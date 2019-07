Zeigen die typische Pommes-Gabel: Die Tarmstedter mit Kölner Freunden beim Wacken Open Air 2018. So trocken war es dort nicht immer. (FR)

Tarmstedt. 40 000 Menschen, vielleicht sind's auch 50 000 oder noch mehr, verteilen sich vor den drei Bühnen. Von dort dröhnen von mittags bis tief in die Nacht pausenlos hämmernde Gitarren- und Schlagzeugsounds übers Gelände, die meisten nicken mit den Köpfen im Takt, andere tanzen, alle haben Spaß. Mitten drin im Gewühl des Wacken Open Air, einem der größten Heavy-Metal-Festivals der Welt: Bastian Pommert aus Tarmstedt, die rechte Faust zur „Pommesgabel“ geformt, wie der typische Gruß mit gerecktem Zeige- und kleinem Finger genannt wird. So wird es am ersten Augustwochenende wieder sein, Pommert freut sich tierisch drauf.

„Das ist meine Musik“, sagt der 44-Jährige, der ein Werbetechnik-Unternehmen betreibt. Seit 1997 ist Pommert bei dem Metal-Festival dabei, das jährlich am ersten Augustwochenende in der Gemeinde Wacken in Schleswig-Holstein stattfindet. Nur einmal hat er ausgesetzt, und ebenfalls nur ein Mal war seine Frau Nina dabei, ansonsten ist er dort mit Freunden aus Tarmstedt und Köln unterwegs. Mit einer Clique aus dem Rheinland bilden die Tarmstedter seit 2012 die „Wackenfreunde Kölle-Tarms“, sie sind Nachbarn auf dem Festival-Campingplatz und besuchen sich übers Jahr gegenseitig. Zur gemeinsamen Weihnachtsfeier geht es nach Köln, und mit den Kölnern gibt es in Tarmstedt eine Kohlfahrt. Begonnen hat die Freundschaft bei einem Kiss-Konzert im Amphitheater von Verona. „Dort war einer von denen dabei, und wir haben verabredet, dass wir uns beim nächsten Wacken treffen“, erzählt Pommert.

Der fährt schon am kommenden Dienstag hin zu seinem Sehnsuchtsort, zwei Tage vor dem offiziellen Beginn am 1. August. Logisch, dass die Freunde auch da sein werden. Jeder weiß, wo er seinen Wohnwagen oder Camper hinstellt, dafür gibt es Lagepläne. Und jeder weiß, was er mitzubringen hat. Zur Ausstattung der Wackenfreunde Kölle-Tarms gehört außer einem leistungsfähigen Grill unter anderem eine eigene Bierzapfanlage, die aus mehreren 30-Liter-Fässern Kölsch und Haake-Beck gespeist wird. Zur Entsorgung dient ein Verrieselungsklo, das jemand aus der Gruppe aus einer alten Gießkanne gebaut hat. Und es gibt wieder einen Fahnenmast, an dem das beleuchtete Emblem der Kölle-Tarms-Connection weht. „So finden wir unseren Platz leichter“, sagt Pommert angesichts des riesigen Geländes, auf dem 80 000 oder mehr Fans campieren. „Wir hatten auch schon mal eine kleine Flamme an der Spitze, die wir per Handy steuern konnten“, erzählt er. Weniger Probleme mit der Security hatten sie mit ihrer Seifenblasenmaschine, die sein Kumpel Mario Poschmann auch schon mal am Mast montiert hatte. „Wir machen immer was anderes“, so Pommert.

Exakte Zeitpläne gibt es für die zahllosen Konzerte. Black Metal, Death Metal, Power Metal – das sind nur drei von zig Dutzenden von Untergenres einer Musik, die Menschen vom Jugend- bis ins Greisenalter fasziniert und nach Wacken lockt. Fester Bestandteil des Programms ist die Blaskapelle der Wackener Feuerwehr. „Die spielen nicht nur traditionell zur Eröffnung“, weiß Pommert, „sondern stehen auch mal zwischendurch auf der Bühne. Und zwar durchaus auch mit Metal-Stücken, zum Beispiel von Iron Maiden oder Halloween.“ Stets würden die Musiker der „Wacken Firefighters“ frenetisch gefeiert von den Fans.

Das ganze Dorf macht mit

Auf dem Festival anhören möchte sich Pommert unter anderem Bands wie Hämatom, Santiano, Hammerfall oder Sabaton. „Der ganze Körper geht mit, wenn die Bands wie wild losrocken“, sagt Pommert, der selbst auch Gitarre und Ukulele spielt. Das kleine Instrument nimmt er mit nach Wacken, um dort im Basislager Irish Folk zu spielen oder auch Seemannslieder von Klaus und Klaus. Menschen aus allen möglichen Ländern gesellten sich dann dazu, aus ganz Europa, etliche reisten auch aus Übersee an. „Wir haben schon mal total nette Brasilianer kennengelernt“, erinnert sich Pommert an so manche lustige Runde zwischen den Wohnwagen.

Ebenfalls jedes Mal wieder schön: „Das ganze Dorf macht mit“, sagt Pommert. Dicht an dicht stehen an der langen Hauptstraße Buden mit Getränken und Esskram, außerdem gebe es zahlreiche Biergärten. Und immer setzten sich Dorfbewohner einfach in ihre Vorgärten und schauten sich den Menschentross an, der durch ihren Ort schiebt. Dieses Schauspiel anschauen wollen sich wiederum Pommerts Nachbarn Rolf Trojahn und Hartmut Otten, beide erfahrene Hurricane-Besucher. Aufs Festivalgelände kommen sie nicht, da es keine Tageskarten gibt. „Aber die tolle Stimmung, die kriegt man schon mit“, meint Pommert.

Drei Bühnen namens Harder, Faster und Louder bilden das Hauptgelände, Infield oder von Fans auch Holy Land genannt. Dort treten die Stars der Szene auf, und die Fans schieben sich zu Tausenden vor die Bühnen. Zudem gibt es eine Mittelalter-Abteilung, die heißt Wackinger-Village. Dort spielen die Bands eine Mischung aus Mittelalter-Musik und Metal in allen möglichen Ausrichtungen. Trinkhörner baumeln an vielen Gürteln der Fans, sie trinken Met statt Bier. Sie tanzen wild oder shoppen in der mittelalterlichen Einkaufsmeile. Und wenige Meter weiter tut sich wieder eine ganz andere Welt auf. Dort sieht es aus wie in einem Mad-Max-Film. Die Wasteland Warriors, Männer und Frauen in bizarren steinzeitlich, aber irgendwie auch futuristisch anmutenden Klamotten, posen auf Motorhauben gepanzerter Autos oder liefern sich martialisch anmutende Schaukämpfe. Die vorherrschenden Farben sind rostbraun und schwarz – post-apokalyptische Endzeitstimmung, selbstverständlich untermalt von hämmernden Gitarrensounds und Pyroshows. „Das ist das Wasteland“, erklärt Pommert, „auch interessant.“

Pommerts Frau Nina kann all dem nicht viel abgewinnen. „Absolut nicht mein Musikgeschmack, außerdem zu laut“, sagt sie. „Ich höre lieber Rockabilly, außerdem sind mir dort zu viele Menschen.“ Ihrem Basti gönne sie die Auszeit aber gerne.