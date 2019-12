Vom krautrockenden Kommunarden zum bekanntesten Gitarrenlehrer Deutschlands: Peter Bursch (Zweiter von links) mit seiner Band Bröselmaschine (Horst Engels)

Ihre Band Bröselmaschine läuft auch 50 Jahre nach ihrer Gründung noch auf Hochtouren – und eigentlich noch nie so konstant wie in den vergangenen Jahren.

Peter Bursch: Ja, das stimmt. Anfang der 90er-Jahre gab es mal einen Knick, weil wir alle viele Nebenprojekte verfolgten. Die wurden immer mehr, und die Nachfrage nach Bröselmaschine war in der Zeit nicht so groß. Richtig los ging es eigentlich erst wieder mit dem Rockpalast-Auftritt 2005. Die Band ist seitdem stabil zusammen, nur die Sängerinnen haben öfter mal gewechselt.

Klingt wie eine zweite Jugend altgedienter Krautrocker im neuen Jahrtausend.

Ja, die Band ist immer mehr zusammengewachsen, es macht einen Riesenspaß. Wenn wir uns zum Proben treffen, dann jammen wir immer eine Zeit lang. Dabei entstehen dann oft neue Songideen, die wir aufnehmen und später weiter bearbeiten. So hat sich das in den vergangenen Jahren weiter entwickelt.

Heißt das, man hat eine gute Mischung gefunden: im Herzen Hippie geblieben und dennoch eine professionelle Arbeitsweise?

Jeder bringt so seinen Hintergrund mit, was zusammen diesen speziellen Bröselmaschine-Sound ergibt. Wir sind auch auf der Bühne sehr vielseitig, und das mag das Publikum. Wir können Stile gut mischen, wir haben meist einen akustischen Teil im Programm, dann wieder sehr rockige und bluesige Stücke, Folk und psychedelischere Sachen, zum Teil mit Sitar – so schwebende Klänge, zu denen die Leute schön wegfliegen können.

Anfang des Jahres ist eine Box mit dem Gesamtwerk bis 2006 erschienen. Mal Hand aufs Herz: Gibt es Aufnahmen, bei denen sie denken, es wäre gut gewesen, man hätte mal ein bisschen weniger „gebröselt“?

Wenn ich das erste Album von 1971 höre, bin ich überrascht, was für einen guten Sound wir hatten. Wir haben immer improvisiert, wir wollten etwas Eigenes auf die Beine stellen und unsere Richtung finden. Wir sind alle zusammengezogen und haben in so einer Art Kommune gelebt. Das ging sechs Jahre lang, das war eine tolle Erfahrung für uns alle. In dieser Zeit ist die erste LP entstanden, und das war wirklich noch Pionierarbeit. Wir haben im ersten Studio von Dieter Dierks aufgenommen, das war der alte Schweinestall von seinen Eltern. Wir passten da gar nicht alle rein, die Sängerin stand bei ihren Aufnahmen meist draußen. Wir haben deswegen meist nachts gearbeitet, wenn weniger Nebengeräusche waren. Aber man hört noch hier und da, wenn ein Auto vorbeifuhr oder die Glocken irgendwo läuteten.

Wann kam der Moment dazu, an dem Ihnen auffiel, dass Sie außer selber Musik zu machen es anderen auch ganz gut zeigen konnten?

Das hat sich parallel entwickelt. Ich war schon früh auch in den USA unterwegs und habe Anfang der 70er-Jahre viele meiner Stars dort kennengelernt, Gitarristen wie Ry Cooder oder David Lindley, von denen ich mir viel abgeguckt habe. Das habe ich dann mit nach Hause genommen und selber geübt. Irgendwann sagten dann die anderen: „Mensch Peter, zeig uns das doch auch mal! Wie geht das mit dem Bottleneck und dem Open Tuning?“ So fing ich an, Gitarrenunterricht zu geben. Irgendwie stellte sich heraus, dass eigentlich jeder sofort verstand, was ich da so erklärte.

Daraus ist das bis heute populärste Lehrbuch für Gitarristen entstanden.

Ich gab immer mehr Kurse und Workshops, und die Teilnehmer meinten, ich solle das doch mal alles aufschreiben. Eigentlich wollte ich ja Rockmusik machen und kein Buch schreiben, aber ich habe das dann trotzdem getan. Ich habe alles selber gemacht, aber irgendwann kamen haufenweise Bestellungen und ich dachte, dann muss ich mir jetzt wohl doch mal einen Verlag suchen.

Was ist das Besondere an Ihrer Methode?

Bei mir stand gleich vorne drauf „ohne Noten“. Alle wollen aus Spaß Gitarre lernen und nicht Noten. Das Notensystem ist für Saiteninstrumente viel zu umständlich, ich arbeite mit Tabulatoren, da schreibt man alles nur in Zahlen auf. Anscheinend habe ich damit einen Nerv getroffen, nicht nur in der Zeit. Die Bücher laufen ja immer noch gut. Jeder lernte auf einmal nach meinen Büchern oder bei mir direkt, von den Scorpions bis zu den Toten Hosen oder Bosse.

Das Interview führte Lars Fischer.

Zur Person

Peter Bursch

wurde 1949 in Duisburg geboren, wo er bis heute lebt. Er gründete 1969 die Band Bröselmaschine, mit der er noch immer aktiv ist. Bekannt wurde er vor allem als der „Gitarrenlehrer der Nation“, der als Verfasser zahlreicher Lehrbücher ganze Generationen von Gitarristen prägte. Bursch betreibt eine Gitarrenschule in Duisburg.