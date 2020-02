Die Polizei wurde in der Nacht zu Sonnabend zu einem Autounfall in Lilienthal gerufen. Der Fahrer blieb unverletzt. (Friso Gentsch)

Lilienthal. Ein 19-Jähriger hat in der Nacht zu Sonnabend in Lilienthal in der Straße Heidloge einen Unfall gebaut. Er war mit seinem Auto ins Schleudern geraten, überfuhr einen Baum und kam mit dem Pkw in einer Hecke zum Stehen. Der Mann blieb unverletzt, am Wagen entstand Totalschaden. Der Teenager stand nach Aussage der Polizei erheblich unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Schnelltest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Später wurde dem Mann noch eine Blutprobe entnommen. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein.