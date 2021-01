Der Wilstedter Landwirt Claas Schnackenberg zeigt, wie hoch die Dinkelhalme auf seinem Acker wachsen könnten. (CARMEN JASPERSEN)

Wilstedt. Das Grünzeug auf dem Feld am Ortsausgang in Richtung Tarmstedt sieht aus wie Gras. Spricht man darüber mit Claas Schnackenberg, erfährt man jedoch: Hier wächst durchaus etwas Besonderes, nämlich Dinkel. Dass der junge Landwirt im Oktober Brotgetreide ausgesät hat und nicht Futtermais wie die Jahre zuvor, das liegt am „Hamsterrad“, in dem er sich mit seinem Bruder Thees und Vater Klaus sieht. Man könnte auch sagen: Die drei Männer fühlen sich mit ihrem Milchviehbetrieb wie ein kleines Rädchen im großen Getriebe von Landwirtschaft, Handel und Politik.

Bei den Milchbauern ist es nämlich so: Sie liefern die Milch ab, und die Molkerei teilt ihnen den Preis mit, den sie dafür bekommen. Die Molkereien wiederum werden von den großen Handelsketten gegeneinander ausgespielt, die mit niedrigen Preisen für Milchprodukte Kunden anlocken wollen. So sieht das Claas Schnackenberg. Er sagt: „Wir bekommen 30 bis 33 Cent für den Liter Milch, doch auskömmlich wären 40 Cent.“ Wie sie das auf Dauer durchhalten? „Im Moment ist es so, dass wir uns für unsere Arbeit nicht vernünftig entlohnen und dass wir für das eingesetzte Kapital eine zu geringe Verzinsung hinnehmen“, sagt Thees Schnackenberg.

Ein Pilotprojekt

An dieser Stelle kommt der Dinkel ins Spiel. Auf einer Fläche von fünfeinhalb Hektar hat Claas Schnackeneberg das Getreide ausgesät. Ein Versuch, sagt er, „ein Pilotprojekt“. Einerseits wollte er die Fruchtfolge verändern, und andererseits etwas ausprobieren: „Wir wollen versuchen, die Wertschöpfung zu optimieren.“ Denn das Getreide will er in der Rolandmühle in Bremen mahlen lassen, um das Mehl dann in Eigenregie zu vermarkten, und das möglichst in der Region. Als Abnehmer kämen Bäckereien in der Umgebung in Frage, Supermärkte, Dorfläden sowie auch Privatkunden. „Wir sind noch dabei, die Vermarktung aufzubauen“, so Claas Schnackenberg, Interessierte könnten sich gerne melden.

Viereinhalb Tonnen Dinkel je Hektar wollen sie ernten, hinzukommen noch 1,5 Tonnen Spelzen, die vom Korn getrennt und als Einstreu beispielsweise für Hühnerställe verkauft werden können. Die Prognose stammt vom Saatgutlieferanten, einer Erzeugergemeinschaft, die auch den Kontakt zur Mühle hergestellt hat. Geerntet wird im Juli oder August. „Im Sommer wissen wir mehr“, sagt Claas Schnackenberg. Wenn es gut läuft, könnte die Anbaufläche ohne Weiteres vergrößert werden.

Flächen für den Anbau von Viehfutter hätte die Freesenhoff KG, die nach dem alten Namen des Hofs benannt ist, dann immer noch genügend. 320 Milchkühe, die Tag für Tag 8500 Liter Milch geben, und 200 Jungtiere füttern Schnackenbergs mit gentechnikfreiem Futter. „Bei uns gibt es kein Soja von ehemaligen Regenwaldflächen in Südamerika“, betont Claas Schnackenberg. Jede ihrer Kühe gibt im Jahr durchschnittlich 10.700 Kilogramm Milch. Weil die Vergütung schon vor Jahren schlecht war, erzählt er, „haben uns die Berater gesagt, dass wir eben mehr produzieren müssen“. Das haben sie beherzigt, 2012 haben sie Milchviehbestand von 112 auf 320 Kühe aufgestockt.

Milchpreis ist zu niedrig

Gebracht habe es nicht viel, seit Langem ist der Milchpreis niedrig. „Das hat sich in die falsche Richtung entwickelt“, so Thees Schnackenberg. Was also tun? Die Milch selber vermarkten wie beispielsweise der Wilstedter Kollege Meyer, der die Milch zu Speiseeis veredelt? Oder wie Dehlwes in Lilienthal, der mit einer eigenen Hofmolkerei erfolgreich ist? „Das wäre eine ganz schöne Herausforderung“, sagt er. Ganz klar, lieber wäre es ihm, wenn der Liter Milch im Supermarkt auf Dauer zehn Cent teurer würde und die Bauern genau diese zehn Cent mehr vom Handel bekommen würden. „Das täte den Verbrauchern nicht ernsthaft weh, der Handel würde seine Margen halten und wir würden die Wertschätzung bekommen, die unsere Produkte verdienen.“

Schneller umsetzbar ist da der Anbau von Dinkel. Er soll ein weiteres Standbein sein, um den Betrieb, der seit dem 17. Jahrhundert in Familienbesitz ist, wirtschaftlich abzusichern. Parallel dazu laufen die Vorbereitungen zum Bau einer eigenen Biogasanlage, die ausschließlich mit Gülle und Mist vom eigenen Hof gespeist wird. „Wir können damit die Auflagen erfüllen, die in Sachen Lagerung an uns gestellt werden“, so Claas Schnackenberg. Das, was nach der Vergärung herauskommt, der sogenannte Gärrest, werde als Dünger auf Felder und Wiesen aufgebracht und sei „schneller pflanzenverfügbar als die reine Gülle“. Die Anlage werde eine Leistung von 75 Kilowatt haben. Der durch die Verbrennung des Biogases in einem Motor erzeugte Strom werde ins Netz eingespeist und verkauft, während die Wärmeenergie zur Beheizung des eigenen Wohnhauses genutzt werden soll. Auf erneuerbare Energien setzen die Schnackenbergs schon seit Jahren, indem sie eine eigene Fotovoltaikanlage mit 45 Kilowatt Leistung betreiben. Eine andere Dachfläche haben sie verpachtet, darauf ist ein Kraftwerk mit sogar 168 Kilowatt Leistung installiert.

Zur Sache

Dinkel einst weit verbreitet

Mit seinem feinen, nussigen Aroma wird Dinkelmehl immer beliebter. Das Getreide wurde bereits vor 10.000 Jahren in Kleinasien angebaut und war noch um 1900 hierzulande weit verbreitet. Dann wurde Dinkel von seinem nahen Verwandten, dem Weizen, verdrängt, der wesentlich höhere Erträge liefert. Dinkel ist eine vergleichsweise genügsame Pflanze, deren Ähre länger und schmaler ist als die von Weizen. Die Spelze umschließt das Dinkelkorn sehr fest und schützt so vor unerwünschten Umweltstoffen. Erst ein spezielles Mühlenverfahren löst das Korn. Diese aufwendige Arbeit verteuert das Produkt gegenüber dem Weizen.

Dinkel enthält etwas mehr Eiweiß, Magnesium, Zink und Eisen als Weizen. Insgesamt sind die Unterschiede im Nährstoffgehalt aber gering. In Dinkel stecken zum Teil andere Klebereiweiße als im Weizen, er ist aber bei einer Gluten-Unverträglichkeit nicht besser bekömmlich. Neben Dinkelmehl werden Schnellkochdinkel, Dinkelgrieß und Dinkelnudeln angeboten.

Quelle: Verbraucherzentrale Bayern