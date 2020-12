Gemeinsam gegen Rassismus (von links): Lothar Cordts (SPD), Matthias Kröger (parteilos), Claus Aselmann (CDU), Nils Bassen (SPD), Reinhard Lindenberg (WFB), Heinz-Friedrich Carstens (CDU) und Landrat Hermann Luttmann mit den Schildern vor dem Rotenburger Kreishaus. (Landkreis)

Der Landkreis Rotenburg bringt an seinen Gebäuden 13 Schilder der Aktion „Respekt! Kein Platz für Rassismus“ an. Damit soll ein deutliches Zeichen gegen Rassismus in der Gesellschaft gesetzt werden. Der Kreistag hatte die Teilnahme an der Aktion nach einem Antrag der SPD-Fraktion am 15. Juli beschlossen. Das erste Schild wurde am Freitag im Beisein von Landrat Hermann Luttmann (vorn) und Vertretern der Fraktionen am Rotenburger Kreishaus aufgehängt. Der Landkreis möchte mit dieser Aktion jeder Form von Rassismus und rassistischer Gewalt eine deutliche Absage erteilen und als kommunale Verwaltung eine Vorbildfunktion einnehmen, heißt es in einer Mitteilung. 13 Schilder werden angebracht: in Rotenburg unter anderem an Kreishaus, Gesundheitsamt und Kreismusikschule. In Zeven an der ehemaligen Schwesternschule, am Schülerwohnheim und an der Feuerwehrtechnischen Zentrale. In Bremervörde an Kreishaus, Kreisarchiv und Gesundheitsamt. Laut Verwaltung wurde die Initiative „Respekt!“ vor 14 Jahren gegründet, um für ein respektvolles Verhalten gegenüber anderen zu werben. Anlass für die Gründung waren rassistische Auswüchse auf deutschen Fußballplätzen.