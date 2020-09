Das ehemalige Teilstück des Mitteldammgrabens (links) entwässert das Pennigbütteler Moor nicht mehr. Der Baumbestand auf den wiedervernässten Flächen stirbt ab, und es entstehen hochmoortypische Bereiche. (LANDKREIS OSTERHOLZ)

Landkreis Osterholz. Die Osterholzer Kreisverwaltung hat einen Rechenschaftsbericht darüber vorgelegt, wie im Vorjahr die eingenommenen Ersatzgelder verwendet wurden. Bei den Mitteln handelt es sich um zweckgebundene Zahlungen, um Eingriffe in Natur und Landschaft zu kompensieren. Verwaltungsangaben zufolge handelt es sich um mehr als 3,1 Millionen Euro, die vor allem in den Jahren seit 2015 für den Bau von Windparks entrichtet wurden. Weitere 1,65 Millionen Euro könnten fließen, wenn die außerdem geplanten Anlagen gebaut werden und die Kreisbehörde dabei in den laufenden Klage- und Widerspruchsverfahren die Oberhand behält.

Laut Verwaltungsbericht hat der Landkreis aktuell sieben Kompensationsprojekte auf dem Zettel, fünf weitere wurden im Jahr 2019 abgeschlossen. Einen eigenen Posten bildet darüber hinaus inzwischen das Management des Öko-Kontos; dafür wurde im vergangenen Jahr eigens eine neue Vollzeitstelle im Planungs- und Naturschutzamt geschaffen. Auch diese Personalkosten, jährlich rund 53 000 Euro, werden seither aus den Ersatzgeldern bestritten, die der Landkreis nach dem Bundesnaturschutzgesetz festsetzt und die er nicht im allgemeinen Kreishaushalt verwenden darf. Erstmalig wird die Behörde dabei in diesem Jahr auch ein Verwahrentgelt für das Sondervermögen an die Bank zu entrichten haben. Das bestätigte Verwaltungssprecherin Jana Lindemann auf Nachfrage unserer Zeitung.

Der Ausschuss für Umweltplanung und Bauwesen nahm die entsprechenden Sitzungsunterlagen kürzlich ohne weitere Aussprache zur Kenntnis. Demnach wurden im vergangenen Jahr unter anderem die Renaturierungen im Heilsmoor einstweilen abgeschlossen. Ankauf, Entkusselung und Wiedervernässung hatten sich über mehrere Jahre erstreckt und wurden zu 80 Prozent aus Landesmitteln gefördert. Der Landkreis bestritt den fehlenden Teil (rund 31 700 Euro) komplett aus Ersatzgeldern.

Wiederherstellung abgeschlossen

Ebenfalls beendet wurde im Vorjahr die seit Jahren geplante Wiederherstellung des Altarms 3 an der Hamme. Wie berichtet, wurde dabei der abgehängte Flussbereich bei Niederende in seinen Ursprungszustand zurückversetzt und wieder an die Hamme angeschlossen. Von den gut 488 000 Euro Gesamtkosten entfiel mehr als die Hälfte auf das Förderprogramm „Landschaftswerte“, in dem EU-, Bundes- und Landesmittel stecken, gut 230 000 Euro wurden durch die Ersatzgelder bestritten. Weitere 1800 Euro entfielen als Zuschuss auf die Fischereigesellschaft Osterholz-Scharmbeck; diese ließ gegenüber von Tietjens Hütte eine Spundwand entfernen und die Uferböschung naturnah herstellen. Abgehakt wurde auch der Anstau von drei Gräben am Rande des Waakhauser Polders. Damit will der Landkreis das Wasser auf einer sogenannten Sukzessionsfläche halten, die ihm seit einiger Zeit gehört. In den Kauf einer Kolkfläche am Wümmedeich wurden weitere 1500 Euro gesteckt. Für die wassergefüllte Senke gilt ein sogenannter Biotopschutz; eine spätere Aufwertung des 1239 Quadratmeter großen Moorauges ist nicht ausgeschlossen.

Am Heilsmoorgraben wurde eine Spundwand eingezogen. (von Lachner)

Sieben Projekte in diesem Jahr

In diesem Jahr stehen zunächst sieben andere Maßnahmen vorrangig an. Es handelt sich dabei unter anderem um die weitere Renaturierung der Schwaneweder Beeke durch den BUND, die seit Anfang des Monats fortgesetzt wird. Bei der weiteren Renaturierung der Wörpe bei Grasberg und des Giehler Bachs bei Vollersode ist der federführende Gewässer- und Landschaftspflegeverband (GLV) Teufelsmoor hingegen noch auf weitere Fördermittel angewiesen.

Unterdessen gelangt ein Projekt zur Regeneration des Pennigbütteler Moors auf die Zielgerade. Ein Teilstück des zuvor verlegten Mitteldammgrabens verlandet dabei; wie sich der gewünschte Wegfall der Entwässerung auswirkt, das wird regelmäßig in einem flankierenden Gutachten untersucht, dessen Ergebnisse im nächsten Jahr vorliegen sollen. Bisher stehen Gesamtkosten von fast 338 000 Euro zu Buche. 231 000 Euro gab es aus Fördermitteln, 81 000 Euro stammen vom Ersatzgeld-Konto und knapp 26 000 Euro aus dem allgemeinen Kreishaushalt.

Nach Möglichkeit soll auch der im Vorjahr begonnene Grunderwerb im GR-Gebiet fortgesetzt werden, und zwar mit Flächen, die sich auf Stadtgebiet befinden. Im Flurbereinigungsverfahren „Flächenmanagement für Klima und Umwelt“ könnten ebenfalls weitere Ersatzgelder fließen; das Land und die EU fördern die anschließende Wiedervernässung von Hochmooren mit bis zu 75 Prozent. Das Verfahren berührt das Stadtgebiet und die Samtgemeinde Hambergen. Der Landkreis kauft bei dem Verfahren entweder Flächen an, die er dann zum Tausch anbietet, oder sichert sich gleich die gewünschten Flurstücke.

Vergangenes Jahr erhielt der Landkreis zum Beispiel per Landverzicht 13 Hektar im Bereich Weißes Moor, nordöstlich von Friedensheim. Bisher sind knapp 77 000 Euro geflossen, davon stammen gut 19 000 Euro aus Ersatzgeldern. Landkreismittel wurden dort bisher nicht benötigt. Die Verwaltung erklärt dazu: „Zwischen den einzelnen Flurstücken verlaufen Gräben, die die Moorflächen entwässern. Nach Erwerb benachbarter Flächen ist es an zahlreichen Stellen möglich, die Grenzgräben zu verschließen und das Moor ohne Auswirkungen auf Privatflächen wieder zu vernässen.“