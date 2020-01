Ein 41-jähriger Osterholzer und ein 32-jähriger Alpener landeten vor Gericht, weil sie mit gestohlenen E-Bikes gehandelt hatten. (Peter Steffen)

Landkreis Osterholz. Ein 41-Jähriger aus der Kreisstadt und ein 32-jähriger Fahrradhändler aus Alpen (Nordrhein-Westfalen) hatten sich jetzt wegen Hehlerei vor dem Amtsgericht zu verantworten. Der Kreisstädter hatte fünf E-Bikes erworben. Diese fünf Bikes verkaufte er an den Händler. Der Osterholzer beteuerte, ihm sei gesagt worden, die E-Bikes kämen aus einer Insolvenzmasse. Tatsächlich aber waren die Drahtesel gestohlen. Die Polizei deckte den Diebstahl auf und kam so auch den beiden Männer auf die Spur.

„Wer eine Sache, die ein anderer gestohlen oder sonst durch eine gegen fremdes Vermögen gerichtete rechtswidrige Tat erlangt hat, ankauft oder sonst sich oder einem Dritten verschafft, sie absetzt oder absetzen hilft, um sich oder einen Dritten zu bereichern, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft“, heißt es dazu im Gesetz. Und: „Für Hehlerei reicht Leichtfertigkeit“, führte Strafrichterin Johanna Kopischke den beiden Angeklagten vor Augen. Die räumte der Alpener auch ein: „Ich war bescheuert und blöd. Meine Vermutungen waren falsch. Ich habe mich mit der mündlichen Auskunft zur Insolvenzmasse zufrieden gegeben.“ Der Verkäufer und die Gegend, in der er wohnte, hätten außerdem „einen rundum seriösen Eindruck“ auf ihn gemacht.

Der Händler hatte über Ebay die Verkaufsanzeigen für die Bikes zu den günstigen Konditionen entdeckt. „Aber das waren trotzdem keine ungewöhnlichen Preise“, so seine Einschätzung. Das Angebot für die E-Bikes sei für ihn dennoch lukrativ gewesen.

Eben die Preise wurden im Verlaufe der Verhandlung immer wieder von verschiedenen Seiten beleuchtet. So hatte der Alpener unter anderem ein Bike für etwas über 1000 Euro vom 41-Jährigen erworben. „Wenn das unter 1000 Euro gewesen wäre, hätte ich gewusst, da stimmt was nicht.“ Ähnlich äußerte sich der Kreisstädter. Die beiden Männer, von denen er die Bikes gekauft hatte, hätten „einen vernünftigen Eindruck“ auf ihn gemacht. „Wenn ich aber gewusst hätte, dass die geklaut sind, hätte ich die Finger davon gelassen", versicherte er.

6000 Euro hat der 41-Jährige nach eigenen Angaben für die Bikes hingeblättert. Sein Verteidiger Jens Heiko Fahrenholz verwies auch darauf, dass es bei den Angeboten zwischen Ebay und Ladenverkaufspreisen „grobe Unterschiede“ gebe. Sie könnten 1000 Euro und mehr betragen.

„Es gibt viele Pros und Contras“, überlegte Strafrichterin Kopischke. Bei beiden Angeklagten liegen keine Eintragungen im Bundeszentralregister vor. Das rechnete ihnen die Richterin positiv an. Andererseits gehe es nicht nur um zwei Bikes, sondern immerhin um fünf, gab der Staatsanwalt zu bedenken. Beide einigten sich dann doch darauf, das Verfahren gegen eine Geldauflage von 800 Euro pro Angeklagten vorläufig einzustellen. Sind die 800 Euro bezahlt, wird das Verfahren endgültig zu den Akten gelegt. So gibt es auch keine Eintragungen im Bundeszentralregister und in einem polizeilichen Führungszeugnis.