Fordern immer noch Tempo 30 vor der Grundschule Tarmstedt (von links): Alexander und Wiebke Scheidl und Saskia Schnackenberg. (Heeg)

Tarmstedt. Wo bleiben die Tempo-30-Schilder vor der Grundschule Tarmstedt? Das fragt sich der Elternrat seit Wochen, denn schon Ende Januar hatte der Landkreis die Temporeduzierung für einen 300 Meter langen Bereich vor der Schule angeordnet. Die Schilder aber, sie fehlen bislang. Nun ist klar, woran das liegt: „Das niedersächsische Verkehrsministerium sieht keine Grundlage für die Anordnung von Tempo 30 im Zuge der Ortsdurchfahrt Tarmstedt.“ So steht es in der Antwort aus Hannover auf eine Anfrage der WÜMME-ZEITUNG.

Wiebke Scheidl ist die Vorsitzende des Elternrats der Grundschule, sie erfuhr von unserer Redaktion von der Entscheidung des Ministeriums. Ihre erste Reaktion: „Ich bin fassungslos! Wir haben doch eine schriftliche Bestätigung vom Landkreis!“ Tatsächlich hat ihr die Verkehrsbehörde des Landkreises Rotenburg mit einem Schreiben vom 31. Januar mitgeteilt, dass im Bereich der Grundschule die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der Landesstraße L 133 „auf 30 km/h beschränkt“ wird.

Doch davon will das zuständige Ministerium nichts wissen. Man habe dem Landkreis Rotenburg Anfang April „unsere Rechtsauffassung mitgeteilt und darum gebeten, die Geschwindigkeitsbegrenzung aufzuheben“, so Christoph Ricking von der Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Verkehrsbeschränkungen könnten nicht einfach in freiem Ermessen angeordnet werden. Auch nach der Neuregelung der Straßenverkehrsordnung bezüglich der Geschwindigkeitsbegrenzungen vor sensiblen Einrichtungen seien „weiterhin konkrete Umstände erforderlich, die eine solche Beschränkung rechtfertigen“.

Zwar müsse durch die Änderung der Straßenverkehrsordnung aus dem Jahr 2016 für eine Geschwindigkeitsbegrenzung keine besondere Gefahrenlage mehr vorliegen, dennoch gelte weiterhin die „Regelung, dass Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen nur dort anzuordnen sind, wo dies aufgrund der besonderen Umstände zwingend erforderlich ist“. Auch bei Einrichtungen wie Grundschulen müsse dieses zwingende Erfordernis geprüft und beschrieben werden.

Dieses sei dann gegeben, wenn sich die Schule im unmittelbaren Bereich der Straße, die beschränkt werden soll, befindet. Dies ist der Fall, wenn ein direkter Zugang zur Straße vorhanden ist oder im Nahbereich der Schule starker Verkehr mit all seinen kritischen Begleiterscheinungen vorliege. „Die Grundschule Tarmstedt hat nach unseren Informationen keinen direkten Zugang zur L 133, sondern ist durch eine Schleife für den Busverkehr abgetrennt und befindet sich daher abgesetzt von der Hauptstraße. Darüber hinaus befindet sich unmittelbar neben dem Schulgelände eine Parkfläche, die nach Auskunft der Gemeinde von den sogenannten Eltern-Taxis genutzt wird“, heißt es aus dem Ministerium.

Für das Überqueren der Straße im Bereich der Grundschule sei zudem eine Ampel vorhanden. „Die durch die Grundschule bedingten Verkehre entfalten daher im vorliegenden Sachverhalt keine kritischen Begleiterscheinungen auf die L 133. Insgesamt können die Verhältnisse in Bezug auf die Verkehrssicherheit als sehr gut bezeichnet werden“, so Ministeriumssprecher Ricking.

Die Ablehnung der Tempo-30-Zone sorgt im Rotenburger Kreishaus und auch im Tarmstedter Rathaus allenthalben für Verwunderung. „Landrat Luttmann hat sich Anfang Mai noch einmal in einem Schreiben dazu an den Staatssekretär im Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung gewandt, und von dort wurde zugesichert, den Fall zu prüfen“, so Landkreis-Sprecherin Christine Huchzermeier auf Anfrage. Und Tarmstedts Samtgemeindebürgermeister Frank Holle sagt: „Das habe ich in meinen 14 Jahren als Hauptverwaltungsbeamter noch nicht erlebt, dass das Land eine Entscheidung der Verkehrsbehörde des Landkreises aufhebt. Das hat mich schon sehr überrascht.“

Die von den Eltern erwirkte Tempo-30-Zone vor der Grundschule halte er nach wie vor für richtig. Die Ablehnungsgründe des Ministeriums könne er nicht nachvollziehen, so Holle. Er verweist auf die Tempo-30-Zone vor dem Schulzentrum in Ottersberg und vor dem Kindergarten in Quelkhorn im Nachbarkreis Verden. Beide Einrichtungen seien weiter von der Straße entfernt als die Grundschule Tarmstedt. Seine Einschätzung: „In Tarmstedt ist die Situation für die Kinder gefährlicher als in Ottersberg.“

Der zuständige Landtagsabgeordnete Marco Mohrmann (CDU) aus dem benachbarten Rhadereistedt schreibt dazu auf Anfrage: „Die Diskussionen rund um die Einrichtung einer 30-km/h-Zone verfolge ich intensiv. Ich würde es sehr begrüßen, wenn der Wunsch vieler Eltern erfüllt werden kann. Dazu habe ich Kontakt ins Wirtschaftsministerium aufgenommen, um den berechtigten Forderungen aus Tarmstedt Nachdruck zu verleihen.“

Wie berichtet, hatten die Eltern alle möglichen Hebel in Bewegung gesetzt, um die Sicherheit der Schulkinder an der viel befahrenen Landesstraße vor der Schule zu erhöhen. Eingaben an die Gemeinde gehörten ebenso dazu wie ein Bürgerbegehren und eine Online-Petition samt Unterschriftensammlung. Seit Oktober 2019 hatten sie 876 Unterschriften für ihr Anliegen in Tarmstedt gesammelt, die sie kurz vor Weihnachten bei der Verkehrsbehörde in Rotenburg überreicht haben.

Ende Januar gab es einen Ortstermin an der Grundschule, bei dem neben Vertretern der Schule, der Gemeinde Tarmstedt, der Polizei und des Straßenverkehrsamts auch Wiebke Scheidl vom Schulelternrat dabei war. Die beiden Vertreter der Straßenverkehrsbehörde seien „wirklich aufgeschlossen und freundlich“ gewesen und hätten „sich ganz in Ruhe unsere Ansichten angehört“, so Scheidl im Januar. Und am Ende hätten sie „vor Ort noch entschieden, dass meinem Antrag stattgegeben wird“. Scheidl im Januar: „Wir sind sehr glücklich, die zwei Jahre Arbeit haben sich gelohnt – für die Grundschulkinder!“