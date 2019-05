Freuen sich auf die Publica 2019: Sina Birreck, Carolin Novak, Torsten Rohde, Elvira Kleyboldt, Matthias Renken und Gerold Kock (von links). (Christian Valek)

Osterholz-Scharmbeck. Die Verbrauchermesse Publica schärft ihr Profil. Eine Woche vor der Veranstaltung stehen die Aussteller längst fest. Die Aktiven der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) und ihr angekündigter Tauchcontainer sind doch nicht dabei. Dafür aber kommen 200 andere Aussteller für Sonnabend und Sonntag, 25. und 26. Mai, nach Osterholz-Scharmbeck, um an der Stadthalle jeweils von 10 bis 18 Uhr ihr Können und ihre Produkte zur Schau zu stellen. Auch flauschige Tiere sind mit von der Partie.

Die Veranstalter der Publica versprechen auch für die 15. Auflage der Verbrauchermesse „Spannendes für alle Generationen“. Die Messe soll im Jahr 2019 erneut ihrem guten Ruf gerecht werden, erläutert Projektleiterin Elvira Kleyboldt. Als Mehrbranchen-Messe erreiche die Publica Menschen mit den unterschiedlichen Interessen. „Die Publica ist eine Familienmesse“, betont sie. Auf dem weiten Außengelände, in der Stadthalle und in Ausstellerzelten können sich Besucher auf gut 17 000 Quadratmetern über so manche Messe-Neuheit informieren – und ausgewählte Produkte auf Wunsch gleich mit nach Hause mitnehmen. Die Mischung mache den Unterschied. Das Thema Garten spiele auf der kommenden Gewerbeschau ebenso eine Rolle wie die Bereiche Gesundheit oder Reisen, so Kleyboldt. Vom großen Unternehmen bis zum Einmann-Betrieb sei auf der Messe alles vertreten. Die Grüne Markthalle der Landfrauen ist ebenso dabei wie ein Mini-Bauernhof samt Tieren. Wer will, kann unter anderem junge Schafe und Kälbchen streicheln.

Die Osterholzer Stadtwerke, die Volksbank Osterholz-Bremervörde und die Sparkasse Rotenburg Osterholz sind Sponsoren der Publica. Die Stadtwerke informieren in einem Pavillon über Themen rund ums Haus. Es gehe unter anderem um Trinkwasser-Qualität, das Wärme- und Sicherheitspaket und E-Mobilität, gab Carolin Novak einige Beispiele. Die Volksbank will auf dem Außengelände eine sechs Meter hohe Fußball-Dartwand aufbauen. Kreative haben bei der Publica 2019 ein eigenes Zelt in Halle 3. Beim Kreativ-Markt bieten 30 Aussteller zahlreiche Artikel und Dienstleistungen aus den Bereichen Kunsthandwerk, Dekoratives für Haus und Garten und Schmuck an. Es gibt beispielsweise handgenähte Kindermode, Seidenblumen-Gestecke und Dekoratives aus Beton und Steinguss. Ein Drechsler zeigt, wie er Schreibstifte herstellt. Andere bemalen Federn. Auch der Förderverein des Lions-Club Ritterhude gehört zu den Ausstellern. Er bietet Bücher, CDs und DVDs gegen eine Spende zum Kauf an.

Osterholz-Scharmbecks Bürgermeister Torsten Rohde ist Schirmherr der 15. Auflage der Verbrauchermesse. Die Messe, die aus der Kreisgewerbeschau hervorgegangen ist, habe sich mit den Jahren weiterentwickelt, betonte Rohde. Durch den ständigen Wandel im Angebot bleibe die Messe für Besucher spannend. Die Publica biete ein „Rundumsorglospaket“ und sei zugleich mit der Stadthalle als Veranstaltungsort verbunden. Dass die Messe auch nach 15 Jahren noch funktioniere, zeige der Aussteller-Andrang für das neue Kreativ-Zelt. Dort gebe es eine Warteliste für weitere Aussteller, erläutert Rohde.

Der Eintritt zur Publica ist frei. Es gibt zudem einen Zubringerbus, der zwischen Messegelände und dem Einkaufspark Buschhausen pendelt. Abfahrtszeiten und mehr Informationen gibt es unter www.publica-ohz.de.