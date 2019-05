Die Berliner Autorin Annett Gröschner liest am 9. Mai in Lilienthal. (Susanne Schleyer)

Frau Gröschner, Sie sind schon auf der ganzen Welt mit der Linie 4 gefahren. Auch schon in Lilienthal?

Nein, noch nicht. Es gibt mehrere Städte in Deutschland, in denen ich noch nicht mit der Linie 4 gefahren bin. Aber ich bin sehr interessiert an der Linie 4 von Lilienthal nach Bremen, weil es Auseinandersetzungen um den Bau gab.

Die Straßenbahn fährt erst seit 2015 durch den Ort und ist tatsächlich umstritten. Was kann man gegen eine Straßenbahn haben?

Nichts. Straßenbahnen sind etwas Verbindendes. Ich fühle mich eigentlich immer wohl in Straßenbahnen, anders als in S-Bahnen oder U-Bahnen. Es gibt auch kaum noch Probleme mit Kinderwagen oder Rollstühlen. Die Bahnen sind heute meist barrierefrei.

Was hat Sie bewogen, Ihre Straßenbahn-Geschichten aufzuschreiben?

Angefangen bin ich damit 1998, ursprünglich für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Als ich das Projekt später erweitert habe auf die Welt, habe ich etwas Verbindendes gesucht und das war die Linie 4. Die Linie 4 war die erste Straßenbahn, mit der ich in meinem Leben gefahren bin, in Magdeburg, wo ich aufgewachsen bin. Dabei sind es nicht nur Straßenbahnen, sondern auch Busse, aber es muss oben sein. Das tolle an Straßenbahnen ist, dass man im Fahrzeug Leben hat und gleichzeitig ist draußen noch die Welt, an der man vorbeifährt. Das sind unterschiedliche Geschwindigkeiten und unterschiedliche Geschichten. Man könnte auch eine Geschichte erzählen, die nur in der Bahn spielt. Man könnte auch nur das Draußen erzählen. Aber mich interessiert die Verbindung von Innen und Außen.

Was genau verbindet die Menschen mit ihrer Straßenbahn vor Ort?

Es ist immer eine Möglichkeit weg zu kommen und auch wieder zurückzukommen. Ich selber habe schon einmal ein Auto gehabt, aber ich lebe nicht auf dem Land, bin ein Stadtmensch und eine Verfechterin der öffentlichen Verkehrsmittel. Ich finde, der Individualverkehr macht die Welt kaputt. Wir müssen in der Zukunft eine andere Form des Verkehrs finden, damit nicht jeder ein Auto braucht. Das ist natürlich schwierig, wenn man auf dem Land wohnt. In der Stadt aber ist es nicht notwendig, dass man ein Auto hat. Gerade die Straßenbahn ist sehr umweltfreundlich.

Gibt es ein Straßenbahn-Erlebnis, an das Sie besonders gern denken?

Das Problem ist, dass ich soviel mit der Straßenbahn gefahren bin, dass ich gar nicht sagen kann, was das eine Erlebnis ist. Ich mache mir immer Notizen, wenn ich Straßenbahn fahre, weil ich finde, dass da so tolle Geschichten passieren.

Aber was genau hat Sie bewogen, diese Geschichten aufzuschreiben?

Ich hatte die Idee schon lange. Es gab bloß keine Zeitung, die das abdrucken wollte, weil es doch viel Platz braucht. Am Ende war ich froh, dass die FAZ es gemacht hat.

Sind Sie schon einmal in die falsche Straßenbahn eingestiegen?

Ja, als ich nach Berlin gezogen bin. Da bin ich dann bis zur Endhaltestelle einfach weitergefahren. Daraus ist die Idee für das Buch entstanden. Ich wollte einfach wissen, was am Ende der Linie ist.

Sie sprachen von unterschiedlichen Welten, drinnen und draußen. Was meinen Sie genau?

Das Draußen hat etwas Oberflächliches. Es wird erst interessant, wenn man die Geschichten der Gebäude und Plätze kennt. Manchmal ist es auch die Straßenbahn selbst. In Istanbul zum Beispiel bin ich auf Straßenbahnen aus Jena gestoßen. Solche Dinge, die auf den ersten Blick verborgen sind und erst durch die Recherche interessant werden, finde ich spannend.

Und was macht das Drinnen aus?

Da könnte ich ewig drüber sprechen. Was für Leute mit der Straßenbahn fahren, das ist Teil des Buches. Mich interessiert zum Beispiel das Verhältnis zwischen den Schaffnern und den Fahrgästen, das gibt es in Deutschland ja kaum noch. Vor allem aber interessiert mich die Dynamik zwischen den Leuten.

Wer fährt mit der Straßenbahn?

Es sind vor allem ältere Leute, Kinder und Frauen. Aber das gilt nur für Europa. In anderen Ländern ist das ganze Spektrum der Gesellschaft unterwegs.

Seit 20 Jahren beobachten Sie Menschen in der Straßenbahn. Was hat sich verändert?

Als ich angefangen bin, haben die Leute noch Bücher und Zeitungen gelesen. Dann kam die Zeit, da alle telefoniert haben. Das war natürlich schön. Da war es leicht, Geschichten aufzuschreiben. Heute tippen die Leute nur noch auf ihren Smartphones. Da wird nicht mehr viel erzählt. Das macht die Suche nach Geschichten schon schwieriger. Mit interessieren Leute, die interagieren, die reinkommen in die Straßenbahn und einfach erzählen. Das mag im Alltag anstrengend seint, aber für so ein Projekt ist es toll.

Wissen Sie schon, welche Geschichte aus welchem Land Sie bei Ihrer Lesung am 9. Mai im Lilienthaler Kulturzentrum vorstellen wollen?

Nein, das hängt immer auch vom Publikum ab. Es gibt Geschichten, die ich nie vorlese, weil so viele Zahlen drin sind. Es gibt aber auch Geschichten, die ich immer vorlese, wie zum Beispiel die erste, die davon handelt, warum ich die Geschichten überhaupt aufschreibe. Manchmal entscheide ich mich auch spontan um, wenn die Leute nach einer bestimmten Stadt fragen.

Das Interview führte Silke Looden.

Zur Person

Annett Gröschner (55)

ist Germanistin, Buchautorin und Journalistin. Aus ihrem Buch „Mit der Linie 4 um die Welt“ liest sie im Rahmen des Themenschwerpunkts „Mobilität“ der Volkshochschule am 9. Mai um 19.30 Uhr im Lilienthaler Kulturzentrum Murkens Hof, Klosterstraße 25.

