Einen eher ungewöhnlichen Fall eines Tankbetruges hat die Autobahnpolizei Sittensen am Sonnabendnachmittag erlebt. (Symbolbild) (Carsten Rehder)

Landkreis Rotenburg. Ein 26-jähriger Mann war gegen 15 Uhr auf der Hansalinie A1 mit seinem Motorrad in Richtung Hamburg unterwegs, als ihm etwa in Höhe der Rastanlage Aarbachkate der Sprit ausging. Der Mann stellte seine Maschine auf dem Standstreifen ab und machte auf sich aufmerksam. Ein Verkehrsteilnehmer nahm den Hilfesuchenden auf und brachte ihn zurück in Richtung Bremen zur Rastanlage Ostetal-Nord. Dort tankte der 26-Jährige Superbenzin in einen Kanister. Bezahlt hat er dafür aber nicht. Nun wollte sich der Mann von dem Helfer wieder zu seinem Motorrad bringen lassen. Da der Autofahrer jedoch den Tankbetrug bemerkt hatte, verweigerte er die erneute Mitnahme. So machte sich der 26-Jährige zu Fuß auf den Weg. Er überquerte beide Richtungsfahrbahnen der A1 und ging auf dem Standstreifen weiter.

Der Zeuge informierte den Tankstellenbetreiber und der wiederum die Polizei. Eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei konnte den 26-Jährigen wenig später auf dem Standstreifen aufgreifen. Dabei widersetzte sich der Mann den polizeilichen Maßnahmen. Wie sich später herausstellte, dürften psychische Probleme ein Grund für sein Verhalten gewesen sein, berichtete die Polizei am Sonntag. Außerdem habe er unter dem Einfluss von Rauschgift gestanden. Nachdem der Mann auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgegeben hatte, nahmen ihn Verwandte in ihre Obhut.