Vor dem Amtsgericht musste sich jetzt ein 37-Jähriger aus Lilienthal verantworten, der ohne Fahrerlaubnis Auto gefahren war. Gegen einen verhängten Strafbefehl hatte er Einspruch eingelegt. (Christian Kosak)

Lilienthal/Osterholz-Scharmbeck. Mit einem Einspruch gegen einen Strafbefehl befasste sich kürzlich das Amtsgericht Osterholz-Scharmbeck. Einem 37-jährigen Lilienthaler war das gerichtliche Schreiben ins Haus geflattert, nachdem er Anfang Juli Auto gefahren war, obwohl er keine Fahrerlaubnis besaß und das Auto zudem nicht versichert war. Dabei wurde er von der Polizei ertappt. Zur Strafe sollte er 100 Tagessätze zu 20 Euro, also 2000 Euro, zahlen. Darüber hinaus war in dem Strafbefehl eine Sperre des Führerscheins von einem Jahr verhängt worden. Der Mann setzte sich zur Wehr. Heraus kam für ihn eine mildere Strafe.

Durch einen Strafbefehl ahndet die Justiz nur Delikte, die nach dem Strafgesetzbuch als Vergehen definiert sind. Vergehen sind rechtswidrige Taten, auf die im Mindestmaß eine geringere Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe steht. Das sind zum Beispiel Trunkenheit am Steuer, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Ladendiebstahl, einfache Körperverletzung oder Sachbeschädigung.

Bei einem Strafbefehlsverfahren entscheidet das Amtsgericht ohne Hauptverhandlung. Den Erlass des Strafbefehls beantragt die Staatsanwaltschaft beim Gericht. Nun gibt es mehrere Möglichkeiten. Hat das Gericht Bedenken, ohne eine Hauptverhandlung zu entscheiden, beraumt es einen Hauptverhandlungstermin an. Wurde ein Strafbefehl erlassen, so hat aber auch der Angeklagte nach Zustellung zwei Wochen Zeit, dagegen Einspruch zu erheben. Legt er jedoch keinen Einspruch gegen den Strafbefehl ein, so wird dieser als ein rechtskräftiges Urteil angesehen und ist somit vollstreckbar.

Der Strafbefehl wird per Post zugestellt. Das Schreiben beziehungsweise die Urkunde informiert über Tatvorwurf und Strafe. Legt der Angeklagte Einspruch ein, kommt es zur Hauptverhandlung im Amtsgericht. Dabei spielt dann eine Rolle, ob sich der Einspruch auf die Rechtsfolgen, also auf die Strafe, bezieht oder sich generell gegen den möglicherweise zu Unrecht erhobenen Tatvorwurf richtet.

Im Fall des 37-Jährigen ging es nur um die Rechtsfolgen. Alles sei so weit „in Ordnung“ hinsichtlich des Tatvorwurfes, räumte der Lilienthaler gleich zu Prozessbeginn ein. Sein Einspruch betreffe nur die Rechtsfolgen. „Ich brauche den Führerschein, um wieder arbeiten zu können“, sagte der Angeklagte. Zur Zeit bekomme er noch Arbeitslosengeld. Doch er habe das Angebot, in einer Reinigungsfirma zu arbeiten. „Das ist eine Vollzeitstelle. Ich muss da in Orte wie Grasberg, Lilienthal, Worpswede, Ritterhude und Osterholz-Scharmbeck fahren.“

Die Staatsanwältin beantragte die Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu 20 Euro, 2000 Euro. Von einer Sperre des Führerscheins wollte sie absehen. Strafrichterin Johanna Kopischke hielt dagegen an einer Führerscheinsperre fest, reduziert auf drei Monate. Zudem verdonnerte sie den 37-Jährigen zu 100 Tagessätzen zu je zehn Euro, somit 1000 Euro in der Summe.

Der Angeklagte versicherte gegenüber der Richterin, dass er sich nicht wieder ohne gültige Fahrerlaubnis und ohne Pflichtversicherung hinters Lenkrad setzen werde. Ihm komme dabei entgegen, dass er sein Firmenfahrzeug auch privat nutzen dürfe. Auf jeden Fall steht dem Lilienthaler noch eine Medizinisch-Psychologische Untersuchung ins Haus.

Stichwort Versicherung: Im sogenannten Pflichtversicherungsgesetz ist festgelegt, dass der Halter eines Kraftfahrzeugs oder Anhängers verpflichtet ist, „für sich, den Eigentümer und den Fahrer eine Haftpflichtversicherung zur Deckung der durch den Gebrauch des Fahrzeugs verursachten Personenschäden, Sachschäden und sonstigen Vermögensschäden“ abzuschließen. Demnach wird nach dem Pflichtversicherungsgesetz mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft, „wer ein Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder Plätzen gebraucht oder den Gebrauch gestattet, obwohl für das Fahrzeug der erforderliche Haftpflichtversicherungsvertrag nicht oder nicht mehr besteht."