Lilienthal. Über eine Meldepflicht für Haustiere, die positiv auf Corona getestet wurden, entscheidet am 3. Juli der Bundesrat. Auf den Weg gebracht hat diese Meldepflicht Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Ihr Ministerium verspricht sich davon „mehr Klarheit über Vorkommen und Ausbreitung von Corona-Infektionen bei Haustieren“, was für die Prävention und frühzeitige Bekämpfung des Virus unerlässlich sei. Das große Testen der Haustiere wird auf den Bundesratsbeschluss nicht folgen. „Das ist nur sinnvoll, wenn das Tier klinische Symptome zeigt“, betont Klöckner.

Weltweit gäbe es bislang 15 gemeldete Corona-Infektionen bei gehaltenen Tieren, heißt es aus dem Berliner Landwirtschaftsministerium. So seien in Einzelfällen Hauskatzen aus Corona betroffenen Haushalten positiv getestet worden und es gäbe Fallberichte für Tiger und Löwen aus einem Zoo in den USA. Begründet wird die deutsche Corona-Meldepflicht auch mit Infektionsversuchen mit Haustieren. Dabei waren „Katzen, Frettchen und Goldhamster empfänglich gegenüber Sars-CoV-2“. Hunde zeigten sich demnach als wenig, Schweine, Hühner und Enten als nicht empfänglich gegenüber Sars-CoV-2. Klöckner schränkt jedoch ein: „Die bisherigen Erfahrungen, auch aus Deutschland, liefern aber keine Hinweise darauf, dass Haustiere, einschließlich Katzen und Frettchen, das Coronavirus auf Menschen übertragen.“

So gering die Zahl der bislang weltweit erfassten positiv auf Corona getesteten Tiere ist, so überschaubar fällt vor Ort auch die Reaktion auf die Corona-Meldepflicht aus. Seitens des Landkreises Osterholz heißt es: „Wir haben den Verordnungsentwurf natürlich im Blick, warten aber nun zunächst die Beratung und Beschlussfassung im Bundesrat ab.“ Beim Tierschutzverein Lilienthal, Worpswede, Grasberg sind dazu noch keine Nachfragen von Tierhaltern eingegangen, so Kathrin Schoof vom Vorstand.

Tests nur bei begründetem Verdacht

Der Verein orientiere sich im Umgang mit der Meldepflicht an der Information des Landestierschutzverbandes Niedersachsen. Dieser schreibt etwa an seine Mitglieder: „Dies heißt aber nicht, dass jeder Haustierbesitzer verpflichtet ist, sein Haustier auf Sars-CoV-2 zu testen oder Tierheime ihre Tierbestände testen müssen.“ Nur bei einem begründeten Verdacht mache ein Test Sinn, etwa wenn das Tier Symptome wie Atemwegs- oder Magen-Darm-Probleme aufweise oder Kontakt zu erkrankten Personen hatte. Dann nach Rücksprache mit dem Arzt zu testen, war schon vor der Meldepflicht möglich. Neu sei lediglich, dass der Befund an die entsprechende Behörde weiter gegeben werde, was laut Landwirtschaftsministerium folgende Daten umfassen soll: „das Datum der Feststellung, die betroffene Tierart, den betroffenen Bestand, den betroffenen Kreis oder die kreisfreie Stadt“.

Dem Tierschutzverein Lilienthal, Worpswede, Grasberg ist solch ein Fall noch nicht begegnet, und der Vorsitzende Sven Peters sagt: „Man sollte das im Auge behalten, aber man sollte keine Panik verbreiten.“ Die Corona-Meldepflicht für Haustiere verfolge auch statistische Zwecke. Noch gäbe es keine Beweise, nur Vermutungen, dass Haustiere das Virus weiter tragen könnten.

An der Arbeit des Lilienthaler Katzenhauses ändert die Meldepflicht indes wenig. Leiterin Kathrin Schoof vergleicht mögliche Corona-Tests mit den Tests auf Leukose oder Katzen-Aids. Auch diese werden bei Neuzugängen nur bei Auffälligkeiten durchgeführt. Dass da demnächst ein Corona positives Tier dabei sein könnte, diese Wahrscheinlichkeit schätzt sie für Landkatzen als gering ein. Anders könne sie sich das in Städten vorstellen, wo mehr Menschen mit Corona infiziert seien. Woher die Fundtiere stammen, das wissen die Lilienthaler Katzenretter letztlich nicht. Sollte der Corona-Fall doch einmal eintreten, ist das Katzenhaus gerüstet. Schoof sagt: „Im Katzenhaus könnten wir die Quarantäne leisten.“ Seit September 2018 ist die Quarantänestation in Betrieb. In Privathaushalten bedeutet ein positiver Test für Katzen, zwei Wochen keinen Freigang.

Der Worpsweder Tierarzt Hauke Brandenburger, der auch den Tierschutzverein betreut, hat bis jetzt noch kein Haustier auf Corona getestet und bezüglich der Meldepflicht habe es nur zwei Anfragen gegeben. „Sie dient wissenschaftlichen Zwecken“, sagt er. Und: „Es gibt bislang überhaupt keinen Hinweis darauf, dass das Coronavirus von Katzen auf Menschen übertragbar ist.“ Anders habe es sich auf Nerzfarmen in Dänemark und den Niederlanden verhalten. Dort sei eine große Anzahl von Tieren auf engem Raum gewesen. Da sei das Coronavirus vom Tier auf einen Menschen übertragen worden. Brandenburger hält die Übertragung von Corona mit der Atemluft zwischen beiden für möglich.

„Es sind immer noch mehr Fragen als Antworten bei der Erkrankung“, sagt der Tierarzt. Die Meldepflicht soll Antworten liefern, heißt es auch vom Landwirtschaftsministerium, etwa „über Vorkommen und Ausbreitung von Corona-Infektionen bei Haustieren“. Bezahlen muss den Corona-Test der Tierhalter selber. Brandenburger rechnet mit ungefähr 100 Euro pro Test.

Zur Sache

Ist ein Haustier coronapositiv, rät das Landwirtschaftsministerium, das weitere Vorgehen mit dem Tierarzt zu besprechen, mit der Veterinärbehörde oder dem Gesundheitsamt vor Ort. Grundsätzlich sei ein enger Kontakt mit einem betroffenen Tier zu vermeiden und das Tier solle für mindestens 14 Tage isoliert werden. Desweiteren empfiehlt es allgemeine Hygienemaßnahmen wie das Händewaschen vor und nach dem Umgang mit Tieren: keine Lebensmittel teilen und keinen länger dauernden Kontakt, wie etwa das Übernachten im Bett.