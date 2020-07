Mit Maske in der Linie 4: Nach wie vor müssen Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr einen Mund-Nasen-Schutz tragen. (Carmen Jaspersen)

Wenn es um das Tragen von Masken geht, hat jeder seine eigene Meinung. Für die einen bringt der Mund-Nasen-Schutz nichts im Kampf gegen das Corona-Virus, andere meinen, wenigstens ihr Gegenüber vor Covid 19 schützen zu können, und wiederum andere hoffen, dass die Maske sie auch selbst vor Ansteckung schützt. Unstrittig ist hingegen, dass es nach wie vor eine Maskenpflicht in Bussen, Bahnen und Läden gibt. Nicht alle halten sich daran. Empfohlen wird die Maske in den Schulen, aber jede Bildungseinrichtung geht anders damit um. Die Maskendiskussion hat also viele Gesichter. Die WÜMME-ZEITUNG hat nachgefragt.

„Die allermeisten Kunden respektieren die Maskenpflicht“, sagt Patrik Warminski. Er ist Marktleiter bei Edeka an der Falkenberger Landstraße in Lilienthal. Nach wie vor hängen die Hinweisschilder mit den Hygieneregeln im Supermarkt. Geduldig warten Kunden, bis ein Einkaufswagen frei wird, denn ohne Wagen als Abstandhalter geht es nach wie vor nicht hinein. Vereinzelt wollten sich Kunden nicht an die Maskenpflicht halten, so Warminski, aber das, so sagt er, seien eben Einzelfälle. Er und seine Mitarbeiter fühlten sich im Markt sicher. Der Spuckschutz an den Kassen und die Visiere fürs Team hätten sich bewährt.

Nicht immer nehmen Kunden die Hygieneregeln in den Supermärkten hin. So hatte vor einer Woche ein Mann in einem Grasberger Verbrauchermarkt randaliert, weil er die Maske nicht aufsetzen wollte. Mitarbeiter informierten die Polizei. Letztlich mussten die Beamten den 25-Jährigen aus dem Laden tragen.

Gabi Heinrichs von der Buchhandlung „Buchstäblich“ in Lilienthal meint: „Unsere Kunden zeigen Verständnis. Die Lage ist entspannt.“ Sie selbst trage nur eine Maske, wenn sie in einem Beratungsgespräch sei, also in direktem Kontakt mit dem Kunden. „An der Kasse haben wir den Spuckschutz.“ Allerdings, so Heinrichs, habe sie die Erfahrung gemacht, dass die Menschen insgesamt nachlässiger würden, was das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes angehe. „Je kleiner der Laden, desto größer die soziale Kontrolle“, meint Heinrichs – und ihr Laden sei zum Glück recht klein.

Verstöße nach wie vor Einzelfälle

Wer mit Bahn oder Bus unterwegs ist, kann den Eindruck bekommen, dass mehr und mehr Menschen ohne Maske unterwegs sind. Dabei ist die Maskenpflicht im Öffentlichen Personennahverkehr in den Verordnungen von Land und Landkreis festgehalten. Der Sprecher der Bremer Straßenbahn AG (BSAG), Andreas Holling, bekommt entsprechende Rückmeldungen. Auch wenn die Verstöße zunehmen, seien es jedoch nach wie vor Einzelfälle. Auch habe die BSAG keine Handhabe gegen Maskenverweigerer. „Wir haben keine hoheitlichen Rechte.“ Allerdings sei man mit dem Ordnungsamt und der Polizei überein gekommen, dass verstärkt Kontrollen durchgeführt werden sollen.

Warum mehr und mehr Menschen in Bussen und Bahnen auf den Mund-Nasen-Schutz verzichten, kann Sprecher Holling nur mutmaßen. „Wir wissen nicht, ob die Leute nicht wollen oder nicht müssen.“ Schließlich gebe es auch Personen, die aus gesundheitlichen Gründen von der Maskenpflicht befreit seien. Zudem habe niemand bei einem Verstoß ein Bußgeld zu befürchten. Wer hingegen in einer Gruppe zu dicht zusammenstehe, müsse zahlen, wenn er erwischt werde. „Das macht dann wohl den Unterschied“, meint Holling. Die BSAG dürfe Fahrgäste ohne Maske auch nicht der Bahn oder des Busses verweisen: „Wir haben eine Beförderungspflicht.“

In den Schulen indes ist das Tragen einer Maske eine Empfehlung und keine Pflicht. Das geht aus den entsprechenden Verordnungen des niedersächsischen Kultusministeriums und der bremischen Bildungsbehörde hervor. „Jede Schule hat ihr eigenes Hygienekonzept“, sagt denn auch die Sprecherin des Landkreises Osterholz, Jana Lindemann. Allerdings werde das Tragen einer Maske auf den Gängen und auf den Pausenhöfen an den allermeisten Schulen empfohlen. Hinweisschilder halten Kinder und Jugendliche dazu an, den Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Am Ende obliege es der jeweiligen Schulleitung, das Hausrecht durchzusetzen. Viel wichtiger als das Tragen von Masken indes sei das Abstandhalten, betont die Sprecherin.

Der Osterholzer Landrat Bernd Lütjen hatte sich erst vor Kurzem an die Bevölkerung gewandt, um an die Einhaltung der Corona-Regeln zu appellieren. „Damit wir dem Virus weiterhin keinen Nährboden zur Verbreitung bieten, sollten wir den umsichtigen Umgang nicht zu schnell aus den Augen verlieren. Nach wie vor ist das Abstandhalten die wichtigste Maßnahme, um uns alle vor einer Infektion zu schützen. Dazu kommt die Pflicht der Mund-Nasen-Bedeckung in einigen Situationen. Daher bitte ich weiterhin alle Bürgerinnen und Bürgern um die Beachtung der derzeitig gültigen Regelungen." An diesem Appell hat sich bis heute nichts geändert.

Zur Sache

Hier gilt die Maskenpflicht

Besucher und Kunden von Verkaufsstellen, Geschäften und Dienstleistungseinrichtungen wie Apotheken, Sanitätshäuser, Optiker, Hörgeräteakustiker, Drogerien, Einzelhandel, Wochenmärkte, Poststellen, Werkstätten, Reinigung und Waschsalons müssen eine Maske tragen. Die Maskenpflicht gilt auch im öffentlichen Nahverkehr und im Flugverkehr. Ausgenommen sind Banken, Sparkassen und Geldautomaten. Das geht aus den aktuellen Corona-Verordnungen des Landkreises Osterholz hervor.

Zusätzlich gilt die Pflicht der Mund-Nasen-Bedeckung bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen, in Spielhallen, Spielbanken und Wettannahmestellen, bei der Teilnahme an touristischen Schiffsfahrten, Busreisen, einer Kutschfahrt, einer Stadtführung und einer Seilbahn, während der Inanspruchnahme körpernaher Dienstleistungen etwa beim Frisör, im Kosmetik- oder Tattoostudio sowie bei der praktischen Übungsstunde und Prüfung in der Fahrschule.

Auch müssen sich alle Personen, die sich in den Räumlichkeiten der Angebote von Werkstätten für behinderte Menschen, Tagesförderstätten sowie vergleichbarer Angebote der Eingliederungshilfe aufhalten, eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, wenn und solange ein Abstand von mindestens 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Ein Visier kann eine Alternative zu einer Mund-Nasen-Bedeckung darstellen. Dies ist vor allem sinnvoll, wenn eine Mund-Nasen-Bedeckung aus gesundheitlichen Gründen nicht getragen werden kann. Wichtig ist: Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung oder eines Visiers ersetzt nicht die Notwendigkeit des Mindestabstandes.