Im Zuge der Erweiterung des KGS-Oberstufengebäudes wurden die Basketballkörbe schon mal demontiert. (Johannes Heeg)

Tarmstedt. Das derzeit größte und teuerste Bauvorhaben der Samtgemeinde Tarmstedt kommt langsam in Gang. Rund 4,2 Millionen Euro sind für die Erweiterung des Oberstufengebäudes der KGS eingeplant, die nach dem aktuellen Zeitplan zum Ende der Sommerferien 2020 abgeschlossen sein soll. Die Giebelseiten der beiden älteren Anbauten sind eingerüstet, die Backsteinfassade wurde bereits entfernt, die Wände aus Gründen des Wetterschutzes mit Plastikplanen verhüllt, um das Grundstück wurde ein Bauzaun errichtet, es gibt eine provisorische Baustraße zur Straße Kleine Trift.

Die Pläne sehen vier neue Musikräume vor, je zwei oben und unten und etwa 106 Quadratmeter groß. Hinzu kommen in jedem Geschoss vier Differenzierungsräume, die etwa 20 Quadratmeter groß sind. Die Musikräume werden an der Ostseite des Gebäudes liegen. Auf der Westseite, jenseits des Treppenhauses, liegen im Erdgeschoss zwei Zeichenräume, 80 und 90 Quadratmeter groß, sowie ein Materialraum. Im ersten Stock befinden sich darüber zwei ebenso große Räume für die naturwissenschaftlichen Fächer, ebenfalls ergänzt um einen Materialraum ganz am westlichen Rand, der eine Tür zum alten Chemieraum erhält. Der bisherige Klassenraum unter dem Chemieraum dient künftig als Lehrerzimmer, weil der Verwaltungstrakt derzeit sehr eng ist. Dafür gibt es zwei neue Klassenräume direkt hinter der Rückwand des östlichen Flügels, der jetzt etwas kürzer ist als der westliche, aber wegen des „Querriegels“ auf die gleiche Länge gebracht werden muss. In jedem Geschoss werden neue Toiletten eingebaut.

Den Querriegel gab es in der ursprünglichen Planung nicht. Im vorigen Jahr war noch beabsichtigt, an die beiden Flügel, die sich hinter dem Altbau nach hinten erstrecken, je ein Stück anzusetzen – an den einen Flügel ein etwas längeres Stück als an den anderen. Nun soll das Gebäude also einen Querriegel erhalten, der beide Flügel im Norden verbindet. Der Haupteingang im Altbau vorn im Süden bleibt, es kommt aber ein neuer Haupteingang im neuen Querstück im Norden hinzu, der in ein Treppenhaus führt. Zusätzlich wird es zwei neue Seiteneingänge geben, und es entsteht ein Innenhof. Dank des Querbaus entstehen umlaufende Gänge im Erd- und Obergeschoss, wobei diese auf den Seiten des Innenhofs liegen. Alle Unterrichtsräume, abgesehen von je zwei Differenzierungsräumen pro Etage für Musik, haben ihre Fenster an den Außenseiten. Weil hinten ein neues Treppenhaus entsteht, können die Stahltreppen außen am Gebäude, die als Notausgang dienen, abgebaut werden.

Der Querbau wird ein Pultdach erhalten und soll optisch wie ein frei stehendes Gebäude wirken. Dies werde erreicht, indem die Zwischenstücke zu den beiden Flügeln leicht nach innen zurückspringen und eine andere Fassade erhalten als das übrige Gebäude. „Die sollten farbig werden, blau, grün oder gelb“, sagte der Architekt im Frühjahr im Schulausschuss. Der östliche, längere Zwischentrakt bekommt über den neuen Klassenräumen ein Satteldach wie der alte Flügel. Durch den Anbau muss die bisherige 100-Meter-Bahn um 25 Meter gekappt werden, und noch ist unklar, was aus dem Basketballfeld wird und ob dafür künftig auf dem Außengelände noch Platz ist. „Das wird im Schulausschuss alles noch besprochen“, so Schulamtsleiter Henning Aßmann am Montag auf Anfrage. Zum aktuellen Stand der Arbeiten werde er in der nächsten Sitzung des Gremiums berichten, die am Donnerstag, 14. November, 19.30 Uhr, im Rathaus Tarmstedt stattfindet. Die Erweiterung der Oberstufe hat mit der Umstellung vom Abitur nach acht Jahren (G8) auf G9 zu tun, die einen erhöhten Raumbedarf mit sich bringt.

Der Schulausschuss des Rotenburger Kreistags befasst sich an diesem Donnerstag, 7. November, 14.30 Uhr, im Rotenburger Kreishaus noch einmal mit der Tarmstedter Oberstufenerweiterung. Mit Überraschungen ist wohl eher nicht zu rechnen. Laut Verwaltungsvorlage ist ein Zuschuss des Landkreises in Höhe von 1,865 Millionen Euro im Haushaltsplanentwurf 2020 vorgesehen. Aufgrund einer Verwaltungsvereinbarung finanziert der Landkreis eigentlich sämtliche Umbauten an Gymnasien, egal ob er der Schulträger ist oder nicht, so Aßmann 2018 im Schulausschuss. Das Oberstufengebäude in Tarmstedt werde aber nicht nur gymnasial genutzt, daher bleibt das, was der Landkreis nicht übernimmt, bei der Samtgemeinde Tarmstedt hängen.