Auf Rastplätzen an den Kreisstraßen weisen orangefarbene Warnschilder die Brummifahrer in mehreren Sprachen darauf hin, dass aufgrund der Schweinepest-Gefahr keine Lebensmittel in die Natur geworfen werden dürfen. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist auf dem Vormarsch. Kam die Seuche bis Ende Januar 2014 in der Europäischen Union nur auf der Iberischen Halbinsel sowie auf Sardinien vor - wo sie bereits seit Jahrzehnten anzutreffen ist - so wies am 10. September 2020 das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) erstmals den Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in Deutschland nach, genau genommen an einem Wildschwein in Brandenburg, wenige Kilometer von der deutsch-polnischen Grenze im Spree-Neiße-Kreis entfernt.

Als Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit widmet sich das FLI der Gesundheit lebensmittelliefernder Tiere. Zu den zentralen Aufgaben des Instituts zählen dabei unter anderem die Prävention, Diagnose und Bekämpfung von Tierseuchen. Ein FLI-Sprecher teilte mit, es sei zu befürchten, dass sich das Virus über Polen auch in deutsche Schwarzwildbestände verbreiten könnte.

Die Afrikanische Schweinepest ist eine anzeigepflichtige Tierseuche, von der Haus- und Wildschweine betroffen sind. In den afrikanischen Ursprungsländern übertragen Lederzecken das ASP-Virus. Diese Zecken spielen in Mitteleuropa keine Rolle. In hiesigen Breiten erfolgt die Übertragung durch direkten Kontakt mit infizierten Tieren (Sekrete, Blut, Sperma), durch die Aufnahme von Speiseabfällen oder ungekochten Schweinefleischerzeugnissen oder -zubereitungen sowie indirekte Übertragungswege: Fahrzeuge, kontaminierte Ausrüstungsgegenstände einschließlich Jagdausrüstung, landwirtschaftlich genutzte Geräte und Maschinen, Kleidung. ASP ist keine sogenannte Zoonose, die zwischen Tier und Mensch übertragbar wäre; daher ist diese Infektionskrankheit für den Menschen ungefährlich.

Landkreise kooperieren

Der Landkreis Osterholz bereite sich seit längerer Zeit auf einen möglichen ersten Fall der Afrikanischen Schweinepest im Kreisgebiet vor, erklärt Verwaltungssprecherin Jana Lindemann. Schon vor Bekanntwerden des ersten ASP-Falls in Deutschland hätten sich der Landkreis Osterholz, die Jägerschaft und auch das Landvolk zusammengesetzt, um über Vorsichtsmaßnahmen zu beraten. Bereits im Dezember 2019 wies der Landkreis in einer Pressemeldung auf die näher rückende Afrikanische Schweinepest hin und gab Jägern, Landwirten und Bevölkerung Verhaltensmaßregeln an die Hand. In dieser Seuchenfrage erfolgt zudem ein enger Austausch mit den Landkreisen Rotenburg (Wümme), Verden Cuxhaven und Stade. Diese Landkreise bilden mit dem Landkreis Osterholz ein gemeinsames Tierseuchenkrisenzentrum, das abgestimmt agiert und sich bei einem möglichen Ausbruch gegenseitig unterstützt. Der Landkreis selbst hat Lindemann zufolge in den vergangenen Wochen den Austausch zu den beteiligten Akteuren, allen voran der Jägerschaft und der Forstwirtschaft intensiviert

„Besonders weisen wir auch die Bevölkerung darauf hin, dass das Wegwerfen von Lebensmitteln, insbesondere von Wurstwaren, in die freie Natur ein hohes Risiko darstellt“, so die Landkreis-Sprecherin. Die Viren der ASP sind hartnäckig und überleben den Herstellungsprozess bei Salami oder Rohschinken um mehrere Monate. Wird dann ein solches Wurstbrot nicht in einem stabilen Müllbehälter entsorgt, sondern einfach in die Gegend geworfen, können es die Wildschweine finden und fressen. Darauf weisen besonders die mehrsprachigen Warnschilder hin, die der Landkreis an Rast- und Parkplätzen aufstellen ließ. „Wir wollen damit insbesondere auch Lkw-Fahrer erreichen, die auf ihrem Weg zur oder von der Autobahn sind“, macht Lindemann deutlich.

„Wildschweine sind Allesfresser und sehr anpassungsfähig“, erläutert Heiko Ehing, Kreisjägermeister des Landkreises. In den vergangenen Jahren habe der Bestand an Wildschweinen dank der milden Winter und des reichlich vorhandenen Nahrungsangebots kräftig zugenommen. „Wir bejagen jetzt verstärkt das Schwarzwild“, sagt Ehing. Der Mais, in dem sich die Tiere in den Sommermonaten gern verbargen, ist inzwischen abgeerntet, und die Wildschweine sind zurück im Wald. Besonders achten die Jäger nun auch auf so genanntes Fallwild: verstorbene Wildschweine, deren Todesursache unklar ist. „Auch Spaziergänger oder Pilzsucher, die auf ihren Wegen durch den Wald auf tote Tiere treffen, können helfen“, sagt Ehing. „Wer kann, macht ein Foto mit dem Handy, merkt sich möglichst genau den Ort und informiert dann das Veterinäramt – oder am Wochenende die Polizei“, rät der Fachmann. Das tote Tier werde dann mit GPS geortet und durch Mitarbeiter in Schutzkleidung geborgen, untersucht und fachgerecht entsorgt.

Stephan Warnken, Vorsitzender des Niedersächsischen Landvolks, Kreisverband Osterholz, verweist darauf, dass die Afrikanische Schweinepest zwar nichts Neues sei, wohl aber der Übertritt nach Deutschland: „Zum Glück haben wir im Landkreis nicht so viele Schweinehalter“, sagt Warnken, denn: „Das Virus ist nicht mehr aufzuhalten“. Jedes Jahr dringe das Virus etwa 13 Kilometer weiter vor. „Die Frage ist nicht, ob die Schweinepest in Deutschland ausbricht, sondern wann“, sagt der Kreislandwirt. Daher habe seine Vereinigung bereits im Januar ein Rundschreiben herausgegeben, um die Landwirte über mögliche Maßnahmen zu informieren. Wird die ASP bei Wildschweinen in Deutschland festgestellt, werden Restriktionszonen mit einem Radius von 15 Kilometern und Pufferzonen mit einem Radius von 30 Kilometern um den Feststellungsort eingerichtet. Träte ein ASP-Fall bei Hausschweinen auf, würde eine Restriktionszone mit einem Sperrbezirk von drei Kilometern um den Ausbruchsbetrieb sowie ein Beobachtungsgebiet von weiteren sieben Kilometern eingerichtet werden, erklärt Warnken. Auf der Website des Landvolks könnten die Maßnahmen im Einzelnen nachgelesen werden, so der Vorsitzende.

Kreisjägermeister Heiko Ehing sieht das Verursacher-Risiko eine Virus-Verbreitung zu erheblichen Teilen beim Menschen. War das Virus im Februar 2014 noch im östlichen Teil Polens aufgetreten, wurde es 2019 plötzlich in Westpolen gemeldet, und im Herbst 2018 sogar in Belgien. Das deute darauf hin, dass das Virus mit Hilfe des Menschen in so kurzer Zeit diese Entfernungen zurückgelegt habe, ohne dabei Deutschland zu berühren, so Ehing. Umso wichtiger sei auch die Einhaltung von Hygieneregeln. Doch sowohl Heiko Ehing als auch Stephan Warnken sehen den Landkreis Osterholz für eventuelle Herausforderungen gut gerüstet.