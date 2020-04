Hebammen haben ihre Arbeit auf die Corona-Krise eingestellt. (Symbolbild) (Fredrik von Erichsen)

Lilienthal. Die Lilienthaler Hebamme Ulrike Eils lacht: „Eine Hebamme macht kein Homeoffice.“ Für sie und ihre Kolleginnen von den Hebammenpraxen Kugelrund laufe die Arbeit „normal weiter“. Lediglich Kurse für Geburtsvorbereitung und Rückbildung seien vorerst bis 20. April ausgesetzt und sollen, wenn möglich, später nachgeholt werden. Weiter planen kann auch Eils derzeit nicht.

Werdendes und neu geborenes Leben aber kümmert sich nicht um Krisen, auch nicht um das Coronavirus. Vorsorgeuntersuchungen und Wochenbettbetreuungen werden auch in diesen Tagen gebraucht. "Wir machen weiterhin Hausbesuche", sagt Ulrike Eils." Allerdings vermeide sie unnötige Besuche und versuche – "wenn möglich" – zu telefonieren. Dies dürfe auch per Videotelefonie geschehen, nur per Whatsapp sei den Hebammen die Kommunikation mit den Frauen nicht erlaubt. Wegen des Datenschutzes.

Auch die Vorgespräche mit Schwangeren dürfen Hebammen seit März mittels Kommunikationsmedien führen, sagt Eils. Der Deutsche Hebammen-Verband informiert dazu: Eine befristete Sonderregelung erlaube den Hebammen, Hebammenleistungen auch digital anzubieten. Dies diene dem Schutz von Familien und Hebammen gleichermaßen. Und: „Neben Beratungen in der Schwangerschaft und im Wochenbett sind auch Kurse in digitaler Form ab sofort abrechenbar.“

Momentan bieten die Kugelrund-Praxen noch keine Onlinekurse an, so Eils. Sollten die derzeitigen Einschränkungen jedoch über den 20. April hinaus wirksam sein, hält sie es für möglich. Ein Geburtsvorbereitungskursus müsse dann in Echtzeit laufen. „Wir warten ab“, sagt Eils darüber. Anders bei Rückbildungskursen. Da sagt sie: „Ich kann mir schon vorstellen, dass ich in meinem Wohnzimmer turne, und die Frauen turnen nach“. Ihre Kolleginnen und sie seien schon auf der Suche nach einer geeigneten Online-Plattform. Und über allem kreist der Datenschutz.

Wenn Eils Wöchnerinnen in ihren Familien besucht, halte sie diese an, dass sie nur mit den Frauen und dem Neugeborenen alleine sei. Zudem bitte sie die Frauen vorab, alle Fragen aufzuschreiben. Das verkürze den Aufenthalt der Hebamme, der natürlich unter den gebotenen Sicherheitsmaßnahmen erfolge. Seit März tragen die Lilienthalerin Ulrike Eils und ihre Kolleginnen eine neue Dienstkleidung: mit selbst genähtem Mundschutz, Handschuhen und Kittel. „Nach zwei Wochen hatte ich mich daran gewöhnt“, so Eils. Die Abstandsregelungen halte sie soweit als möglich ein. „Aber bei Sachen wie CTG (Kardiotokografie) oder Blutabnahme, da kann ich keinen Abstand halten.“