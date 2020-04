Im SOS-Kinderdorf Worpswede ist das Kunstatelier zu einem wichtigen Ort geworden. (SOS-Kinderdorf Worpswede)

Worpswede/Lilienthal. Das SOS-Kinderdorf in Worpswede versucht dem Aufruf der Bundesregierung „Wir bleiben zu Hause“ mit aller Kraft nachzukommen. Dieses Zuhause ist in diesem Fall die zweite Heimat von 108 Kindern und Jugendlichen. Dazu zählen Kinderdorf-Familien und Wohngruppen in Worpswede, Osterholz-Scharmbeck, Bremen-Nord und Lilienthal.

Konkret bedeutet das, dass das SOS-Kinderdorf seine Unterstützung für Familien vor allem über Telefon und E-Mail weiterführt und seine Strukturen innerhalb der Wohngruppen umgestellt hat. „Wir können einen Anstieg bei der telefonischen und Videoberatung verzeichnen. Das könnte darauf hindeuten, dass es einen höheren Beratungsbedarf gibt, weil die Familien nun mehr Zeit miteinander verbringen und es dadurch auch zu Problemen kommt“, sagt Sprecherin Sonja Oelfke.

Beschäftigung jetzt auch vormittags

Kindertagesstätten, Schulen und Sportvereine haben geschlossen beziehungsweise ihren Betrieb eingestellt. Deshalb habe sich das SOS-Kinderdorf schnell neu aufstellen müssen. Anders als vorher, als die meisten Kinder und Jugendlichen noch vormittags in Kita und Schule beschäftigt waren, müssen die Mitarbeiter jetzt jeden Tag in der Woche fast rund um die Uhr betreuen und Lernangebote bereitstellen.

Im Kinderdorf selbst bleiben die Kinder unter sich, in ihren Wohngruppen. „Wir dürfen keine Besuche von außen bekommen, weder von Eltern noch von anderen Angehörigen“, sagt Oelfke. Manche Kinder seien dann schon traurig, wenn sie ihre Eltern oder Großeltern zum Beispiel nicht sehen können. Aber: „Wir ermöglichen ihnen zu telefonieren. Und sie schreiben ganz viele Briefe oder malen Bilder“, betont Oelfke.

Draußen, beim Spielen auf den Sportanlagen, beim Malen im Kunstatelier oder Töpfern in der Töpferwerkstatt bleiben die Kinder in ihren Häusergruppen. „Das unterscheidet sich bei uns nicht groß von dem Leben in einer Familie. Innerhalb der Häuser ist es natürlich schwierig, den Abstand von 1,5 Metern zu halten, weil die Kinder – gerade die kleineren – Zuneigung brauchen“, sagt Oelfke. Langeweile scheint im Kinderdorf gerade ein Fremdwort zu sein: Jeden Tag gebe es ein Versteckspiel, Sport, und auch die Lernkoordinatoren würden weiterhin Schulstunden in den Häusern anbieten. „Die Kinder bauen Hochbeete, was das Zeug hält“, erzählt Oelfke. Die Häusergruppen würden dafür in Zeitfenster eingeteilt.

Entschleunigung im Alltag

Die Teams in den Häusern der Einrichtung selbst machen das, was sie immer tun, heißt es von Sonja Oelfke: Für die Kinder da sein, Ängste nehmen, aufklären, spielen. Nur, dass das jetzt auch vermehrt am Vormittag stattfindet. „Es ist auch eine Entschleunigung für die Kinder“, sagt Oelfke, „der Terminstress, der im Alltag durch Sportvereine, Therapie oder Freunde treffen entsteht, fällt jetzt weg. Dadurch ist es bei uns gerade sehr entspannt.“ Bislang gebe es keine Verdachts- und Krankheitsfälle im Kinderdorf, aber das Team sei für den Ernstfall gerüstet und hat ein freies Haus als möglichen Quarantäne-Ort vorbereitet.

Die Vorschriften zum Hände waschen und Abstand halten würden die Mitarbeiter immer wieder kindgerecht erklären. „Gerade die älteren verstehen das sehr gut. Dann checkt man sich halt mit dem Ellbogen ab und nicht mehr mit der Hand“, so Oelfke.

Auch die ambulante Unterstützung höre nicht einfach auf. Das zuständige Team kümmere sich in Absprache mit dem Jugendamt weiterhin um Familien außerhalb des Kinderdorfes, allerdings verstärkt mit Hygiene- und Schutzmaßnahmen. Das SOS-Kinderdorf bringe den ambulant zu betreuenden Familien ein Care-Paket mit Ausmalbildern, Nervennahrung, Mandalas, Anleitungen für Spiele und Tipps fürs Zusammenleben regelmäßig nach Hause.

Zur Sache

Beratung für Familien

Das Team der SOS-Familienberatung in Osterholz-Scharmbeck ist von Montag bis Freitag zwischen 9-16 Uhr unter Telefon: 04791-96310 oder per E-Mail: beratung@sos-kinderdorf.de erreichbar. Ansprechpartner sind Sönke Zoellner, Jenny Eller und Kerstin Jahn in allen Fragen rund um Familie, Kinder, Beziehung, Trennung oder Erziehung.

Außerdem ist die SOS-Kinderschutz-Expertin Christine Exner für die Gewaltschutzberatung zu Themen wie Vernachlässigung, bei körperlicher und psychischer Misshandlung, Mobbing, sexuellem Missbrauch und häuslicher Gewalt zu erreichen unter: 04791-9658819 oder gewaltschutz.kd-worpswede@sos-kinderdorf.de.

Das SOS-Kinderdorf weist darauf hin, dass auch Nachbarn bei einem Verdacht auf die Gefährdung von Kindeswohl die Beratung kontaktierten sollten.