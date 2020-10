Die von Michael (links) und Wolfgang Kemna in Grasberg gebaute Maschinenhalle steht bereits, im November soll der Umzug des Maschinenparks aus Borgfeld dann komplett abgeschlossen sein. (von der Decken)

Grasberg. Wo Adolphsdorf, St. Jürgen und Tüschendorf aufeinandertreffen, hat der Agrarservice Kemna eine neue Heimat gefunden. Auf 8000 Quadratmetern Fläche haben die Lohnunternehmer Wolfgang und Michael Kemna eine 1200 Quadratmeter große Maschinenhalle und ein Betriebsleiterhaus gebaut.

Seit 1932 besteht in Bremen-Borgfeld der landwirtschaftliche Betrieb der Familie Kemna. 155 Hektar werden als Grünland für Heu und Silage bewirtschaftet sowie für Mutterkuhhaltung genutzt. Vor zwölf Jahren gründete Wolfgang Kemna gemeinsam mit seiner Ehefrau Petra zudem in Borgfeld den landwirtschaftlichen Lohnbetrieb „Agrarservice Kemna“. Nach Protesten aus der Bevölkerung ab 2014 suchte der Landwirt nach einem neuen Standort für das Lohnunternehmen und wurde in Grasberg mit offenen Armen aufgenommen.

Grasbergs Bürgermeisterin Marion Schorfmann und ihr allgemeiner Vertreter, Stefan Ritthaler, hatten von der Grundstückssuche der Firma erfahren. "Wir sind umgekehrt aktiv geworden", erzählt Schorfmann auf Nachfrage. Die Kommune erfragte, was gesucht werde und unterbreiteten Vater und Sohn Kemna mit dem Gelände an der Adolphsdorfer Straße im vergangenen Jahr ein interessantes Angebot. Mit einer im ländlichen Raum gelegenen Gewerbefläche trafen sie genau das, was Wolfgang Kemna und seinen Betriebsleiter Michael Kemna suchten. "Grasberg ist uns sehr entgegengekommen“, so Wolfgang Kemna, „in dieser Lage fühlen wir uns wohler als in einem reinen Industriegebiet.“ Und seinem Lohnunternehmen seien hier weniger Grenzen gesetzt als im dicht besiedelten Borgfeld.

Halle mit Werkstatt gebaut

Drei große Ballenpressen haben in der 30 mal 40 Meter großen Halle mit Werkstatt für kleinere Reparaturen und Maschinenwartung sowie Sozialraum bereits ihr neues Zuhause bezogen. Ende November, so der Betriebsleiter, ist dann der Umzug aller Maschinen komplett abgeschlossen.

Mit der Übersiedlung nach Grasberg konnte der Lohnunternehmerbetrieb auch seinen Maschinenpark vergrößern. Das landwirtschaftliche Jahr beginnt im Frühling mit der Mist- und Gülleausbringung auf den Feldern. Danach geht es weiter mit der Bodenbearbeitung. Spezialisiert hat sich der Neu-Grasberger Betrieb aber auf die „Futterbergung“ in der Silage-, Heu- und Strohernte. Dafür stehen Ballenpressen unterschiedlichster Größe und Silierwagen bereit.

Da die Zeitfenster für das Einbringen der Ernte im Laufe der Jahre immer kleiner wurden, musste sich das Lohnunternehmen diesen Bedingungen anpassen. Expansion war die Lösung für den Agrarservice Kemna. Ihr Kundenkreis liegt in einem Radius von 50 Kilometern in Bremen, Osterholz-Scharmbeck und Verden. Heutzutage ist es für die wenigsten Landwirte wirtschaftlich, einen großen Maschinenpark vorzuhalten, der nicht rund ums Jahr genutzt wird. Die Maschinen des Lohnunternehmers, so Wolfgang und Michael Kemna, seien immer auf dem modernsten Stand der Technik und daher sehr viel schlagkräftiger. Als Winterprojekt plant Michael Kemna den Aufbau einer neuen Firmen-Homepage.

Zur Sache

Trend zur ganzjährigen Arbeit bei Lohnunternehmen

Der BLU Bundesverband Lohnunternehmen ist die gemeinsame Interessenvertretung der Lohnunternehmen in Deutschland. Rund 2000 Lohnunternehmen mit etwa 30000 Mitarbeitern aus zwölf Landesverbänden und -gruppen sind im BLU organisiert. In Niedersachsen zählt der BLU 550 Mitglieder. In der Branche geht der Trend zur ganzjährigen Arbeit, was zusätzlich zur Landwirtschaft durch weitere Betätigungsfelder angestrebt wird, so das Landvolk Niedersachsen. Eine Umfrage unter den niedersächsischen BLU-Unternehmen habe demnach ergeben, dass Industrie und Landwirtschaft mit 60 Prozent die häufigsten Auftraggeber sind, Gemeinden erteilen fast 30 Prozent der Aufträge und etwa elf Prozent stammen von Privatpersonen. Zu den Hauptaufgaben der Lohnunternehmen zählen dann Baumfällungen und Gehölzpflege, Winterdienst und Erdbewegung sowie Grünflächenpflege, Transportarbeiten, Wege- und Tiefbau oder Solaranlagenreinigung.

Weitere Informationen

Agrarservice Kemna, Adolphsdorfer Straße 247 in Grasberg, Telefon 0173/ 851 20 20.