Plätze in Altenpflegeheimen (Symbolfoto) sind knapp. Eine Online-Portal des Landkreises Osterholz hilft beim Überblick. (Holger Hollemann/dpa)

Landkreis Osterholz. Informationen über ein neues Kurzzeitpflegeportal im Internet standen im Mittelpunkt der jüngsten Sitzung des Kreisseniorenbeirats im Osterholzer Kreishaus. Tanja Ehrichs vom Senioren- und Pflegestützpunkt des Landkreises informierte die Mitglieder des Gremiums über die Vorteile des Portals zur Ermittlung von freien Heimplätzen zur Kurzzeitpflege in der Region. Die Adresse lautet www.pflege-ohz.de.

Oft müsse nach einem Krankenhausaufenthalt, in Krisensituationen oder wenn die häusliche Pflege nicht mehr erbracht werden könne kurzfristig ein Heimplatz gefunden werden, erläuterte Ehrichs. Der Gesetzgeber habe den Anspruch auf Kurzzeitpflege auch im Sozialgesetzbuch verankert, so die Beraterin vom Pflegestützpunkt. Ein eigenes Internetportal könne eine große Hilfe bei der Suche nach Heimplätzen sein.

„Wir wollen allen Bürgerinnen und Bürgern im Landkreis einen komfortablen Überblick über die Kurzzeit- und Langzeitpflege in der Region bieten“, erklärte Tanja Ehrichs. Die Stützpunkt-Mitarbeiterin sagte, der Vorzug des Internetportals für die Menschen und Pflegedienste in der Region sei, dass sich mit einem Klick täglich freie Heimplätze ermitteln ließen. „Das ist eine große Erleichterung“, machte Tanja Ehrichs deutlich. Ab sofort hätten alle Heime in der Region Zugang zu der Informationsseite.

Das Landkreis-Angebot www.pflege-ohz.de bietet eine Übersicht aller Pflegeeinrichtungen mit Kontaktdaten. Täglich würden aktuell freie Heimplätze angezeigt, so Ehrichs. Alle Informationen seien auch als Druckversion abrufbar. Ein eigener Link führt zur Beratungsstelle des Pflegestützpunkts mit Tanja Ehrichs (Telefon 04791/ 80 37 07) und Ingeborg Kück (04791/ 80 37 06).

Seit Anfang März hatte es wegen der Corona-Pandemie keine Sitzungen des Kreisseniorenbeirats gegeben. Deshalb regte der Vorsitzende, Hans Jürgen Rabenstein, einen Austausch über die Arbeit der Seniorenbeiräte der Gemeinden in den vergangenen Monaten an. Die Gemeinde Grasberg beispielsweise hatte Mitteilungen mit Hilfsangeboten an 1200 ältere Personen verschickt. „Es gab kaum Reaktionen“, berichtete Karla Lindemann, nur 24 Senioren hatten sich gemeldet. Ähnlich seien die vergangenen Monate offenbar auch in den übrigen Gemeinden gelaufen, hieß es. Die Seniorenvertreter überlegten, was zu tun sei, um ältere Menschen in den Gemeinden zu mobilisieren. Möglicherweise fühlten sich die Senioren abgeschoben.

In der Kreisstadt hatte Manfred Weidenbach per Pressemeldung über Hilfsangebote für Senioren informiert. „Nur ganz wenig Resonanz kam zurück", sodass Weidenbach folgerte: Der Seniorenbeirat der Stadt war nicht gefordert, eher halfen Nachbarn und Familienangehörige. Zu einer öffentlichen Sitzung waren nur drei Personen erschienen. Der Beirat initiierte einen Meinungsaustausch mit Heimleitern und forderte die Behörden zu präventiven Corona-Tests in den Einrichtungen auf. Ferner wiesen die Seniorenvertreter pflegende Angehörige auf die geltenden Besuchsregelungen hin.

Am Montag, 16. November, wird sich der Kreisseniorenbeirat zur nächsten Sitzung um 9 Uhr im Kreishaus treffen.