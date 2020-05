Vor der Bühne soll es in diesem Jahr in Tarmstedt etwas anders aussehen, aber es gibt Livemusik vom "Rock den Lukas"-Team. (Christian Kosak)

Tarmstedt. Aus „Rock den Lukas“ soll „Rock den Auto“ werden. Das haben sich zumindest die Verantwortlichen des Tarmstedter Festivals vorgenommen, das in diesem Jahr am 7. und 8. August zum 17. Mal auf dem Ausstellungsgelände am Wendohweg stattfinden sollte. Sie kündigten nun an, dass es stattdessen bereits am Sonnabend, 11. Juli, Livemusik auf dem Festivalgelände geben soll. Allerdings werden die Besucher dabei wie im Autokino mit ihren Fahrzeugen direkt vor der Bühne und einer großen Leinwand stehen. „Wir bringen Euch ein Stück Normalität direkt vor die Motorhaube eures PKW“, schreiben sie dazu auf ihrer Facebook-Seite. Informationen zum Programm und zum Ticketverkauf sollen in Kürze folgen. Fest steht aber schon, dass die Karten ausschließlich im Online-Vorverkauf erhältlich sein werden und es keine Abendkasse gibt. Weitere Infos demnächst unter www.rockdenlukas.de oder auf www.facebook.com/rockdenlukas.