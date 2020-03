Rüdiger Meyer in seinem Showroom, in dem er seine Angebote ausstellt. Das Geschäft ist ins Stocken geraten. (Carmen Jaspersen)

Rüdiger Meyer geht es nicht gut. Den Messebauer aus Grasberg hat das Coronavirus Covid-19 mit voller Wucht getroffen. Nicht, weil er selbst infiziert ist, sondern weil das Virus gewissermaßen seine Branche infiziert hat. 80 Prozent aller Messen in Deutschland wurden abgesagt oder verschoben, wie im WESER-KURIER berichtet, hat auch der Messestandort Bremen unter dem Coronavirus zu leiden. Für Rüdiger Meyer zählen vor allem die Fitnessmesse FiBo in Köln, die Gastronomiemesse Internorga in Hamburg oder die gesamten Edeka-Messen in Nord und Süd, die seine Firma RM Logistik beliefern sollte.

„In Augsburg haben wir gerade bei einer Messe aufgestellt und konnten eine Stunde später wieder alles abbauen“, sagt der Unternehmer. Zuerst habe er das belächelt. Da habe Meyer noch nicht damit gerechnet, dass jetzt alle Messen storniert werden. Von jetzt auf gleich habe es kaum noch Aufträge für seine Firma gegeben. Und auch die ganze Vorarbeit, die Meyer und seine Mitarbeiter für die Messen geleistet haben, ist nach seinen Worten hinfällig – die Planungen, die Zeichnungen, die Organisation, die Unterbringung der Mitarbeiter in Hotels. „Die Hotels ließen sich zum Teil überhaupt nicht stornieren. An den Kosten bleibe ich also auch hängen – und zu solchen Stoßzeiten sind Hotels sehr teuer.“

Meyer steht nicht allein dar. Der Fachverband Messe- und Ausstellungsbau schätzt den bisherigen Schaden für deutsche Messebauunternehmen auf 426 Millionen Euro. Grund ist die Kombination aus Absagen von Ausstellern selbst oder Absagen und Verschiebungen durch die Veranstalter aus Sicherheitsgründen. Bisher haben die Gesundheitsbehörden in Deutschland nicht selbst angeordnet, Messen abzusagen. Oft sind die hohen Sicherheitsauflagen, die die Veranstalter erfüllen müssen, ein Grund für die Messe-Absage. „Es sind ja nur Vorsichtsmaßnahmen. Und dafür die ganze Wirtschaft zusammenbrechen zu lassen, finde ich schon extrem“, sagt Meyer.

Kurzarbeit für den Großteil der Mitarbeiter

Für den Großteil seiner Mitarbeiter habe Rüdiger Meyer Kurzarbeit anmelden müssen. Das bedeutet eigentlich, dass sie arbeitslos sind und 60 Prozent ihres Gehalts bekommen, bis sie wieder regelmäßig arbeiten können. Die Sozialabgaben muss Meyer weiterhin zahlen. „Alle meine Mitarbeiter waren damit einverstanden, dass ich die Kurzarbeit anmelde. Ich habe ein tolles Team, wir ziehen an einem Strang“, betont Meyer. Trotzdem sei die Stimmung derzeit mies im Unternehmen – keiner wisse, wie lange es so weiter geht.

Acht Mitarbeiter hat er fest angestellt, dazu kommen freie Mitarbeiter, die Meyer vor Ort hinzubucht. Insgesamt kommt er auf 30 bis 40 Mitarbeiter, die er im Jahr beschäftigt. Einige seiner Angestellten hat Rüdiger Meyer selbst ausgebildet, drei von ihnen kürzlich inklusive Führerschein der Klasse zwei. „Das ist gerade viel Geld für mich, wenn ich Führerschein und Lohn vorauszahlen muss.“ Geplante Investitionen habe der Unternehmer vorerst storniert. Dazu zählten ein Wirtschaftsprogramm und ein Lkw.

Für Meyer ist das Unternehmen ein Lebensprojekt, er hat sich vor 13 Jahren selbstständig gemacht und ist europaweit auf Messen unterwegs. Vor rund zweieinhalb Jahren ist Meyer mit seiner Firma von Tarmstedt nach Grasberg gezogen. 12.000 Quadratmeter Gewerbefläche hat er dort. Es sei ein großer Schritt gewesen, die Immobilie zu kaufen.

Umso schmerzhafter jetzt die Rückschläge. Den Messestand in Augsburg versuche Meyer noch bezahlt zu bekommen. Wie es für die anderen Messen aussieht, sei noch unklar. Bisher wird in der Politik diskutiert, wer die Kosten in solchen Fällen trägt. „Ich versuche, Förderungen zu beantragen.“ Eine Fördermittelberaterin hilft ihm dabei. Vor der Insolvenz steht Rüdiger Meyer mit seiner Firma nicht. Das Unternehmen hat noch ein zweites Standbein, die Lagerlogistik und den Transport, mit der sich Meyer jetzt vor allem beschäftigt. Zudem plant der Unternehmer weiterhin Messen. „Wir hoffen, dass es in vier Wochen weitergeht.“