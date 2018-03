Der Eingang des Cafés wurde komplett zerstört. (Siegfried Deismann)

Schreck in der Nachmittagsstunde – und ein erheblicher Sachschaden. Weil ein 81 Jahre alter Lilienthaler am Freitag beim Einparken vor einem Café an der Falkenberger Landstraße bei seinem Mercedes-Cabrio das Brems- mit dem Gaspedal verwechselte, krachte er in die Fassade der Bäckerei.

Zum Glück waren zu diesem Zeitpunkt Tische und Stühle vor dem Café unbesetzt, so dass es keine Verletzten gab. Auch der Fahrer selbst und seine Frau blieben unverletzt. Den Gebäudeschaden schätzt die Polizei auf rund 30.000 Euro. Gegen den Fahrer werde ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet, hieß es vonseiten der Polizei.