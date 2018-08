In den Hartz-IV-Bezug wechselt nur ein Teil der Asylbewerber; nach den jüngsten Statistiken fassen bemerkenswert viele Flüchtlinge nach ein bis zwei Jahren Fuß auf dem Arbeitsmarkt. (dpa)

Fast alle Europäer überschätzen den Ausländeranteil in ihren Ländern, teilweise dramatisch. Das hat im April die Eurobarometer-Umfrage der EU-Kommission erneut bestätigt. Knapp 20.000 Teilnehmer sollten dabei einschätzen, für wie hoch sie den Anteil von Nicht-EU-Bürgern im Land halten. Italiener, Portugiesen und Spanier schätzten die Quote dabei zwei bis dreimal zu hoch ein. Die befragten Deutschen lagen ebenfalls daneben: Sie antworteten mit 13 Prozent, tatsächlich liegt die Migranten-Quote bei 8,8 Prozent. Einzig Schweden, Kroaten und Esten liegen mit ihren Wahrnehmungen nach dieser Studie dicht an der Wahrheit.

Einen kleinen Beitrag zur Aufklärung soll auch die regelmäßige Flüchtlingsstatistik der Osterholzer Kreisverwaltung leisten. Auch wenn es sich beim Asylbereich nur um einen Teil des Zuwanderungsthemas handelt: Auf dem Flüchtlingssektor hat sich die Lage im Kreisgebiet seit etlichen Monaten doch sehr entspannt. Der Sozialausschuss des Kreistags ließ sich jetzt die aktuellen Zahlen vorlegen. Demnach erhielten zur Jahresmitte noch 455 Menschen Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Im August 2016 waren es mehr als dreimal so viele; inzwischen beziehen gut 700 der damals fast 1400 Asylbewerber Grundsicherung für Arbeitssuchende.

Trend weist eher nach unten

Durch diesen sogenannten Rechtskreiswechsel ist die Zahl der dortigen Leistungsempfänger nun aber nicht etwa im selben Umfang gestiegen. Laut SGB-II-Statistik hat sich die Zahl aller Leistungsempfänger gegenüber 2016 kaum nennenswert verändert; bei denjenigen im arbeitsfähigen Alter weist der Trend seit Jahresbeginn eher nach unten, was aber auch saisontypisch ist. "Die Richtung stimmt", kommentierte Sozialdezernentin Heike Schumacher, auch wenn die Verwaltung mit einer kreisweiten Arbeitslosenquote von 3,6 Prozent durchaus noch nicht zufrieden sei.

Zurück zu den Asylbewerbern: Der Landkreis rechnet nach eigenen Angaben in absehbarer Zeit nicht mit neuen Flüchtlingszuweisungen, da er die vorgegebene Quote nach wie vor übererfüllt. Sie gilt nach Auskunft der Landesregierung noch mindestens bis ins vierte Quartal 2018 hinein. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge wird nach Einschätzung von Beobachtern das zuletzt erhöhte Tempo seiner Asylentscheidungen nicht halten können. Das dürfte vor allem für Herkunftsländer wie Afghanistan (kreisweit 98 Leistungsbezieher), den Irak (48) und die Russische Föderation (43) gelten. Viele Verfahren dauern bereits seit langer Zeit an.

Während Asylanträge von Menschen aus den Staaten des Westbalkans (139 Leistungsbezieher) in den meisten Fällen aussichtslos sind, solange sie keine Beschäftigung vorweisen können, genießen zurzeit kreisweit mehr als 500 Menschen aus Syrien sogenannten subsidiären Schutz. Sie können vorerst in Deutschland bleiben, weil und solange ihnen bei einer Rückkehr in ihre Heimat ein ernsthafter Schaden drohen würde. Entgegen anderslautenden Behauptungen bekommen Asylbewerber mit höchstens 354 Euro weniger Geld vom Staat als Hartz-IV-Empfänger (416 Euro im Monat)

Für die Sozialhilfeempfänger interessierte sich Reinhard Seekamp besonders. Der Linken-Politiker goss etwas Wasser in den Wein und bemängelte, die Zahl der Sozialgeld-Empfänger unter 15 Jahren sei mit rund 1360 Mädchen und Jungen seit etlichen Monaten konstant und bedenklich hoch. "Ich sehe keinen Grund zur Erleichterung; auf Politik und Verwaltung warten noch viele Aufgaben." Heike Schumacher nickte, jedes Kind und jeder Jugendlicher sei einer zu viel. Viele dieser Schüler jedoch lebten in sogenannten Bedarfsgemeinschaften; deren Größe nehme zwar tendenziell zu, aber dass ihre Zahl kreisweit sinke, bewerte sie als sehr positiv.

Detaillierter Bericht zu Missbrauch von Sozialleistungen

Wilfried Pallasch (Bürgerfraktion) drängte darauf, die Bedürftigkeit der Leistungsbezieher ohne Ansehen ihrer Nationalität auch weiterhin an Ort und Stelle zu überprüfen. Wo Missbrauch vermutet werde, müsse der Prüfungsdienst dem auch nachgehen. Die Sozialdezernentin erklärte, dies geschehe auch; ein detaillierter Bericht werde vorbereitet.

Die Verwaltung hatte den Ausschuss jetzt über die eingegangenen Widersprüche, Eilverfahren und Klagen informiert, welche die Grundsicherung für Arbeitssuchende betreffen. Demnach wurden für die kreisweit fast 2400 Bedarfsgemeinschaften im vergangenen Jahr insgesamt 17 500 Bescheide gefertigt. In 235 Fällen gingen die Adressaten mit einem Widerspruch dagegen vor; davon mündeten letztlich 38 in Klagen vor dem Sozialgericht, in zehn Fällen wurde im Eilverfahren entschieden. Gegenüber 2013/14 ist die Zahl der angefochtenen Bescheide laut Verwaltung stark zurückgegangen. Jeder fünfte aller eingereichten Widersprüche bezog sich auf die Einkommensfeststellung; je 15 Prozent galten den Kosten für die Unterkunft oder den verhängten Sanktionen.

Seit Jahren setzen sich die Sozialämter und der Landkreis in mehr als 50 Prozent der strittigen Verfahren im zweiten Anlauf durch. Der Protest kann aber auch ganz (21 Prozent) oder teilweise (acht Prozent) erfolgreich sein. Zwölf Prozent der Adressaten zogen ihren Widerspruch mit der Zeit zurück. Im Eilverfahren tat dies sogar jeder zweite, im Klageverfahren 40 Prozent. Ganz oder teilweise erfolgreich waren für die Hilfsempfänger 20 bis 22 Prozent der erledigten Eilverfahren und Klagen. Die Sozialgerichte wiesen 30 Prozent der Eilverfahren und 38 Prozent der Klagen zurück und gaben damit den Behörden Recht.