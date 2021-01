Darja Lenz vom mobilen Impfteam setzte bei Rita Schreiber-Witte einer der ersten Spritzen. (LANDKREIS OSTERHOLZ)

Landkreis Osterholz. Nachdem im Landkreis Rotenburg wie berichtet bereits am Neujahrstag die erste Impfdosis gegen das Coronavirus verabreicht werden konnte, hat der Landkreis Osterholz am Montag nachgezogen. Die mobilen Impfteams starteten ihre Arbeit in zwei Pflegeeinrichtungen in Schwanewede und Osterholz-Scharmbeck. 80 Personen sollten den Impfstoff am ersten Tag erhalten. In den kommenden Tagen soll das Team weitere Pflegeeinrichtungen anfahren. Laut Landrat Bernd Lütjen werden die beiden mobilen Impfteams zunächst rund 1300 Bewohnerinnen und Bewohner von Alten- und Pflegeeinrichtungen sowie die 1400 dort arbeitenden Menschen impfen. Insgesamt gebe es 30 Einrichtungen dieser Art im Kreisgebiet. Sollte das Land Niedersachsen signalisieren, dass Impfstoff in ausreichender Menge zur Verfügung steht, würde der Landkreis die mobilen Teams aufstocken können.

Lütjen hoffe, dass bald auch das Impfzentrum in der Stadthalle in Osterholz-Scharmbeck öffnen kann. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten des Impfstoffes hat das Land einen Start vorerst abgesagt. "Wir warten nun auf ein Zeichen des Landes zu Terminvereinbarungen und Impfstofflieferungen“, erklärt Lütjen, denn die Terminvereinbarungen seien ausschließlich online und telefonisch über das Land möglich. Zunächst sind über 80 Jahre alte Personen aus dem Landkreis Osterholz angesprochen, die in häuslicher Umgebung wohnen. Für Fragen steht das Infotelefon des Landes bereit: 0800 99 88 665.