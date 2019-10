Die Fahrer sind geschult, es geht los: Dieser dunkelblaue Kombi fährt drei Wochen lang für Mobilfunkmessungen durchs Kreisgebiet. (BKO)

Landkreis Osterholz. Ein dunkelblauer VW-Kombi mit dem Kennzeichen OHZ - O 1065 fährt in diesen Tagen kreuz und quer durch den Landkreis Osterholz. Keine Straße, kein noch so kleiner Weg wird dabei ausgespart; auch längere Privatzufahrten soll das Fahrzeug der Stadtverwaltung abklappern. Seine Mission prangt als unscheinbarer Aufkleber am Heck und auf der Haube: Mobilfunkmessung. Erstmalig wollen der Landkreis Osterholz und seine Kommunen systematisch Daten zur aktuellen Handynetzabdeckung einsammeln. Das Breitbandzentrum Niedersachsen-Bremen sowie der dänische Dienstleister Ranlytics helfen ihnen dabei.

Seit einer Woche werden die Signalstärken aller zurzeit im Landkreis betriebenen Netze und Frequenzbänder von Telekom, Vodafone und Telefonica mit einer Art Datenstaubsauger aufgesammelt und ans Breitbandzentrum übertragen. Die Technik kommt aus Australien und wird inzwischen in vielen europäischen Ländern zum Aufspüren von Funklöchern eingesetzt. „In Dänemark haben wir sogar vier Netzbetreiber“, erzählt Ranlytics-Mitarbeiter Peder Hansen, der für das Geschäft in Europa, Russland und dem Nahen Osten zuständig ist. „Das Problem ist fast überall gleich: Die Netze sind über 30 Jahre organisch gewachsen, und dabei sind sie immer komplexer geworden.“

Inzwischen habe aber auch die Abhängigkeit der Menschen von der Mobilfunktechnik zugenommen; da sei es wichtig, auch als Kommune den Überblick zu behalten, erklärt Hansen. Das gilt erst recht für das nun beginnende 5 G-Zeitalter der Breitband-Handys. „Die Anpassung der Kapazitäten wird eine Riesenaufgabe - technisch und finanziell“, so der Ranlytics-Fachmann. Ohne Zusammenarbeit schon auf der Planungsebene werde das nicht zu stemmen sein. Stabile und schnelle Datenverbindungen sind zudem ein handfester Wirtschaftsfaktor und damit begründen sich ja auch beim Glasfaser-Ausbau die staatlichen Förderprogramm.

Drei Wochen lang unterwegs

Mithilfe der Aufzeichnungen von 15 Sim-Karten-Typen, die während der Fahrten in Betrieb sind, kämen die kreisangehörigen Kommunen in eine bessere Verhandlungsposition, bekräftigt Peer Beyersdorff, Geschäftsführer des Breitbandzentrums. Er hat Hansen zu Jahresbeginn auf einem Kongress getroffen und die Osterholzer Verwaltungen für die landesweit ersten Messungen dieser Art gewonnen. Nach drei Wochen soll das Fahrzeug überall einmal gewesen sein.

„Wir wollen dann auf die Netzbetreiber zugehen und zu einer besseren Ausbauplanung kommen“, erklärt Beyersdorff und setzt auf Nachfrage hinzu: „Ohne erhobenen Zeigefinger.“ Das, davon ist auch Hansen überzeugt, funktioniere am besten mit Argumenten und Transparenz. Beyersdorff sagt: „Verbesserungen beginnen mit einer vernünftigen Datengrundlage“. Vieles spricht dafür, dass der Ausbau eines schnellen Handynetzes – wie schon bei den Glasfaserleitungen – zuerst in den Ballungszentren vorankommen wird.

Der Zentrumsgeschäftsführer sagt, er wolle nicht darüber spekulieren, ob und wann die erste neue Antenne auf die jetzigen Messungen zurückzuführen sein wird. Wenn sich jedoch Bund und Länder in absehbarer Zeit auch auf den geförderten Ausbau der Mobilfunknetze in unterversorgten Gebieten verständigten, dann könnten die jetzigen Datenerhebungen doppelten Nutzen entfalten.

Welcher Netzbetreiber wo wie stark ausgebaut hat und ausbauen wird, ist generell ein gut gehütetes Geschäftsgeheimnis. Zumindest mit der flächendeckenden Stichprobe aus den ersten drei Oktoberwochen 2019 wird im Osterholzer Kreisgebiet nun ein flächendeckender Soll-Ist-Abgleich möglich. Das könne der Anfang einer Zusammenarbeit mit den Anbietern sein, sagt Beyersdorff.

Eigentlich, räumt Peder Hansen ein, müsste man zu verschiedenen Tages- und Jahreszeiten die Netzstärken aufzeichnen. Die Übertragungsqualität von Sprache und Daten hänge stark von der jeweiligen Belastung durch die Mobilfunk-Nutzer ab. Zwar lassen Kreis und Kommunen das Mess-Auto jetzt teils auch an Wochenenden durch die Gegend fahren; eine spätere zweite Messreihe schließen die Beteiligten aber auch nicht aus.

In einer halbtägigen Schulung im Breitbandzentrum wurden zunächst all diejenigen Verwaltungsbediensteten unterwiesen, die das Messfahrzeug nun zu lenken haben. Jede Kommune stellt nämlich für ihren jeweiligen Beritt eigenes Personal. Besonderer Vorzug der Technik: Das Auto schwimmt im allgemeinen Straßenverkehr mit, muss also nicht besonders langsam fahren und besondere Schilder oder Leuchten haben. Die Aufkleber dienen eher der Bürgerinformation. Bevor in ein paar Tagen die nächste Kommune drankommt, wird das jeweils gesammelte Material zur Netzqualität auf den Server des Breitbandzentrums übertragen. Peer Beyersdorff: „Wir sind den Kommunen sehr dankbar, dass sie sich engagieren und Personal abstellen.“