Ein 49-jähriger Lilienthaler ist wegen Handels mit Doping-Mitteln verurteilt worden. (Peter Steffen)

Lilienthal/Osterholz-Scharmbeck. Erst seit Ende 2015 gibt es das Anti-Doping-Gesetz. Danach ist es verboten, Dopingmittel unter anderem herzustellen, zu besitzen, mit ihnen Handel zu treiben oder sonst in den Verkehr zu bringen. Dem Gesetz ist eine Anlage beigefügt. In ihr sind die verbotenen Mittel, unter anderem sogenannte anabole Stoffe wie Testosteron, aufgeführt. Das aus dem Altgriechischen stammende „anabol“ bedeutet den Aufbau von körpereigenen Substanzen oder Gewebe betreffend. Eben gegen dieses Gesetz hatte ein Lilienthaler verstoßen. Dafür musste er sich nun vor dem Schöffengericht verantworten.

Für den 49-jährigen Angeklagten gab dessen Verteidiger Arif Kaya eine Erklärung ab. „Er sieht ein, dass er etwas falsch gemacht hat und ist bereit, dafür einzustehen“, hob der Rechtsanwalt hervor. Sein Mandant sei „von einer Person“ angesprochen worden. „Die hat ihn gebeten, ob er nicht auf den Namen seiner Ehefrau Testosteron bestellen könne. Als Gegenleistung würde er auch etwas bekommen.“ Wenn er auf den Namen seiner Ehefrau bestellen würde, sei das „unauffälliger“, habe der Käufer argumentiert, so Kaya.

Doch die Rechnung ging nicht auf. Das Päckchen aus Bulgarien schnappte sich im Frühjahr des vergangenen Jahres das Hauptzollamt in Nürnberg. So kam es zur Anzeige einschließlich einer Hausdurchsuchung Ende Mai 2019.

Dabei fanden die Beamten auch Substanzen, die der 41-Jährigen Ehefrau des Angeklagten zuzuordnen waren. Auch sie war angeklagt. Die habe sie unter anderem zur Stimmungsaufhellung genutzt, räumte die Ehefrau ein. „Ich habe mich damit besser gefühlt.“ Dabei hatte Stephan Weinert, der Verteidiger der Lilienthalerin, darauf verwiesen, dass seine Mandantin von der Bestellung nichts gewusst habe.

Verstoß gegen Anti-Doping-Gesetz

Ähnlich wie seine Ehefrau begründete auch der Angeklagte, weshalb er sich mit den entsprechenden Ampullen habe eindecken wollen. Die seien für ihn zur „Leistungssteigerung und zum Wohlbefinden“ bestimmt gewesen. Strafrichterin Johanna Kopischke fragte, ob er gewusst habe, wie die Ampullen vermarktet werden sollten. „Das wusste ich nicht“, war die Antwort des Angeklagten.

Verteidiger Stephan Weinert gab zugunsten seiner 41-Jährigen Mandantin zu bedenken, dass das Verfahren gegen sie gegen eine Geldauflage eingestellt werden könnte. „Was sie hatte, war nicht zur Leistungssteigerung bestimmt“, betonte er. Darauf ließ sich das Gericht ein. Es erging der Beschluss, gegen eine Geldauflage von 400 Euro für die Landeskasse das Verfahren vorläufig einzustellen. Sind die 400 Euro bezahlt, wird das Verfahren endgültig eingestellt. Ein Verstoß gegen das Anti-Doping-Gesetz konnte der 41-Jährigen nicht nachgewiesen werden.

So einfach kam der Lilienthaler nicht davon. Es gehe um Beihilfe zum Handel treiben mit wachstumsfördernden Substanzen, so die Staatsanwältin. Das stehe eben seit 2015 unter Strafe. Die Staatsanwältin beantragte eine Freiheitsstrafe von acht Monaten für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Der Angeklagte und sein Verteidiger schlossen sich dem Antrag der Staatsanwältin an.

Beiden Angeklagten hielt das Schöffengericht zugute, dass es bei ihnen noch keine Eintragungen im Bundeszentralregister gibt. Es verurteilte den Lilienthaler wegen Beihilfe zum gewerbsmäßigen Handeltreiben mit Dopingmitteln und des Besitzes von Dopingmitteln zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten. Das Gericht setzte die Strafe für zwei Jahre zur Bewährung aus.

„Das war Ihnen schon klar, dass das Testosteron nicht zum Eigenbedarf bestimmt war, sondern zum Schaffen einer Einnahmequelle“, hielt Strafrichterin Johanna Kopischke dem Angeklagten vor. Aber das Gericht stellte ihm auch eine günstige Sozialprognose. „Denn Sie haben eingesehen, dass das keine so gute Idee war“, so die Richterin. Außerdem habe der 49-Jährige einen festen Arbeitsplatz, lebe in einer Familie und sei strafrechtlich bisher noch nicht in Erscheinung getreten, zählte sie auf.