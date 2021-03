Im Landkreis Rotenburg hat das dezentrale Impfen für die Bürgerinnen und Bürger über 80 Jahre der Stadt Visselhövede und der Samtgemeinde Geestequelle begonnen. (Tobias Schwarz/dpa)

Landkreis Rotenburg. Mit dem Auto vorfahren, Fenster runterkurbeln, Arm hinhalten und impfen lassen – neudeutsch Drive-In-Impfen genannt – das ist am Sonnabend, 13. März, im Markt- und Messegelände, Huddelberg 15, in Bremervörde möglich. Jedenfalls für Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bremervörde, die über 80 Jahre alt sind, einen Termin haben und als Beifahrer oder Beifahrerinnen im Auto sitzen.

Im Wagen sitzend würden die Menschen zunächst registriert, dann folge das vorgeschriebene Arztgespräch, anschließend die Impfung und abschließend die Überwachungsphase. „Das Auto muss während der kompletten Zeit nicht verlassen werden“, so Landkreis-Sprecherin Christine Huchzermeier. Die Impfungen werden vom Impfzentrum des Landkreises Rotenburg und der Stadt Bremervörde gemeinsam geplant und koordiniert.

Derweil hat im Landkreis am Montag das dezentrale Impfen für die Bürgerinnen und Bürger über 80 Jahre der Stadt Visselhövede und der Samtgemeinde Geestequelle begonnen. Für die Impfungen in der Ballspielhalle der Schule Geestequelle in Oerel hatten sich 243 Personen angemeldet, fürs Impfen im Dorfgemeinschaftshaus in Wittorf wurden für Montag und Dienstag 368 Termine gebucht. In drei Wochen erfolgt an gleicher Stelle die Zweitimpfung.

Chris Knoblauch vom Impfzentrum ist sehr zufrieden mit der Organisation des dezentralen Impfens. „Die Termine sind gut ausgebucht, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die vielen Ehrenamtlichen sind top motiviert und freuen sich, dabei zu sein und helfen zu können. So haben wir viele ältere Menschen erreicht, die vielleicht sonst nicht den Weg zum Impfzentrum gefunden hätten.“ Stephan Meyer, Bürgermeister der Samtgemeinde Geestequelle, hofft, dass das Land Niedersachsen auch dezentrale Impfangebote für weitere Personengruppen zulässt.