Michael Schulte steht am Donnerstag in Osterholz-Scharmbeck unter freiem Himmel auf der Bühne. (Felix Hörhager)

Landkreis Osterholz. Michael Schulte ist während der Corona-Pandemie bereits einige Male bei sogenannten Autokonzerten aufgetreten. Nach dem Konzept der Autokinos sitzen die Zuschauer geschützt in ihren Fahrzeugen, während der Künstler auf einer Bühne auftritt. Beifall wird durch Hupen kundgetan. Die Distanz zwischen Musiker und Zuhörer ist aber nicht übersehbar. Jetzt ist der bekannte und beliebte Sänger wieder zurück auf einer „echten“ Bühne: Am Donnerstag, 13. August, um 20 Uhr tritt er bei einem Open-Air vor der Stadthalle in Osterholz-Scharmbeck vor sein Publikum.

2007 war Michael Schulte einer der ersten deutschen Musiker auf Youtube. Seitdem geht er unbeirrt seinen Weg und wurde dafür 2018 mit einem Publikums-Bambi belohnt. Und mit seiner Single „Back To The Start“ sprang er auf die Nummer eins der Spotify-Hitliste „Top Hits Deutschland“. Er löste damit niemand geringeren ab als Ed Sheeran. Dass hat mit exzellentem Songwriting genauso zu tun wie mit seiner Beständigkeit, so sein Management.

Spätestens nach seiner Teilnahme am Eurovision Songcontest (ESC) ist Schulte auch auf der Bühne eine feste Größe. Und das will der Musiker bei der Veranstaltungsreihe „Frischluft-Kultur OHZ“ unter Beweis stellen. Die Organisatoren versprechen den Zuhörern ein unvergessliches Live-Erlebnis. Mit seinem aktuellen Album „highs & lows“ hat sich der Singer-Songwriter als Ziel gesetzt, Mut zu machen.

Karten für das Konzert gibt es unter anderem bei der WÜMME-ZEITUNG in der Hauptstraße 87 in Lilienthal, unter www.weser-kurier.de/tickets sowie unter der Nummer 0421/ 36 36 36.