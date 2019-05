Der Spielmannszug Lilienthal-Falkenberg probt für das Deutsche Musikfest in Osnabrück. (Maximilian von Lachner)

Lilienthal. Noch üben sie in Jeans und Shirt. Am Wochenende ziehen sie die Uniformen an. Der Spielmannszug Lilienthal-Falkenberg hat sich für das Deutsche Musikfest am Himmelfahrtswochenende in Osnabrück qualifiziert und ist fest entschlossen, den Titel in der Kategorie Traditionskorps zu holen. 60 Musiker aus Lilienthal, Worpswede und Grasberg reisen zu dem wohl größten Wettbewerb der Spielleute in Deutschland. 3000 Teilnehmer werden erwartet. Schirmherr ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

„Stellt Euch vor, ihr seid Posaunen“, sagt die musikalische Leiterin des Spielmannszuges, Jannike Meyerdierks, bei einer der letzten Proben vor dem großen Event. Hier ist die Flöte noch zu leise, da die Trommel zu laut, hier das Glockenspiel und da das Becken zu zaghaft. Meyerdierks achtet gemeinsam mit Kai Widhalm, dem zweiten musikalischen Leiter, auf die Details. Jeder Takt soll sitzen, denn es geht für die Laienspielgruppe um viel. Sie wollen nach 2013 in Chemnitz zum zweiten Mal Deutscher Meister werden.

Höhepunkt des Konzertjahres

Alle sechs Jahre findet das Deutsche Musikfest statt. Es ist der Höhepunkt des Konzertjahres für den Spielmannszug. „Wenn man nur bei den Schützenfesten spielt, fehlt der Anreiz. Wir brauchen ein Ziel“, sagt Meyerdierks. Etwa 60 Schützenfeste begleitet der Spielmannszug in der Saison. Anfragen kommen laut dem Vorsitzenden Claus Ströh von Cuxhaven bis Verden. „Es gibt ja gar nicht mehr so viele Spielmannszüge, die spielen und marschieren können“, sagt er und lacht. Die Schützenfeste sind also die Pflicht, das Musikfest die Kür.

Der Spielmannszug wird mit seiner Stammgruppe und der Jugendgruppe nach Osnabrück reisen. Die Jüngsten sind gerade einmal zehn Jahre alt. Hassan, Annika, Julina und Finn-Thore fiebern dem Fest entgegen. Fast jeden Tag üben sie auf ihren Instrumenten. Ein ganzes Probenwochenende haben sie in der Rotenburger Jugendherberge verbracht. In Osnabrück werden sie in einer Schule schlafen, auf Isomatten und in Schlafsäcken. „Das stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl“, ist Vereinschef Ströh überzeugt.

Anders als beim Schützenfest folgt der Marsch beim Musikfest einer Choreographie, die für den Laien nicht gleich zu erkennen ist. Wie beim Tanzen gibt es bestimmte Figuren, die eingebaut werden müssen. Kurze Schritte wechseln sich mit langen ab, Dreier- werden zu Zweierreihen und umgekehrt. Bei gutem Wetter haben sie auf dem Bogenschützenplatz, bei schlechtem Wetter in der Sporthalle im Schoofmoor geprobt. Sogar Video-Analysen haben sie von ihrer „Choreo“ gemacht.

Allen voran geht Stabführer Stefan Meyerdierks, Jannikes Vater. Bei der Probe im Vereinshaus muss er aufpassen, dass er mit dem 1,20 Meter langen Stab nicht an die Decke stößt. Dabei haben die Spielleute diese extra hoch gebaut. Zwischen den Balken des Vereinshauses hinter dem Hallenbad im Schoofmoor gibt er den Takt vor.

Alle Hände voll zu tun hat auch Schneiderin Gaby Huhn. Gemeinsam mit Uniformwartin Elke Ströh achtet sie darauf, dass jeder Knopf sitzt. Blau-Gelb sind die Farben des Vereins und beim Musikfest sollen sie leuchten. Zur Probe tut es auch ein blaues T-Shirt mit gelber Aufschrift: Spielmannszug Lilienthal-Falkenberg.

Kai Widhalm, der auch stellvertretender Landesmusikdirektor ist, ist der Verantwortliche für das Schlagwerk. Er ist noch nicht zufrieden mit den Trommlern, will die Konzentration hören. „Das macht den Unterschied zwischen fast perfekt und perfekt“, sagt er und setzt auf Sieg in der Paradedisziplin des Vereins, dem Traditionskorps. Anders als in anderen Wettbewerben dürfen hier nur traditionelle Pfeifen gespielt werden, ohne Klappen wie bei einer Querflöte.

Mit zwei Märschen fährt der Zug nach Osnabrück, „Glück auf“ heißt der eine, „Unter der Admiralsflagge“ der andere. Der militärische Hintergrund der Musik spielt bei den Spielleuten offenbar keine große Rolle. Hier geht es um das Gemeinschaftsgefühl. Alte und Junge, Einheimische und Zuwanderer spielen zusammen auf. „Wir sind eine große Familie“, sagt denn auch der Vorsitzende. An diesem Wochenende führt der Familienausflug nach Osnabrück.