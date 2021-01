Fahrbahnrisse, Senken, Schlaglöcher: Die Instandhaltung der Kreisstraßen und Radwege kostet auch 2021 wieder mehrere Millionen Euro. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. Mit dem Haushaltsplan 2021 hat der Osterholzer Kreistag zahlreiche Investitionen in Straßen, Brücken und Radwege beschlossen. Schon die laufende Unterhaltung wird – ähnlich wie 2020 – aufgestockt und mit 2,1 Millionen Euro veranschlagt. In dem Posten sind auch Winterdienst und Beschilderung enthalten, die Arbeit der Kreisstraßenmeisterei insgesamt und kleinere Reparaturaufträge.

Doch vielerorts ist es damit längst nicht mehr getan. Das hat nicht zuletzt mit der Beseitigung sogenannter Sommerschäden nach den Dürreperioden 2018 und 2019 zu tun. Nach groben Schätzungen beläuft sich der Sanierungsstau auf kreisweit 28 Millionen Euro. Und nur ein Bruchteil dieser Summe steht in absehbarer Zeit zur Verfügung. Aktuell kalkulieren die Haushaltsplaner zugleich mit regulären Abschreibungen von deutlich mehr als fünf Millionen Euro pro Jahr.

Programm festgezurrt

Nach dem Willen des Ausschusses für Umweltplanung und Bauwesen werden nun neben den Unterhaltungsmaßnahmen rund 3,2 Millionen Euro in größere Bauarbeiten gesteckt – ein Pensum, das 2021 aller Voraussicht nach zum Großteil aus Krediten finanziert werden muss. Landeszuschüsse erwartet der Landkreis Osterholz lediglich für den geplanten Ausbau der Kreisstraße 2 (Rade-Neuenkirchen) und die Grunderneuerung des zwei Kilometer langen Radwegs an der Kreisstraße 1 (Eggestedt-Löhnhorst). Dies sind – neben der Sanierung der Hammebrücke bei Viehspecken (Kreisstraße 19) – zugleich auch die dicksten Brocken im Jahresetat 2021.

An der K 2 plant der Landkreis zusätzlich zum grundlegenden Straßenausbau auf rund 2,7 Kilometern eine Fahrbahnsanierung auf dem Streckenabschnitt zwischen Ausbaustrecke und Abzweig Landstraße in Neuenkirchen; dabei sollen nach Angaben von Landkreis-Sprecherin Jana Lindemann auch Arbeiten am Regenwasserkanal erfolgen, sodass es nicht deswegen zu einer erneuten Straßensperrung kommen müsse.

Hinzu kommen erste Planungskosten für weitere Großbaustellen und Mehrjahresprojekte im Tiefbaubereich. So wird beispielsweise 2021 auch die Grunderneuerung des Radwegs an der K 23 (Wallhöfen-Hellingst) angeschoben, ferner der Neubau der Dammbrücke im Verlauf der K 44 bei Ritterhude. Der Brückenbau wird insgesamt etwa 5,1 Millionen Euro kosten; gut die Hälfte davon soll das Land übernehmen.

Die Abgeordneten zurrten das Programm ohne weitere Aussprache fest, das die Verwaltung vorgeschlagen hatte. Sie hatten zuvor bereits mehr als drei Stunden lang über vier verschiedene Naturschutzverordnungen debattiert (wir berichteten). Die Behebung der Sommerschäden an der K 25 in Huxfeld hat der Landkreis damit nun für die Jahre 2021/22 mit jeweils 500.000 Euro ebenso auf dem Zettel wie die Sanierung der Flutgraben-Brücke bei Aschwarden für 285.000 Euro (K 2). Nicht zuletzt soll der Ausbau des Kirchdamms (K 10) zwischen Worpswede und Grasberg im neuen Jahr einen Schritt voran kommen, wo voraussichtlich in den Jahren 2022/23 gebuddelt wird. Allein für diese rund vier Kilometer veranschlagt der Landkreis fast elf Millionen Euro, knapp die Hälfte der Summe soll als Zuschuss vom Land Niedersachsen kommen.

In den kommenden Jahren sollen zudem weitere Sommerschäden behoben werden, so etwa in Seehausen (K 36) und Schlußdorf (K 31) sowie 2024 in Adolphsdorf (K 29). In der Begründung aus dem Kreishaus heißt es dazu jeweils wortgleich: „Die Verkehrssicherheit ist nicht mehr gegeben.“ In die Zuständigkeit des Landkreises Osterholz fallen kreisweit insgesamt 197 Straßenkilometer und 154 Radwegkilometer. Wenn es zügig vorangeht, werden spätesten 2022 auch erste Planungskosten für eine Sanierung der Rübhofstraße kassenwirksam. Mit Haushaltsmitteln ist das Projekt im Osterholzer Stadtgebiet, das rund einen Kilometer der K 5 betrifft, jedoch auch mittelfristig noch nicht hinterlegt.

Einen eigenen Kreistagsbeschluss erhofft sich die Osterholzer Kreisverwaltung zuvor für die Unterhaltung von Wegen im Gebiet des Naturschutzgroßprojekts „Hammeniederung“, um die sich abseits der Kreisstraßen der Gewässer- und Landschaftspflegeverband Teufelsmoor (GLV) kümmert. Die Behörde wirbt bei den Politikern dafür, für das Instandhalten der Wegeverbindungen im Naturschutzgebiet 100.000 Euro aus sogenannten Blitzergeldern abzuzweigen, also den Erlösen der Geschwindigkeitskontrollen. Anfang März wird sich die Politik mit dem Verwaltungsvorschlag befassen, den GLV entsprechend zu unterstützen.