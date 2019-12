Monika Hüls ist im Borgfelder Kulturforum Mitglied der ersten Stunde. (Petra Scheller)

Monika Hüls: Mich beschäftigt der rüde Umgangston in Deutschland und die zunehmende Selbstjustiz von Leuten, die sich Luft machen, andere attackieren, beschimpfen und bedrohen, wenn sie etwas nicht in Ordnung finden.

Ich lese die Biografie „Becoming – Meine Geschichte“ von Michelle Obama. Dieses Buch habe ich schon vor einem Jahr geschenkt bekommen. Jetzt bin ich endlich dazu gekommen, es zu lesen. Michelle Obama ist eine faszinierende Frau. Ihre Geradlinigkeit, Umsichtigkeit und ihre gesunde Sicht auf die Dinge begeistern mich. Wo andere ihre eigene Sicht in den Vordergrund stellen, beleuchtet sie von mehreren Seiten.

Ich würde Lehrer einstellen. Es gibt nichts Wichtigeres, als Kinder an die Hand zu nehmen und sie frühzeitig mit ausreichender und umfassender Bildung auszustatten. Das gelingt nicht, wenn vielerorts Lehrerstunden ausfallen und Fächer wie Musik oder Kunst nicht unterrichtet werden können.

Den verbringe ich am liebsten dort, wo es schön ist. Der Ort ist variabel. Das kann an der Nordsee sein, am Gardasee, in der Stadt Bremen oder in einem Waldstück. Jeder Ort kann schön sein – je nachdem, wie das Wetter ist und mit wem man dort ist.

Gern würde ich lesen: Bremer Schulsystem und Schüler auf Platz 1 im Bildungsranking. Dann hätten wir nicht so viele Jugendliche ohne Schulabschluss und ohne Aussicht auf Berufsausbildung.

Mit Frau Merkel. Man hat das Gefühl, sie ruht in sich. Und sie hat ein Gefühl für Politik: Sie kann offensichtlich mit Politikern jeglicher Couleur überall in der Welt umgehen.

Balletttänzerin. Ich hatte unheimlich viel Freude am Tanzen und eine tolle Lehrerin. Aber als es losging mit dem Tanz auf Zehenspitzen, da habe ich Krämpfe bekommen. Außerdem fehlte zu Hause das Geld. Ich bin mit drei Geschwistern groß geworden.

Das war die rote Single „Schlafe mein Prinzchen, schlaf ein“ von der Papa Blues Jazzband. Die habe ich von meinem Taschengeld gekauft. Eigentlich war das gar nicht mein Musikstil. Aber die rote Schallplatte, das war der Renner.

Ich bereue, nicht in die Südsee gereist zu sein. Ich habe sehr viel von der Welt gesehen. Damals, als ich im Urlaub und durch den Beruf meines Mannes gereist bin, hätte ich das mal tun sollen. Jetzt reizt mich die Südsee nicht mehr.

Dazu fällt mir wirklich nichts ein. Ich bin kein Typ, der hasst. Mich stören Dinge, aber das Wort hassen gehört nicht zu meinem Sprachgebrauch.

Zur Person

Monika Hüls

ist im Borgfelder Kulturforum Mitglied der ersten Stunde. Seit fünf Jahren laufen bei ihr die Fäden zusammen. Die 70-Jährige war lange Kunsthandwerkerin, sie hat Seidenblumengestecke angefertigt und verkauft.