Der Worpsweder Barkenhoff ist eng mit der Geschichte der Künstlerkolonie ab 1889 verknüpft. (Hans-Henning Hasselberg)

„Unbezahlbar!“ Das Wort muss Worpswedes Bürgermeister Stefan Schwenke öfter in den Mund nehmen, als ihm lieb sein kann. Nun aber spricht er die Vokabel mit Freude, Stolz und einer gewissen Genugtuung aus. Unbezahlbar sei das, was aus einer Kooperation Worpswedes mit dem Zweiten Deutschen Fernsehen (ZDF) für das Künstlerdorf herausspringe, ist der Verwaltungschef überzeugt. Unbezahlbar wäre es auch, einen 30 Sekunden langen Imagefilm über Worpswede zur besten Sendezeit – direkt vor der Heute-Sendung um 19 Uhr – zu platzieren, nicht nur, aber besonders für eine Gemeinde mit so leeren Kassen wie Worpswede. Einen solchen Film bekommt der Ort jetzt, ohne einen einzigen Cent dafür zu bezahlen.

Hintergrund für die Vorfreude des Bürgermeisters ist eine Präsentation des öffentlich-rechtlichen Senders in Berlin. Dorthin hatten die Mainzer eingeladen, um mit großem Bahnhof ihr neues Projekt ZDF Kultur vorzustellen. Das ist zunächst mal eine rein digitale Rubrikenseite in der bekannten Mediathek unter www.zdf.de, auf dem die Rundfunkanstalt Kulturinhalte zugänglich macht. Dafür werden die bisher schon verfügbaren Formate auf dieser Plattform gebündelt und frisch aufbereitet. Am 13. Februar ging die Seite online.

Dazu sollen aber auch neu gestaltete Inhalte, die speziell für eine digital affine Zielgruppe produziert werden, kommen. In der „Digitalen Kunsthalle“ können Besucher beispielsweise einem virtuellen Ausstellungsraum mit exklusiven und multimedial ergänzten Ausstellungen besuchen. Durch Innovationen wie etwa 360-Grad-Video oder Virtual Reality entstehen neue interaktive Möglichkeiten. Mit der Anwendung „Dein Buch“ bekommen Leser spielerische Literaturtipps und im „Geheimnis der Bilder“ werden Geschichten und Fakten hinter den Werken der Sammlungen großer deutscher Museen bereitgestellt. Immer wieder sollen diese Angebote mit Beiträgen im Fernsehprogramm verzahnt werden.

Worpswede ist der „Hotsport" von Niedersachsen

Das gilt auch für die 16 neuen Partnerschaften, die zusammen mit bereits bestehenden Kooperationen eine Landkarte mit 35 Kulturinstitutionen von nationaler Bedeutung ergeben. Es gibt pro Bundesland nur einen neuen „Hotspot“, Worpswede hat sich dabei in Niedersachsen durchgesetzt und ist zusammen mit dem Bremer Überseemuseum damit der einzige Ort im Nordwesten Deutschlands. In jedem dieser Orte wird nun ein halbminütiger Imagefilm gedreht, der dann im steten Wechseln mit den anderen Standorten regelmäßig vor den 19-Uhr-Nachrichten über den Sender gehen soll. Wann Drehtermin in Worpswede ist, ist noch offen, vermutlich aber noch in diesem Frühjahr.

Für Dinesh Chenchanna, Leiterin der Stabsstelle „Neue Digitale Kulturpartnerschaften“ in der ZDF-Hauptredaktion Kultur und damit verantwortlich für das Projekt, ist Worpswede ein exzellenter und in der Region herausragender Kulturort mit landesweiter Bedeutung, der insofern dem Anforderungsprofil entsprochen habe. Sie selbst war im vergangenen November vor Ort und sammelte Argumente fürs Künstlerdorf: „Die Verbindung von Kultur und Natur ist einzigartig“, sagt die TV-Journalistin. „Hier ist die Kunst etwas ganz Besonderes und doch etwas völlig Normales, alles wirkt lebendig und natürlich.“ Der Ort als Gesamtkunstwerk habe sie beeindruckt, sodass sie Worpswede in die Liste der Hotspots mit aufnahm.

Es sei auch darum gegangen, nicht immer die offensichtlichsten Orte auszuwählen, sondern eben auch vergessene und versteckte Höhepunkte zu finden. Weitere Fixpunkte sind etwa das Franz-Marc-Museum in Kochel am See, die Mathildenhöhe in Darmstadt, die Museumsinsel Schloss Gottorf oder das Weltkulturerbe Völklinger Hütte im Saarland.

Der Lohn für große Anstrengungen

Für Stefan Schwenke ist die Auswahl Worpswedes auch der Lohn für große Anstrengungen, die man in den vergangenen Jahren unternommen habe. „Es gibt eine große Diskrepanz zwischen der Innen- und der Außenwahrnehmung Worpswedes“, findet der Bürgermeister. Unbeteiligte sehen den Ort oft deutlich positiver als Einheimische. Er erhofft sich aber vor allem Impulse durch die ZDF-Kooperation, die neue Zugänge und Zielgruppen für das Dorf erschließen könnten.

Dabei müsse sich Worpswede aber vor allem auf seine Kernkompetenz als Künstlerkolonie konzentrieren. Eine Bewerbung oder Präsentation gab es für die Auswahl nicht, den neuen Partner hat Worpswede ganz ohne eigenes Engagement gewonnen; das ZDF setzt seine Akzente unabhängig.