Christian Meyer-Hammerström (rechts) und Aufsichtsratschef Tim Jesgarzewski verzeichnen gute Ergebnisse. Allerdings erwarten sie, dass das Jahr 2020 infolge der Coronakrise Spuren hinterlassen wird. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. Die Osterholzer Stadtwerke haben die Geschäftszahlen für das vergangene Jahr vorgestellt. Demnach kann das Unternehmen mit gut 6,3 Millionen Euro Jahresgewinn ein „stabiles Ergebnis“ für 2019 vorweisen, wie Geschäftsführer Christian Meyer-Hammerström betont. Für das erste Halbjahr 2020 liegt auch schon eine Einschätzung vor: Für das laufende Geschäftsjahr rechnet der Energieversorger aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie mit „Bremsspuren“.

Daran dürfte der „verschwindend geringe“ Mehrverbrauch durch Homeoffice-Tätigkeiten nichts ändern. Denn der Strom-, Gas- und Wasserverbrauch von öffentlichen Einrichtungen wie Schulen und der von Firmen sei über Wochen auf ein Minimum gesunken, erläutert Meyer-Hammerström. Das wird deutliche Auswirkungen auf das Ergebnis 2020 haben, ist er überzeugt.

Noch aber sei es zu früh, konkrete Zahlen zum Corona-Effekt vorzulegen, so der Geschäftsführer. Wegen der Corona-Gesamtlage und den wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Gesellschaft falle es ihm schwer, das stabile Jahresergebnis 2019 „unbeschwert“ vorzustellen. „Aber die Zahlen sind wirklich gut“, sagte Meyer-Hammerström.

Überschuss leicht gesunken

Die Osterholzer Stadtwerke haben 2019 einen Jahresüberschuss von 6,27 Millionen Euro erwirtschaftet (2018: 6,4 Millionen Euro). Die Bilanzsumme liegt bei 85,6 Millionen Euro (87 Millionen), das Eigenkapital beträgt 36,3 Millionen Euro und ist damit um eine Million höher als 2018. An Investitionen sind 2019 insgesamt 6,3 Millionen Euro getätigt worden. Die Umsatzerlöse betrugen 59,9 Millionen Euro. Die Stadtwerke beschäftigten zum 31. Dezember 2019 insgesamt 142 Mitarbeiter; im Jahr 2018 waren es 139.

5,1 Millionen Euro des Jahresergebnisses gehen nun an die Gesellschafter. Es sind neben den Bäderbetrieben der Kreisstadt und ihrem 47,38-Prozent-Anteil auch die SWB Bremen (25,71 Prozent) sowie die Wirtschaftsbetriebe Ritterhude (13,59 Prozent) und Lilienthal (13,32 Prozent).

Der Grundstein für diese Zusammenarbeit sei mit dem Zusammenschluss vor zehn Jahren gelegt worden. Seitdem habe man Investitionen in Höhe der heutigen Jahres-Bilanzsumme vorgenommen. Diese geleisteten Investitionen seien unabdingbar, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Denn der Unternehmenserfolg bestehe nicht nur aus reinen Wirtschaftszahlen, wie Meyer-Hammerström sagt. Zwar seien die Stadtwerke ein Wirtschaftsunternehmen, aber auf keinen Fall gehe es um Gewinnmaximierung. Das Unternehmen will mit hoher Versorgungssicherheit in der Region überzeugen.

Eigene Einnahmen sollen eingesetzt werden, um positive Impulse an andere Firmen auszusenden. Dies geschehe unter anderem, indem Aufträge an heimische Unternehmen vergeben würden. Mehr als neun Millionen Euro allein an Löhnen und Gehältern verblieben meist in der Region, lassen die Stadtwerke verlauten. Neben Zins- und Gewerbesteuerzahlungen würden unter anderem auch 60 000 Euro über Sponsoring und als Wettbewerbspreisgelder an Vereine und in öffentliche Veranstaltungen vor Ort fließen. Auch Stadtwerke-Anreize, beispielsweise um E-Bikes und sparsame Elektrogeräte zu kaufen, würden den Umsatz hiesiger Geschäfte fördern. Die Stadtwerke nennen in diesem Zusammenhang einen Gesamtbetrag in Höhe von insgesamt knapp 27 Millionen Euro, der in der Region generiert werde.

Mit seinem Engagement trage das Unternehmen zur Lebensqualität in der Region bei, ist Meyer-Hammerström überzeugt: als Auftraggeber für Handel und Handwerk ebenso wie als Förderer von Vereinen und durch die Investition in die örtliche technische Infrastruktur. Der Osterholzer Energieversorger sieht sich fest in der Region verankert. Das lasse sich unter anderem daran festmachen, dass 2019 weitere Kunden gewonnen wurden. Der Marktanteil stieg auf mehr als 80 Prozent und konnte sich damit gegenüber den Vorjahren behauptet.

Ein Grund dafür sei, dass die Firma in allen sieben Kommunen des Landkreises persönlich ansprechbar ist. Neben dem Online- und Telefonservice setze der Energieversorger weiterhin auf Kundennähe und persönliche Beratung, wie Meyer-Hammerström betont. Dies werde durch die Kooperation mit den lokalen Banken ermöglicht. Die Stadtwerke sind in verschiedenen Bankfilialen mit einem Büro vertreten.