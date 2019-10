Mit der Menschenkette um die Cohn-Scheune zeigten die Auszubildenden der Gesundheits- und Krankenpflegeschule Solidarität mit dem Judentum. (Diakonie)

Rotenburg. Um ein klares Zeichen zu setzen, haben sich Schülerinnen und Schüler der Gesundheits- und Krankenpflegeschule am Agaplesion Diakonieklinikum Rotenburg an der Cohn-Scheune, einem jüdischen Museum in Rotenburg, anlässlich der Anschläge in Halle zu einer Menschenkette versammelt.

Um Solidarität gegenüber dem Judentum zu vermitteln, hatte die evangelische Kirche in Deutschland dazu aufgerufen, Menschenketten um Synagogen zu bilden. Im Rahmen des Ethik-Unterrichts an der Gesundheits- und Krankenpflegeschule am Diakonieklinikum kam daraufhin die Frage auf, wie sich ein solches Projekt in Rotenburg gestalten ließe. Das berichtet Katharina Knoop, Sprecherin des Klinikums.

Da die Cohn-Scheune mit ihrem kulturhistorischen Bezug zum Judentum in fußläufiger Reichweite der Gesundheits- und Krankenpflegeschule liegt, hätten die Schüler aus mehr als zwölf Nationen das Projekt zügig umsetzen können. „Ziel der Aktion war es, Wertschätzung und Zusammenhalt zu vermitteln, wie auch sich öffentlich gegen Antisemitismus zu positionieren“, erklärte Susanne Herrmann, Leiterin der Gesundheits- und Krankenpflegeschule.

Das Agaplesion Diakonieklinikum Rotenburg ist das größte konfessionelle Krankenhaus in Niedersachsen und akademisches Lehrkrankenhaus der Medizinischen Fakultät der Universität Hamburg. Insgesamt arbeiten hier rund 2500 Menschen. Die alleinigen Aktionäre der Agaplesion gAG sind verschiedene Diakoniewerke und Kirchen.