro an dem Bildungsbuch beteiligte. Der Landschaftsverband Stade, trug 4000 Euro zum Gelingen bei. Einem Zuschuss von 1000 Euro gab es vom Landkreis Osterholz sowie weitere finanzielle Unterstützung von der Gemeinde Grasberg, des Findorff-Heimatvereins Grasberg und etlicher Privatspenden.

„Wir unterstützen gerne Projekte, die sich mit der regionalen Geschichte befassen“, erklärt Dominik Vinbruck, Dezernent für Ordnung, Bauen und Umwelt, das Engagement des Landkreis Osterholz. Eigentlich hätten im Findorff-Jahr viele Veranstaltung stattfinden sollen. Als dann der Heimatverein Grasberg seine Idee zur Vermittlung von Hintergrundwissen über die Geschichte der Region vorstellte, traf er beim Landkreis auf großes Interesse. Es sei egal, ob Menschen seit 300 Jahren, 50 Jahren oder erst seit Kurzem hier ansässig seien, das Wissen um die Geschichte des Ortes, an dem sie leben, sei für ein Heimatgefühl wichtig, so Vinbruck. Als stellvertretender Vorsitzender der Beringhoff-Stiftung macht Reinhard Wischhusen deutlich, dass die Idee zum Buch vollumfänglich den Stiftungszweck erfülle. Die 2006 gegründete Grasberger Stiftung kümmert sich um die Jugend- und Altenhilfe sowie um Heimatpflege. „Es passt also optimal“, betont Wischhusen.

„Wie bringen wir das Thema Findorff der jüngsten Generation näher“, war die Frage, die dem Buch vorausging. Mit „Die Moorkommissare“ haben Autoren und Förderer die Geschichte erlebbar und spannend gemacht. Plan sei es, so Marion Schorfmann, Kinder der Grasberger Kindertagesstätten und Grundschulen zu altersentsprechenden Aktionen auf den Findorff-Hof einzuladen und sie mit dem neuen Buch auszustatten. „Begreifen kommt von Anfassen“, so Marion Schorfmanns Auffassung von Wissensvermittlung.

Um Geschichte erlebbar zu machen, hat die Gemeinde zudem Holschen in den Größen 25 bis 35 anfertigen lassen. Schorfmann erhofft sich, die Neugierde der Kinder auf Geschichte über das fantasievolle Buch wecken zu können, sie im Rahmen von Aktionen zum Backen und Kochen im Backhaus des Findorffhofs zu animieren sowie sie für technisches Gerät und Errungenschaften aus der Zeit vor 270 Jahren zu interessieren. Das Buch über die Moorkommissare sei ein Anfang. Aus einem etwas spröden Thema entwickelten Thiel und Warncke ein Sachbuch voller Emotionen. Lea Fröhlich ließ sich in ihren Illustrationen durch die Begeisterung der Autorinnen mitreißen und kreierte einen lächelnden, sympathischen Jürgen Christian Findorff.



Ab 1. September ist das Sachbuch „Die Moorkommissare“ aus dem Verlag Die Hinnerks unter der ISBN 978-3-947211-06-7 im Buchhandel erhältlich.