Ein psychisch kranker Mann aus Lilienthal soll am Ostermontag dieses Jahres auf den Freund seiner Schwester losgegangen sein und ihn dabei schwer verletzt haben. Am dritten Verhandlungstag des Sicherungsverfahrens wurden Zeugen gehört, darunter eine Tankstellenmitarbeiterin. (Peter Steffen)

Verden/Lilienthal. Bei den Verhandlungsterminen trägt er stets einen eleganten dunklen Anzug, weißes Hemd und Krawatte, ist akkurat frisiert und glattrasiert. Zeugen haben Mühe, in dem Mann auf Anhieb denjenigen zu erkennen, der am Ostermontag in Lilienthal versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung begangen haben soll. Damals waren die Haare üppiger, hatte der 41-Jährige einen Vollbart und war so gekleidet, dass er allein durch sein Outfit auffiel.

Gegen den gebürtigen Bremer wird, wie berichtet, am Landgericht Verden ein sogenanntes Sicherungsverfahren geführt. Die 1. große Strafkammer hat in der Anfang November begonnenen Hauptverhandlung zu prüfen, ob die unbefristete Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik in Betracht kommt. Bei den mit einem Holzstock sowie Fußtritten verübten Angriffen auf den 38-jährigen Freund seiner Schwester soll sich der Beschuldigte im Zustand nicht ausschließbarer Schuldunfähigkeit befunden haben. Eine Sachverständige hat paranoide Schizophrenie festgestellt. Laut Antragsschrift der Staatsanwaltschaft besteht die Gefahr, dass der Mann weitere erheblich rechtswidrige Taten begeht.

Ob das Gericht die Unterbringung im Maßregelvollzug anordnen wird, bleibt abzuwarten. Vorerst versucht es, sich vor allem mithilfe von Zeugen ein Bild davon zu machen, was sich am Vormittag des 22. April dieses Jahres eigentlich abgespielt hat. Zu der heftigen Attacke auf den 38-Jährigen war es gegen 11.30 Uhr an der Ecke Hauptstraße/Klosterstraße gekommen. Zuvor war der Beschuldigte wohl ein ganzes Stück zu Fuß unterwegs gewesen. So hat ihn ein Zeuge und Bekannter auch im Bereich des Falkenberger Kreisel gesehen: Der Mann mit dem „Anglerhut“ habe einen Stock dabei gehabt, mit dem er „Übungen“ gemacht habe, möglicherweise den Kampfkünsten Shaolin oder Tai Chi zuzuordnen, meinte der Zeuge. Später am Tage, wohl nach dem Tatgeschehen, habe er ihn vor einem Café „nur im Werder-Trikot“ gesichtet.

Vor den mutmaßlichen Gewalttätigkeiten war der Beschuldigte auf jeden Fall in der Esso-Tankstelle an der Hauptstraße aufgetaucht. In seiner umfangreichen Einlassung am ersten Verhandlungstag hatte der weitgehend geständige 41-Jährige sich zu dieser Station seiner feiertäglichen Tour durch den Ort bereits ausführlich geäußert. Dort sei er nämlich auf den für ihn „extrem bedrohlichen und gewaltbereiten“ 38-Jährigen, der mit ihm habe reden wollen, und dessen Begleiter gestoßen. Er habe sich in den Verkaufsshop „geflüchtet“, um abzuwarten, bis die beiden verschwunden seien.

Bilder aus Überwachungskamera

An sein Erscheinen und Gebaren in dem Shop konnte sich die damalige Mitarbeiterin noch lebhaft erinnern. Auch die 23-jährige Studentin berichtete im Zeugenstand von der ins Auge fallenden Aufmachung des Mannes: Strohhut mit Federn dran, grellgelbe Warnweste, vermutlich Shorts. Seinen Stock habe der vermeintliche Kunde auf den Tresen gelegt, erst Zigaretten kaufen wollen, dann mitgeteilt, beim Geldautomaten der Volksbank kein Geld herausbekommen zu haben. Der Mann habe zudem erklärt, draußen seien zwei „gefährliche Menschen“, und er werde den Laden nicht eher verlassen, bis die weg seien. „Er war sehr aufgebracht, tigerte hin und her, schrie auch herum“, so die Zeugin. „Ich wusste die Situation nicht einzuschätzen“.

Die Verfahrensbeteiligten sahen sich auch Bilder aus der Überwachungskamera an, außerdem Fotos, die die Polizei bei einer Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten gefertigt hat. Das Gericht kündigte an, man werde sich auch noch mit – politischen – Statements des Mannes „aus öffentlich zugänglichen Quellen“ befassen, unter anderem einem zweiteiligen „Bericht zur Lage der Nation“. Die Verhandlung wird am Donnerstag, 12. Dezember, fortgesetzt.