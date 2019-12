Für den Fall, dass es zu einem großflächigen Stromausfall kommt, will die Gemeinde Lilienthal zwei Notstromaggregate anschaffen. (FRED DUFOUR)

Lilienthal. Nachdem ein großflächiger Stromausfall 30 000 Haushalte und 2000 Gewerbebetriebe im Berliner Bezirk Köpenick im Februar für mehr als 30 Stunden lahm gelegt hatte, appellieren Bund und Länder an die Kommunen, sich auf einen Blackout vorzubereiten. Einen entsprechenden Erlass des niedersächsischen Innenministeriums wird es aber wohl erst im kommenden Jahr geben. Deshalb plant die Gemeinde Lilienthal nun die Anschaffung von zwei Notstromaggregaten. So hat es der Finanzausschuss jetzt an den Gemeinderat empfohlen, der am 12. Dezember tagt.

In Köpenick hatten Bauarbeiter ein 110-Kilovolt-Kabel durchbohrt. Es war also menschliches Versagen, das zu dem technischen Defekt führte. Anders lag der Fall beim bisher größten Stromausfall in Deutschland, als 2005 rund 80 Strommasten unter der Schneelast zusammenbrachen und 250 000 Menschen in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen tagelang ohne Strom waren. Zunehmend aber gebe es auch Schwankungen im Netz, die zu einem Blackout führen könnten, hatte Ortsbrandmeister Lars van den Hoogen bereits in der vorhergehenden Sitzung erklärt. „Wir hoffen, dass der Fall nie eintritt“, sagte die Leiterin des Bereichs Bürgerdienste im Lilienthaler Rathaus, Manuela Langer.

Die Verwaltung schlägt vor, für den Katastrophenfall gleich zwei mobile Notstromaggregate anzuschaffen, eins für die Feuerwehr, eins fürs Rathaus. Die Kosten dafür belaufen sich auf 60 000 Euro für die Feuerwehr und 72 000 Euro für das Rathaus. Der Betrag für das Rathaus sei wegen der erforderlichen Elektroarbeiten höher, erklärte die Verwaltung. Dass die Anschaffung notwendig sei, daran hatte im Finanzausschuss offenbar niemand Zweifel. Harald Rossol (Querdenker) kritisierte jedoch den geplanten Standort im Baubetriebshof. „Wir reden hier über einen schweren Störfall, da muss das Aggregat dort sein, wo es gebraucht wird, bei der Feuerwehr“, betonte er. Bei der Feuerwehr fehle dafür der Platz, erklärte Langer.

„Mir erschließt sich nicht, warum die Verwaltung ein Notstromaggregat braucht“, sagt Linken-Politiker Andreas Strassemeier. Die Verwaltung erklärte, dass der Krisenstab im Rathaus im Katastrophenfall agieren können müsse. Es brauche einen warmen Raum und funktionierende Computer, um zum Beispiel eine Evakuierung zu organisieren. Bürgermeister Kristian W. Tangermann betonte, dass bei einem Stromausfall auch Computer und Telefone nicht mehr funktionierten, die Gefahrenabwehr müsse dennoch vom Rathaus aus organisiert werden.

Wie berichtet, will die Gemeinde darüber hinaus eine Untersuchung über die Funktionstüchtigkeit der Sirenen veranlassen. Die Maßnahme kostet 15 000 Euro. Aktuell gibt es acht Motorsirenen in den Ortsteilen. Im Ortskern wurden die Sirenen jedoch nach und nach demontiert. Hintergrund ist, dass die Meldeempfänger der Feuerwehr im Zentrum besser funktionieren als in den Randlagen. Die Verwaltung will nun prüfen lassen, ob neue Sirenen gegebenenfalls auch mit Lautsprecheranlagen notwendig sind. Bürgermeister Tangermann räumte ein, dass der Katastrophenschutz nach dem Kalten Krieg vernachlässigt worden sei. „Heute gibt es andere Szenarien wie etwa den Blackout“, so Tangermann und weiß den Rat bei der Gefahrenabwehr auf seiner Seite.