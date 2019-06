Der Landkreis Osterholz will ab nächstem Jahr die Sportförderung ausbauen; dazu zählen unter anderem zusätzliche und verbilligte Schwimmkurse für Dritt- und Viertklässler. (Spata/DPA)

Landkreis Osterholz. Der Landkreis Osterholz will ab dem nächsten Jahr die Sportvereine stärker fördern. Wurden die Klubs bisher mit bis zu 199 000 Euro jährlich bedacht, so sollen ab 2020 mindestens 353 000 Euro pro Jahr zur Verfügung stehen. Hinzu kommt die unverändert kostenlose Nutzung kreiseigener Sporthallen, die sich laut Verwaltung auf einen Gegenwert von 46 000 Euro pro Jahr summiert. Auf Bitten der SPD-Fraktion wurde der Beschluss in den nichtöffentlichen Kreisausschuss verlegt; dieser soll nun am 27. August über eine Novelle der 13 Jahre alten Förderrichtlinien entscheiden, bevor der Kreistag am 5. Dezember die Mittel freigibt.

Der CDU-Abgeordnete Friedrich Humborg hatte bei den Haushaltsberatungen für 2019 auf höhere Übungsleiterzuschüsse gedrängt. Der Sportfunktionär drang damit seinerzeit zwar nicht durch, doch brachte er einen Stein ins Rollen. Die zuständige Dezernentin Heike Schumacher präsentierte den Ausschussmitgliedern nun ein mehrteiliges Paket, das auf einhellige Zustimmung stieß. Kritik gab es nur an Details – so auch jetzt wieder von Humborg. Ihm gehe die geplante Erhöhung der Übungsleiterpauschale von 77 auf 90 Euro noch nicht weit genug, sagte er. Schließlich seien die Sätze für die kreisweit rund 550 Trainer seit 1999 nicht erhöht worden. „110 Euro wären angebracht“, urteilte er. Schließlich steige ja auch die Steuerfreibetragsgrenze. Die Grünen-Vertreterin Erika Simon ließ durchblicken, sie könne sich damit anfreunden.

Humborgs Parteifreund Kai Entelmann sah unterdessen die Schützenvereine weiter benachteiligt: Viele Jugendleiter im Schießsport hätten nicht die im Breitensport übliche C-Lizenz, die für einen Zuschuss vorausgesetzt werde. Während Birgit Borow (SPD) dazu riet, die Übungsleiterausbildung zu bezuschussen, regte Entelmann an, bei der Förderung künftig auch andere Befähigungsnachweise zuzulassen. Der Übungsleiterzuschuss ist alljährlich im ersten Halbjahr zu beantragen. Der Landkreis-Topf dafür ist bisher mit 112 300 Euro gefüllt, künftig sollen es 130 000 Euro sein. Die nicht durch Übungsleitergelder verbrauchte Restsumme wird wie bisher an die Vereine ausgeschüttet, und zwar proportional zur Anzahl der Mitglieder unter 18 Jahren.

Bei den Zuschüssen zu Reparatur und Sanierung vereinseigener Sportanlagen soll ebenfalls eine Schippe drauf gelegt werden. Seit dem Jahr 2002 stehen pro Jahr 60 000 Euro bereit, ab kommendem Jahr sollen es 100 000 Euro sein. Neben der Erhaltung soll künftig auch die energetische Modernisierung förderfähig werden. Bezuschusst werden Projekte, die über die übliche Erhaltung hinausgehen mit einem Drittel der anerkannten Gesamtkosten (Reitanlagen ein Viertel, Schießanlage ein Fünftel).

Ebenfalls seit 2002 unverändert ist der Personalkostenzuschuss für den hauptamtlichen Trainer des Kreissportbunds, der sich unter anderem um die Übungsleiterschulung kümmert. Der Förderbetrag soll von 6700 auf 10 000 Euro steigen. Im Gegenzug wird wegen sinkender Nachfrage das Jahresbudget des Programms „Tür auf – Spiel Sport“ von 20 000 auf 15 000 Euro gekappt. Gefördert wurde daraus bisher die Kooperation von Sportvereinen mit Grundschulen und Kindergärten. Vielerorts hat der Ganztagsbetrieb im Primar- und Elementarbereich die bisherigen Nachmittagsangebote von „Tür auf“ abgelöst.

Immer seltener gelingt es den Grundschulen heutzutage, alle Dritt- und Viertklässler zum Erwerb des Bronzeabzeichens zu führen. Der Landkreis will daher für Kinder bis zum Ende der dritten Klasse die Kosten für die Teilnahme an vorbereitenden Seepferdchenkursen übernehmen. Die Schwimmbadbetriebe und Vereine sollen in die Lage versetzt werden, diese Kurse häufiger und preiswerter anzubieten. Der Landkreis will sich das Projekt jährlich bis zu 48 000 Euro kosten lassen.

Ein auf drei Jahre befristetes Sonderprogramm soll künftig dazu beitragen, Kinder und Jugendliche stärker an die Sportvereine zu binden. Die Erstklässler sollen ab dem Jahr 2020 bei der Einschulung eigene Sportgutscheine erhalten. Für den Kreissportbund erklärte die Vorsitzende Edith Hünecken, durch die schulischen Ganztagsangebote fehle es den Vereinen an Zeit und Raum für den Sport mit Kindern und Jugendlichen.