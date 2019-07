Ahnenforscher bedienen sich heutzutage des Internets und der DNA-Tests, um mögliche Nachfahren ihrer Klienten zu finden. (Lukas Barth)

Ritterhude. In keinem Fernseh-Krimi darf die DNA-Analyse bei der Suche nach dem Täter fehlen. Auch bei der Frage nach der Vaterschaft wird das Erbgut zurate gezogen. Die Archäologie kennt den DNA-Test ebenfalls. Und nun scheinen selbst die Ahnenforscher bei ihrer Suche nach längst verblichenen Vorfahren auf Labor-Ergebnisse zurückzugreifen. „Bei der Ahnenforschung macht das gerade die große Welle“, bestätigt der Hamberger Hobby-Genealoge Bernd Salewski. Eine entsprechende Anfrage aus den USA liegt der Redaktion vor. Absender der E-Mail ist ein Mann aus Idaho: Bryce Rogers. Der 39-Jährige erklärt, an der privaten, von Mormonen gegründeten Brigham Young Universität in Provo, Utah, einen Abschluss in Genealogie gemacht zu haben. „Zurzeit forsche ich nach den Vorfahren von anderen Menschen an zwei bis drei Tagen die Woche“, berichtet Rogers auf Nachfrage. Das sei sein Beruf.

88-jähriger Auftraggeber

Diese Suche hat ihn nun via Internet nach Ritterhude geführt. Dort vermutet Rogers die Wurzeln seines aktuellen Klienten Richard J. Steil. Ob er damit richtig liegt, möchte der Ahnenforscher mithilfe von DNA-Tests klären. Tests, um die er die möglichen Nachfahren von Brüdern und Schwestern, Onkeln und Tanten dieses vermeintlichen Vorfahrens von Richard Steil bitten will. Personen, die als mögliche Verwandte infrage kommen, wolle er demnächst persönlich anschreiben, teilt er der Redaktion mit.

„Richard ist 88 Jahre alt“, berichtet Bryce Rogers über seinen Auftraggeber. Er lebe in Kalifornien, sei seit 69 Jahren verheiratet und katholisch. Ein Umstand, den der 88-Jährige bis zu seinem Ur-Großvater Henry Steil zurückverfolgen kann. „Dieser Ur-Großvater war ursprünglich Protestant und konvertierte zum katholischen Glauben, als er seine Frau, eine Katholikin, heiratete.“ Um genau diesen Vorfahren geht es bei der Suche. „Wir wissen sehr wenig über Henry“, sagt Rogers. Zu den Fakten, die dem Ahnenforscher und seinem Klienten inzwischen bekannt sind, gehört, dass Henry Steil am 3. August 1867 in San Francisco die amerikanische Staatsbürgerschaft annahm. 21 Jahre später starb er in Kalifornien. Er war seit 1869 mit Margaret Upton verheiratet und hatte mit ihr fünf Kinder.

Doch wo war Henry Steil, bevor sein Name 1867 in Kalifornien auftauchte? Dieser Frage geht Rogers nach. Was er zutage gefördert hat, deutet darauf hin, dass Henry Steil aus Deutschland stammte. Die US-Volkszählung von 1870 weist ihn als Hamburger aus. Allerdings führt ihn zehn Jahre später eine weitere Volkszählung als gebürtigen Hannoveraner. Eine Angabe, die auch Ritterhude einschließt, da es zum Königreich Hannover gehörte.

Bryce Rogers suchte daher weiter und stieß auf einen Martin Hinrich Steil aus Ritterhude. Dieser scheint dem Genealogen ein vielversprechender Kandidat zu sein. Denn Martin Hinrich Steil, am 25. Oktober 1837 in Buschhausen geboren, in Scharmbeck getauft und in Ritterhude aufgewachsen, ging 1853 zur Marine. „Im Februar 1857 scheint er zu seiner letzten Fahrt aufgebrochen zu sein; die Unterlagen legen nahe, dass er 1857 oder 1858 in New Orleans vom Schiff desertiert ist.“ Neun Jahre später taucht, wie aus dem Nichts, Richard Steils Ur-Großvater Henry Steil in San Francisco auf.

Rogers ist optimistisch mit Martin Hinrich Steil den deutschen Vorfahren seines Klienten entdeckt zu haben. Gewissheit hat er aber nicht: „Wir sind daher nun an einem Punkt der Suche angekommen, wo es von Vorteil wäre, heutige Verwandte dieses Hinrich Steils ausfindig zu machen.“

Dass es welche geben könnte, legen seine Recherchen in den Ortsbüchern nahe, die im Internet einzusehen sind. So hätten die Eltern von Martin Hinrich Steil im Jahr nach seiner Geburt geheiratet. Auch habe Martin Hinrich Steil eheliche Geschwister gehabt. Um diese Verwandten zu finden, setzen Bryce Rogers und Richard Steil ihre ganze Hoffnung auf die DNA-Tests. „Es könnte die einzige Chance sein, um herauszufinden, ob Hinrich Steil und Richard Steil miteinander verwandt sind.“ Viele Unterlagen, in denen sich Infos zu Henry Steil finden könnten, fehlten. Rogers vermutet, dass sie 1906 beim großen Erdbeben in San Francisco vernichtet wurden.

DNA-Tests über Internetanbieter

Über das Erbgut entfernte Verwandte zu finden, sei heutzutage in der Ahnenforschung nichts Ungewöhnliches, versichert Rogers. Er verweist auf einen Artikel der Zeitschrift „MIT Technology Review“. Diese berichtete Anfang dieses Jahres von 26 Millionen Menschen, die 2018 ihr Erbgut untersuchen lassen hätten. Sie alle griffen dabei auf DNA-Test-Sets zurück, die übers Internet von vier Anbietern gekauft werden konnten und die anschließend auch die DNA-Proben untersuchten. Neben gesundheitlichen Gründen sei es vor allem die Ahnenforschung gewesen, die diesen Boom ausgelöst habe, berichtet das MIT-Magazin.

Rogers erklärt den Trend damit, dass nur wenige US-Bürger Vorfahren haben, die vor 1620 – der Ankunft der Pilgerväter auf der Mayflower – in den USA lebten. „Unsere Vorfahren waren Einwanderer; herauszufinden, wo sie herkamen, ist ein faszinierendes und mitunter schwieriges Puzzle.“ Auch Richard Steil wolle dieses Puzzle unbedingt lösen. Dafür bezahlt er nicht nur den Genealogen, sondern trägt auch die Kosten für die DNA-Tests. Bei der Frage nach der Datensicherheit der Testergebnisse, verweist Rogers auf die Garantie des Anbieters, myheritage.com.

Für Nachfragen zu der „Steil-Ahnensuche“ ist Bryce Rogers unter der E-Mail-Adresse Info@lggen.com oder per Post (216 N Main St.; Malad City, ID 83252; USA) zu erreichen.