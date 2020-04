Landkreis Osterholz. 14 Uhr vor der Stadthalle in Osterholz-Scharmbeck. Schon jetzt hat sich eine lange Schlange vor den Türen gebildet – die Menschen stehen mit Sicherheitsabstand von zwei Metern und warten darauf, dass sie ihr Blut spenden dürfen. Eine freundliche ehrenamtliche Helferin mit Mundschutz fragt in die Runde, ob unter den Wartenden Menschen seien, die sich per QR-Code für einen Blutspendetermin angemeldet haben. „Zu vielen Blutspendeterminen bietet der DRK-Blutspendedienst ab April den neuen Service zur Terminreservierung an. Blutspender können sich dann vorab online selbstständig für eine bestimmte Uhrzeit anmelden. In Zeiten des Coronavirus kann so für mehr Abstand unter den potenziellen Spendern gesorgt und die Sicherheit sowie der Schutz der Spender, Mitarbeiter und Partner erhöht werden“, heißt es dazu auf der Website des Deutschen Roten Kreuzes.

Die Möglichkeit, sich einen Termin zur Blutspende geben zu lassen, ist besonders für Vielbeschäftigte interessant. Dazu bietet das Deutsche Rote Kreuz einmal eine Reservierung über den QR-Code an, der auf der Einladung zur Blutspende abgedruckt ist. Auch über das Internet können Terminabsprachen getroffen werden. Dazu rufen die Spendenwilligen die Seite www.blutspende-leben.de/termine auf und können hier für ihren favorisierten Blutspende-Ort einen Termin mit Datum und Uhrzeit reservieren lassen. Kommen die so Vorbereiteten dann am Spendenort an, werden sie direkt zur Anmeldung geleitet und vermeiden so das Warten in der Schlange. Allerdings bittet das DRK auf seiner Internetseite darum, dass sich Spender, die über App oder Internet-Seite einen Termin vereinbart haben, sich noch einmal im Internet zu vergewissern, dass der angegebene Termin auch stattfindet, bevor sie sich auf den Weg zur Blutspende machen.

Strikte Vorsichtsmaßnahmen

Die durch die Behörden erlassenen Ausnahmegenehmigungen zur Durchführung von Blutspendeterminen sind mit strikt einzuhaltenden Vorsichtsmaßnahmen verbunden. Dazu gehört, dass den Spendenwilligen vor Betreten des Spendenortes die Temperatur gemessen wird und sie sich an einem Desinfektionsspender die Hände desinfizieren. Zudem erhält jeder Spendenwillige einen Mundschutz, sofern er nicht vielleicht schon seinen eigenen Mundschutz mitbringt. Auch beim Ausfüllen des Fragebogens vor jeder Blutspende sind Änderungen eingetreten. Die Fragebögen werden jetzt nicht mehr auf einem Klemmbrett ausgegeben. Außerdem erhält jeder Spender aus hygienischen Gründen seinen eigenen Kugelschreiber, um die benötigten Informationen einzutragen.

So bot sich auch den Spendenwilligen am Dienstag und Mittwoch in der Osterholzer Stadthalle ein neues Bild: Wo früher links vor den Saaltüren die Kinderbetreuung untergebracht war, standen nun die Tische für die Anmeldung zur Blutspende. Jeder Tisch zum Ausfüllen des Fragebogens war durch einen hohen Sichtschutz vom Gegenüber getrennt und stand weit genug auseinander, sodass die vorgegebenen Abstände eingehalten werden konnten. Rechts vom Saaleingang, wo noch beim vorigen Blutspendetermin Anfang des Jahres der Imbiss gereicht wurde, stand nun ein langer Ausgabetresen, auf dem sich säuberlich gepackte Lunchpakete stapelten. In der Stadthalle erwartete die Spender dann aber wieder das übliche Bild – allerdings mit viel mehr Abstand zwischen den einzelnen Spenderliegen. Auch wurden die einzelnen Stationen, wie die Blutabnahme zur Feststellung des Hämoglobin-Wertes, mit einem Plexiglasschutz versehen, und die ehrenamtlichen Mitarbeiter trugen Gesichts- und Mundschutz. In Niedersachsen, Bremen, Sachsen-Anhalt und Thüringen liegt der tägliche Bedarf bei bis zu etwa 3000 Blutspenden. Davon werden gut 19 Prozent für den Einsatz bei Krebserkrankungen benötigt, 16 Prozent an Blutspenden finden ihren Einsatz bei Herzerkrankungen, ebenfalls 16 Prozent kommen bei Magen- und Darmerkrankungen zum Einsatz. Für Verletzungen bei Straßen-, Sport-, Berufs- und Haushaltsunfällen werden gut zwölf Prozent der Blutspenden eingesetzt, bei Leber- und Nierenerkrankungen werden weitere sechs Prozent benötigt. Die restlichen Blutspenden gehen an Patienten mit Blutarmut und Blutkrankheiten oder kommen bei Geburten sowie bei Knochen- und Gelenkerkrankungen zur Anwendung.

„In Osterholz-Scharmbeck konnten wir eine hohe Spendenbereitschaft feststellen. An den zwei Spendentagen nutzten knapp über 600 Personen die Gelegenheit, mit ihrer Blutspende Leben zu retten“, freut sich Markus Baulke, Pressesprecher des Deutschen Roten Kreuzes. Das Spenderblut werde übrigens nicht auf den Coronavirus getestet, erklärt Baulke. Dafür stehe derzeit noch kein massentauglicher Test zur Verfügung. „Aber die Empfänger von Blutspenden müssen sich keine Sorgen machen: Bisher ist weltweit kein Fall bekannt, dass das Virus durch Blutspenden übertragen wurde.“