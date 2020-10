Freunde historischer Eisenbahnen können am Bahnhof Rotenburg zusteigen, wenn die Arbeitsgemeinschaft Nostalgiezugreisen am Sonnabend, 12. Dezember, den Quedlinburger Weihnachtsmarkt ansteuert. Die Fahrgäste reisen in Schnellzugwagen aus den 1970er-Jahren: Zum Einsatz kommt zunächst eine Elektrolok aus den 1960er-Jahren, und ab dem Bahnhof Vienenburg wird eine Dampflokomotive aus dem Jahre 1923 den Zug über zwei Stunden mit Volldampf durchs herbstliche Harzvorland befördern. Im Zug werden die geltenden Auflagen bezüglich der Corona-Pandemie umgesetzt, teilen die Organisatoren mit. In Rotenburg hält der Zug gegen 6.35 Uhr. Die Rückankunft wird gegen 23.50 Uhr sein. Die Fahrkarten für Hin- und Rückfahrt kosten für Erwachsene 105 Euro, Kinder von vier bis 16 Jahren zahlen 79 Euro, die Stadtführung kostet fünf Euro pro Person. Der Reinerlös dieser Sonderfahrt komme den historischen Fahrzeugen zugute. Weitere Infos unter 02041/ 34 84 668 oder unter www.nostalgiezugreisen.de.