Am Rande der Familienprogramm-Tauglichkeit: Jürgen von der Lippe unterhielt in Osterholz-Scharmbeck mit wohldosierten Spitzen. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. In den sogenannten Sozialen Netzwerken hat Jürgen von der Lippe derzeit keinen leichten Stand. Nach verkürzt überlieferten Interviewaussagen über die Klimaaktivistin Greta Thunberg und die Me-Too-Bewegung steht der anzüglichen Scherzen nicht ganz abgeneigte Entertainer seit einigen Wochen im Zentrum eines medialen Shitstorms. Zahlreiche User verorten ihn im Lager der aus der Zeit gefallenen „alten weißen Männer“. Auch gezieltes Kalkül wird dem Mann mit dem Hawaii-Hemd gerne unterstellt. Derartige Resonanzen habe er pünktlich zum Beginn eines neuen TV-Formats und der Hallentournee seines aktuellen Showprogramms „Voll Fett“ bewusst provoziert.

Tatsächlich scheint die Popularität von der Lippes in der analogen Unterhaltungswelt ungebrochen: Sein Auftritt am vergangenen Freitag in der Stadthalle war ebenso bereits lange im Vorfeld ausverkauft wie wenige Tage zuvor seine Gastspiele in Bremen und Stade, und auch für die Lesung des Entertainers am 27. Oktober im Ritterhuder Hamme-Forum sind laut Hausleiterin Regine Schäfer bereits zum jetzigen Zeitpunkt nur noch wenige Restkarten verfügbar.

Unbeeindruckt vom aktuellen Rummel um seine Person gibt sich der 71-jährige Unterhaltungskünstler selbst. Gemächlich betritt er die Bühne, um dann nur wenig Mühe zu haben, sein Publikum mit seinem onkelhaft wirkenden Charme, seiner betont unaufgeregten Vortragsweise und den zunächst eher harmlosen Witzeleien in Windeseile um den Finger zu wickeln.

Seine eingangs postulierte vorgebliche Selbsteinschätzung, „von Altersmilde ergriffen“ zu sein und „nur mehr aus Güte zu bestehen“, mit der er sein Publikum nun „zweieinhalb Stunden lang zuzuballern“ gedenke, erweist sich mit fortlaufender Spielzeit zunehmend als clevere Finte. Im Gegenteil scheint von der Lippe im 46. Jahr seiner Bühnenkarriere kein allzu großes Interesse zu entwickeln, als familienprogrammtauglicher, harm- und zahnlos witzelnder Konsenskomödiant durchzugehen, sondern serviert eine erstaunliche hohe Anzahl wohldosierter Spitzen und kühl kalkulierter Provokationen, die er allerdings im nonchalanten Plauderton vom Stapel lässt und geschickt in harmlose Unterhaltsamkeiten und bisweilen sogar fast schon wissenschaftliche Zwischenexkurse streut.

Alpha-Kevin und Körperklaus

Ausgerechnet in der Auseinandersetzung mit der Jugend, die ihn aktuell zumindest teilweise als Internet-Feindbild erkoren zu haben scheint, gibt sich von der Lippe erstaunlich milde, lobt sogar deren innovative Wortschöpfungen: „Ich wäre in der heutigen Jugendsprache wahlweise ein Komposti oder Grabverweigerer, konstatiert der Entertainer amüsiert und schiebt seine Übersetzung von „Gammelfleischparty“ gleich hinterher: Bei diesen Vergnügungen handele es sich um Tanzabende für Menschen ab 30. Unverständnis erntet hingegen der Langenscheidt-Verlag für die Entscheidung, seine Prämierung des „Jugendwort des Jahres 2015“ postwendend zurückzunehmen, da es sich dabei um eine Diskriminierung handele. „Wenn aber der 'Alpha-Kevin' diskriminierend ist, was ist dann mit dem 'Vollhorst' oder dem 'Körperklaus'?“, fragt Lippe rhetorisch. Schließlich sei es „der Sinn von Jugendsprache, auf humorvolle Art zu provozieren und zu diskriminieren“.

Und ebenso wie der lustige, etwas beleibte Onkel auf großen Familienfeiern zu späterer Stunde bisweilen zu immer herberen Späßen neigt, erhöht auch von der Lippe mit fortlaufender Spielzeit die Anzahl jener Wortanteile, die im heutigen Diskurs nicht unbedingt als politisch korrekt gelten würden; bewahrt dabei aber immer jene Art höflicher Contenance, die dem Onkel zum Ende des Familienfests durchaus schon einmal abhandenkommen kann.

„Wir Menschen sind halt nicht monogam wie beispielsweise Wale, und ein heterosexueller Mann ist qua Schöpfung geradezu verpflichtet, bereits beim ersten Blickkontakt mit einem begehrenswerten Gegenüber eine nahe gemeinsame Zukunft durchzuplanen – das ist einfach das biologische Programm, das wir automatisch abspulen. Tief in ihrem Innern weiß das sogar die Gender-Fraktion“, konstatiert der Entertainer, auf das verwunderte Echo anspielend, das er mit seinen frivolen Sprüchen zu ernten pflegt.

Nachdem der Entertainer sich mehrfach versichert hat, dass ihm sein Osterholzer Publikum derartige Feststellungen keinesfalls übel nimmt, sondern seinen Ausführungen bereitwillig folgt, wird er teilweise sogar übermütig: „Als ich dieses Lied geschrieben habe, war ich bekifft – und wenn Sie das jetzt mitsingen, werden Sie das ganz automatisch auch bemerken“, verspricht der Entertainer seinem Publikum, als er es auffordert, neben weiteren Hits auch seinen „Blumenmann“ möglichst laut mitzusingen.

So erhärtet sich am Ende des Abends der Verdacht, dass der eingangs erwähnte Internet-Furor von dem Unterhaltungsveteranen nicht ganz unbeabsichtigt hervorgerufen worden sein könnte. Und zugleich die Erkenntnis, dass ein mitunter streitbarer und die Grenzen des heutigen Verständnisses politischer Korrektheit gerne lustvoll missachtender von der Lippe einen wesentlich höheren Unterhaltungs- und Diskussionswert besitzt als derselbe Entertainer noch vor wenigen Jahren. In Osterholz-Scharmbeck durfte er jedenfalls nach fast drei Stunden Bühneneinsatz die verdienten Ovationen entgegen nehmen.